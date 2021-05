Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren können sich ab 7. Juni impfen lassen. Merkel und die Ministerpräsidenten haben über Impfungen für Kinder beraten. Niemand soll müssen, aber alle sollen ein Angebot erhalten. Ein Überblick von Cordula Eubel.

• Drosten sieht eine der schwierigsten Pandemiephasen für die Politik. Weniger auf die Inzidenz schauen? Der Virologe mahnt zu Vorsicht und Augenmaß beim politischen Handeln. Vorhersagen würden angesichts zunehmender Impfungen immer schwieriger.

• Konservativ, kaltblütig, kompromisslos. Hardliner Ebrahim Raisi greift im Iran nach der Macht. Die Zeit der Reformer ist vorbei. Irans Regime lässt nur Erzkonservative zur Präsidentenwahl zu. Kommt es jetzt zum Bruch mit dem Westen? Von Christian Böhme und Thomas Seibert.

• Versuchte Kampagne gegen Biontech – was steckt dahinter? Eine mysteriöse Agentur will Youtuber beeinflussen. Gegen Geld sollten Influencer Falschinformationen und Verschwörungen über Biontech verbreiten. Hinweise deuten auf Drahtzieher aus Russland hin. Von Francesco Schneider-Eicke.

• Lukaschenko-Gegner im Exil - der lange Arm des KGB reicht über Belarus hinaus. Viele Oppositionelle aus Belarus sind nach Polen und Litauen geflohen. Selbst dort müssen sie den KGB fürchten. Trotzdem kämpfen sie weiter gegen Lukaschenko. Von Paul Flückiger.

Was wurde diskutiert?

• Meinungs- und Versammlungsfreiheit - Auch der Nahostkonflikt reicht bis Nahwest. Einwanderung ist kein Gnadenakt. Es gibt kein Unauffälligkeitsgebot für Migranten. Sie dürfen demonstrieren und sich politisch organisieren. Ein Kommentar von Malte Lehming.

• Wo Joschka Fischers Erben vage bleiben. Der Streit um Rüstungsexporte an die Ukraine zeigt: Bei den Grünen wirken widersprüchliche Traditionen. Entscheiden sie sich vor der Wahl? Ein Kommentar von Hans Monath.

• DFB schickt Manuel Gräfe in Rente. Ein Schiedsrichter ist nie zu alt, sondern nur zur schlecht. Manuel Gräfe ist einer der besten Schiedsrichter in Deutschland. Nun muss er altersbedingt aufhören. Das ist Unsinn. Ein Kommentar von Claus Vetter.

Was soll ich lesen?

• Anklage gegen Ex-Präsidenten? So hoch ist Trumps Gefängnis-Risiko. Steuerfragen, Schweigegeld - es braut sich was zusammen über Donald Trumps Kopf. Seine Immunität ist der Ex-Präsident los. Droht ihm jetzt eine Haftstrafe? Von Christoph von Marschall.

• Besonders schutzbedürftig - Wie riskant sind Corona-Impfungen für Kinder? Covid-19 könnte Spätfolgen auch für Jugendliche haben, für Immunisierungen ist das unwahrscheinlicher. Von Patrick Eickemeier und Cordula Eubel.

• Die Bahn digitalisiert sich - Entschädigung für Verspätung künftig online einforderbar. Die Bahn macht ab 1. Juni endlich Online-Anträge möglich. Darauf haben genervte Kunden seit Jahren gewartet. Für den Staatskonzern könnte das teuer werden. Von Thomas Wüpper.

• Ein Megatrend zum Schnäppchenpreis. Warum das Investieren in grüne Aktien jetzt besonders lukrativ sein könnte. Viele nachhaltige Anlagen sind zuletzt abgestürzt. Experten streiten, welche ETFs und Einzeltitel jetzt besonders viel Aufholpotenzial haben. Von Ingo Narat.

Was können wir unternehmen?

Übers Fernsehen abstimmen: Wie soll #meinfernsehen2021 aussehen? In der Debatte über die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen werden die Zuschauer häufig übergangen – die Befragung unter #meinfernsehen2021 will das ändern.



Um Eric Carle trauern: Seine „kleine Raupe Nimmersatt“ verzauberte ganze Generationen. Über 55 Millionen Mal wurde der Kinderbuchklassiker seit 1969 verkauft. Ein Nachruf auf Eric Carle.



Eine Ausstellung besuchen: Zurück auf die Schulbank. „Bildungsschock“ - eine Ausstellung im Haus der Kulturen: Architektur, Politik und Lernen in den 1960er und 1970er Jahren.

Was sollte ich für morgen wissen?

Impfungen für Kinder und Jugendliche: Die Ständige Impfkommission (Stiko) sieht die Impfung von Jugendlichen skeptisch, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich dafür ausgesprochen. Am Freitag wird eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) dazu erwartet. Sie will über eine Zulassung des Biontech-Impfstoffes für zwölf- bis 15-Jährige befinden.



Machthaber Lukaschenko trifft Kremlchef Putin: Unter dem Druck der EU-Sanktionen und der wachsenden Konfrontation mit dem Westen reist der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko an diesem Freitag zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. In Sotschi am Schwarzen Meer solle es um Fragen der weiteren bilateralen Entwicklung beider Länder gehen, teilte der Kreml mit. Es ist bereits das dritte Treffen der beiden Politiker in diesem Jahr.



Neustart für Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern: Nach siebenmonatiger Zwangspause kann der Tourismus im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern neu starten. Von Freitag an dürfen Hotels, Pensionen, Ferienhaus- und Zeltplatzbetreiber wieder Gäste aufnehmen. Das gilt zunächst nur für Urlauber aus dem eigenen Bundesland. Eine Woche später, zum 4. Juni, öffnet sich das Land auch wieder für den bundesweiten Übernachtungstourismus.

Zahl des Tages!

7 Jahre ist es her, dass Nadia B. ihr Kind dem Dschihad aussetzte: 2014 schloss sich die Islamistin mit ihrer dreijährigen Tochter der Terrormiliz des sogenannten "Islamischen Staats" an. Nach jahrelangem Schrecken ist das Kind hochgradig traumatisiert. Nun beginnt die Verhandlung gegen die Mutter, der die seelischen Qualen der Tochter egal waren.