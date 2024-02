Gesichert rechtsextrem? Verfassungsschutz plant neues AfD-Gutachten

Könnte die AfD gefährlicher sein, als bisher gedacht? Das legen Medienberichte nahe. Laut „Süddeutscher Zeitung“ arbeitet das Bundesamt für Verfassungsschutz daran, die gesamte Partei als „gesichert rechtsextrem“ einzustufen. Dazu erstellten die Mitarbeiter seit spätestens März 2023 ein neues Gutachten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf interne Mails und Vermerke des Inlandsgeheimdienstes.

Der Nachrichtendienst will diese Vorgänge auf Nachfrage des Tagesspiegels nicht bestätigen. Dem Vernehmen nach handelt es sich allerdings nicht um ein neues Gutachten, sondern lediglich um eine Ergänzung der bisherigen Informationssammlung zur AfD und ihrer Mitglieder. Üblicherweise prüft der Verfassungsschutz bei einem Verdachtsfall nach etwa zwei Jahren, ob sich der Verdacht erhärtet hat oder nicht.

Die AfD einschließlich ihrer Landesverbände und der Jugendorganisation steht in Teilen unter Beobachtung des Inlandsgeheimdienstes. Im Jahr 2021 stufte das Bundesamt für Verfassungsschutz die Partei als Verdachtsfall ein, die „Junge Alternative“ zählt bundesweit als gesichert rechtsextrem. Bislang gelten nur die AfD-Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als gesichert rechtsextrem.

Was bedeutet eine Einstufung als gesichert rechtsextrem?

Eine Einstufung als gesichert extrem führt zunächst nur zu einer Ausweitung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden. Auch im Stadium des Verdachtsfalls konnte man nachrichtendienstliche Mittel gegen die Partei als Ganzes und einzelne Mitglieder anwenden. Wenn sich der Verdacht so weit verfestigt, dass keine Zweifel am Vorliegen extremistischer Bestrebungen mehr bestehen, sinkt allerdings die Schwelle der Verhältnismäßigkeit.

So kann die Behörde etwa V-Leute anwerben, also Informanten aus dem Umfeld der Partei. Außerdem kann sie Personen observieren und die Telekommunikation überwachen – immer unter der Voraussetzung, dass die Maßnahmen verhältnismäßig sind. „Sofern die AfD gesichert rechtsextrem ist, sind insbesondere heimliche Überwachungsmethoden zulässig“, sagt Alexander Thiele, Professor für Staatstheorie und Öffentliches Recht an der Hochschule für Management und Recht in Berlin.

So politisch interessant diese Nachricht ist, rechtlich folgt daraus erst einmal nichts. Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht und Kunst- und Kulturrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Diese geheimdienstlichen Erkenntnisse können dann in einem Gerichtsverfahren eine Rolle spielen, etwa für ein mögliches Parteiverbot oder den Ausschluss von der Parteienfinanzierung.

Welche Auswirkungen hätte die Einstufung auf ein Verbotsverfahren?

„So politisch interessant diese Nachricht ist, rechtlich folgt daraus erst einmal nichts“, meint Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht und Kunst- und Kulturrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Der Maßstab des Bundesamts für Verfassungsschutz sei nicht identisch mit dem Prüfprogramm des Bundesverfassungsgerichts im Fall eines Verbotsverfahrens, erklärt die Rechtswissenschaftlerin.

Der Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Lars Castellucci (SPD), sagte dem Tagesspiegel, man wolle auf keinen Fall missliebige Konkurrenz klein halten: „Unser Verfassungsschutz arbeitet unabhängig. Wir sollten das Urteil, zu dem er gelangt, sehr ernst nehmen.“

Eine Partei kann laut Grundgesetz verboten werden, wenn sie aktiv-kämpferisch gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vorgeht. Sie muss also die grundlegenden Prinzipien des Rechtsstaates und der Demokratie angreifen, und zwar in einer aggressiven Weise.

Auch Professor Thiele betont, dass die Einschätzung durch den Verfassungsschutz keine direkten Auswirkungen auf ein mögliches Parteiverbotsverfahren hätte. Die Entscheidung über ein Parteiverbot kann ohnehin nur das Bundesverfassungsgericht treffen. Es ist dabei nicht an die Einschätzung des Verfassungsschutzes gebunden. Und der Nachrichtendienst müsste umgekehrt nicht auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts warten, um die AfD als gesichert rechtsextrem einzustufen.

Der Verfassungsschutzbericht liefert in einem solchen Verfahren natürlich sehr viel Material, das dann auch vor dem Bundesverfassungsgericht genutzt werden könnte. Alexander Thiele, Professor für Staatstheorie und Öffentliches Recht an der Hochschule für Management und Recht in Berlin

Trotzdem sei die Einstufung für ein mögliches Verbot nicht ohne Bedeutung, erklärt Thiele: „Der Verfassungsschutzbericht liefert in einem solchen Verfahren natürlich sehr viel Material, das dann auch vor dem Bundesverfassungsgericht genutzt werden könnte.“

Ein Parteiverbotsverfahren kann von Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung beantragt werden. Ob diese einen Antrag stellen, ist in erster Linie eine politische Frage. Die Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextrem“ dürfte Befürwortern Argumente liefern.

Was ist von dem Gerichtsurteil in Münster zu erwarten?

Die AfD klagte gegen ihre Einstufung als Verdachtsfall vor dem Verwaltungsgericht. Wegen des Hauptsitzes des Bundesamts für Verfassungsschutz in Köln war das dortige Verwaltungsgericht zuständig. Dort unterlag die AfD im März 2022. Nun ist die nächsthöhere Instanz zuständig, das Oberverwaltungsgericht Münster. Es entscheidet darüber, ob der Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall bearbeiten und auch darüber sprechen darf.

Ursprünglich sollte schon im Februar entschieden werden. Das Gericht räumte der AfD nach einem Antrag mehr Zeit zur Akteneinsicht ein. Sollte es irgendwann zu einer Einstufung als „gesichert extremistisch“ kommen, könnte die AfD dagegen gesondert vorgehen und Rechtsschutz beantragen.

„Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird sich die rechtlichen Erwägungen des Oberverwaltungsgerichts Münster genau anschauen“, meint Foroud Shirvani, Professor für Öffentliches Recht an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Das Bundesamt könnte bei der Erstellung des neuen Gutachtens die Erwägungen des Gerichts berücksichtigen und das Gutachten entsprechend ergänzen.

Wie könnte sich das Urteil auf die Wahlen in diesem Jahr auswirken?

Viele Innenpolitiker teilen die Meinung, dass die öffentliche Diskussion um ein AfD-Verbot nach dem Urteil des Münsteraner Gerichts neuen Auftrieb bekäme. Bestätigt das Oberverwaltungsgericht den Verdachtsfall, würde die Partei vermutlich argumentieren, dass die Gerichte von der Politik in Person von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang dazu aufgehetzt wurden, gegen die AfD vorzugehen.

Der Effekt auf die Wahlen in diesem Jahr wird sich in Grenzen halten, denn potenzielle AfD-Wähler lassen sich davon nicht abschrecken. Roderich Kiesewetter (CDU), Sicherheitspolitiker

Wenn Münster zu einem anderen Schluss käme, könnte der Opfermythos genauso bedient werden: Dann hätte die Partei einen gerichtlich bestätigten Freifahrtschein. Der Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) sagte dem Tagesspiegel: „Der Effekt auf die Wahlen in diesem Jahr wird sich in Grenzen halten, denn potenzielle AfD-Wähler lassen sich davon nicht abschrecken.“ Er rechnet sogar mit einer Art Jetzt-erst-recht-Mentalität, die aus der generellen Unzufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung erwächst.

„Die Diskussion über ein Verbotsverfahren ist schädlich, wir Demokraten dürfen uns nicht dahinter verstecken“, sagte Kiesewetter. Er forderte seine Parlamentarierkollegen auf, Zivilcourage zu zeigen: „Wir müssen zu den Bürgern gehen, zum Beispiel an Bürgerversammlungen teilnehmen, und dort mit unseren Lösungen und Konzepten überzeugen.“

Viele scheuten sich, den Artikel 38 des Grundgesetzes so offensiv auszulegen, wonach Abgeordnete Vertreter des ganzen Volkes sind.