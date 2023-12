Gericht sieht Kreuze als kulturell an Bayerns Kruzifixe dürfen in Behörden bleiben

Die Kreuze an den Eingängen bayerischer Behörden dürfen hängen bleiben. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Dienstag zwei Klagen gegen eine entsprechende Anordnung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zurückgewiesen (Az.: 10 C 3.22). Nun wird voraussichtlich das Bundesverfassungsgericht über den Fall entscheiden müssen.

Rechtliche Grundlage für Söders Anordnung ist eine im Jahr 2018 erlassene Vorschrift der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats (AGO), dort heißt es in Paragraf 28: „Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen.“

Dagegen hatte der bayerische „Bund für Geistesfreiheit“ mit seiner Münchner Sektion geklagt. Der Bund versteht sich als Vertreter der Konfessionslosen im katholisch geprägten Freistaat und zog zusammen mit zwei Dutzend Einzelmitgliedern vor Gericht. Er sieht in der Anordnung eine Verletzung der grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit. Zudem habe sich der Staat in religiösen Dingen neutral zu verhalten, privilegiere hier aber das Christentum.

Es gibt keinen „Konfrontationsschutz“ gegen das Kreuz

Der zehnte Senat des Bundesverwaltungsgerichts wies dies nun zurück. In einem Fall sei die Klage bereits unzulässig, im zweiten unbegründet. Nach Ansicht des Senats stellten die angebrachten Kreuze zwar für den objektiven Betrachter ein „zentrales Symbol des christlichen Glaubens dar“. Sie verletzten die Kläger jedoch in keiner eigenen, vom Grundrecht auf Religionsfreiheit umfassten Gewährleistung. Als kollektive Grundrechtsträger stehe ihnen „kein Konfrontationsschutz“ gegenüber den Kreuzen zu.

Auch das grundrechtliche Diskriminierungsverbot wegen des Glaubens aus Artikel drei der Verfassung in Verbindung mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates werde nicht verletzt. Danach dürfe der Staat zwar nicht bestimmte Glaubensgemeinschaften privilegieren, hieß es. Eine Bevorzugung christlicher Glaubensgemeinschaften im Sinne eines „Werbeeffekts“ sei in der Vorinstanz vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof aber gerade nicht festgestellt worden. Daran sei das Bundesverwaltungsgericht als Revisionsinstanz gebunden.

Einen Verstoß gegen den Grundsatz religiös-weltanschaulicher Neutralität erkennt das Gericht ebenfalls nicht. Dieser Grundsatz verlange vom Staat „keinen vollständigen Verzicht auf religiöse Bezüge im Sinne einer strengen Laizität“, sondern verpflichte ihn zur „Offenheit gegenüber der Vielfalt weltanschaulich-religiöser Überzeugungen“. Verboten sei nur die Identifikation mit einem bestimmten Glauben.

Die Anbringung des Kreuzes (...) steht der Offenheit des Staates gegenüber anderen Bekenntnissen und Weltanschauungen nicht im Weg. Bundesverwaltungsgericht

Nach dem Kontext und Zweck der Verwendung des Symbols identifiziere sich der Freistaat Bayern nicht mit christlichen Glaubenssätzen, erklärte das Gericht. Schon nach dem Wortlaut der Regelung soll das Kreuz vielmehr Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns sein. „Seine Anbringung im Eingangsbereich von Behörden steht der Offenheit des Staates gegenüber anderen Bekenntnissen und Weltanschauungen nicht im Weg.“

Damit folgte das Bundesgericht im Wesentlichen der Linie des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, der die Klagen gegen den „Kreuz-Erlass“ im Sommer 2022 zurückgewiesen hatte.

Mit Blick auf die klagenden Einzelpersonen bereits deshalb, weil es an einem angreifbaren Umsetzungsakt fehle. Die Vorschrift selbst könne nicht angegriffen werden, hieß es, da sie – anders als ein Gesetz – nur die Behörden selbst verpflichte und keine Außenwirkung entfalte.

Die Kirchen zeigten sich kritisch gegenüber Söders Vorstoß

Die Klagen des „Bundes für Geistesfreiheit“ selbst seien zulässig, aber unbegründet: Die Richter sahen zwar das objektiv-rechtliche Neutralitätsgebot des Staates „nicht gewahrt“, weil das Kreuz ein Symbol christlich-religiöser Überzeugung sei und nicht nur Ausdruck kultureller Prägung. Dies begründe jedoch noch keine einklagbaren Rechte.

Einen Abwehranspruch hätten die Kläger nach Ansicht des VGH nur dann geltend machen können, wenn eines der Grundrechte verletzt sei, aus denen sich die staatliche Neutralitätspflicht herleite.

Eine Verletzung der Kläger in ihrem Grundrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit oder in ihrem Recht auf Gleichbehandlung liege aber nicht vor. Nach Paragraf 28 AGO würden die Kreuze im Eingangsbereich der Dienstgebäude, also in einem Durchgangsbereich angebracht. Behördenbesucher seien „nur flüchtig mit solchen Kreuzen konfrontiert“, anders als etwa bei Kreuzen in Klassenzimmern.

Das im Eingangsbereich staatlicher Dienststellen angebrachte Kreuz sei ein „im Wesentlichen passives Symbol ohne missionierende und indoktrinierende Wirkung“. Ihm komme keine den christlichen Glauben fördernde und damit die Weltanschauungsfreiheit der Kläger potenziell beeinträchtigende Wirkung zu.

Die Kirchen hatten sich damals gegenüber Söders Vorhaben kritisch gezeigt. Der Vorsitzende der Bayerischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, meinte: „Wenn das Kreuz nur als kulturelles Symbol gesehen wird, hat man es nicht verstanden.“ Ähnlich sah es der ehemalige evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Er kritisierte, das Kreuz dürfe nie für irgendwelche „außerhalb von ihm selbst liegenden Zwecke instrumentalisiert werden“.