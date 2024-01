Beleidigungen, Bedrohungen und Gewalt Die verrohte Republik

Sirenen jaulen, Böller explodieren, auch eine Silvesterrakete wird gezündet. Trotz des Einsatzes von Reizgas durchbrechen irgendwann einige Demonstranten die Polizeikette am Bootsanleger Schlüttsiel in Schleswig-Holstein und rennen auf die Fähre zu, die gerade wieder ablegt.

„Es war keine Minute zu spät, sonst wäre der Mob an Bord gewesen“, sagt der Geschäftsführer der Reederei am Tag darauf. So entkommen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und seine Frau den aufgebrachten Bauern knapp.

Die Videobilder von dem Vorfall am Donnerstagabend gehen schnell viral und führen zu Schockwellen im politischen Betrieb. Ein Vizekanzler, der auf dem Heimweg von seinem privaten Urlaub auf der Hallig Hooge von aufgebrachten Bauern bedroht wird, wirkt wie ein Dammbruch. „Beschämend“ sei die Blockade, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit noch am Abend: „Eine solche Verrohung der politischen Sitten sollte keinem egal sein.“

Da ist eine Barriere gefallen. Für Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel schwappt der Hass aus dem Netz in die Realität.

Schlüttsiel schreckt viele auf, doch es scheint nur der Höhepunkt der zunehmenden Aggressivität. Ebenfalls am Donnerstag war Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Flutgebiet in Sachsen-Anhalt beleidigt worden, im ganzen Land haben Bauern symbolische Galgen für die Ampel-Regierung aufgestellt.

Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte nehmen zu

Schon vor zwei Jahren planten Querdenker die Entführung des Gesundheitsministers und zogen mit Fackeln vor Privathäuser von Politikern. Aus Drohungen sind längst Taten geworden.

Und nicht nur die Politik scheint in Gefahr. Die Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte in der Silvesternacht haben inzwischen schon traurige Tradition, zuletzt erschütterten die Bilder aus einer Notaufnahme in Berlin-Lichtenberg. Dort hatten drei Männer offenbar nicht länger auf eine Behandlung warten wollen und auf einen Arzt und einen Pfleger eingeprügelt.

Doch woher kommt die Wut? „Deutschland und andere liberale Demokratien erleben eine zunehmende gesellschaftliche Polarisierung“, sagt Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Spaltend würden große Probleme wirken, für die die Politik kurzfristig keine überzeugenden Lösungen präsentieren könne, wie etwa Klimaschutz, Migration oder zunächst auch die Corona-Pandemie. Die unsichere Zukunft verunsichere viele Bürger.

Merkel hält es für unvermeidlich, dass wegen dieser Polarisierung auch der an sich legitime Protest teilweise verroht und damit beschädigt wird. „Die AfD, die sich auf jeden Protest draufsetzt, wirkt als Treiber“, sagt er. Dass Politiker zunehmend bedroht und beleidigt werden, führt Merkel auch auf die aggressive Debattenkultur der sozialen Medien zurück. „Da ist eine Barriere gefallen“, sagt er. Nun werde diese Aggression auf den realen Raum übertragen.

Jan Wulff hat den Hass und die Gewalt gegen Politiker häufig aus nächster Nähe erlebt. Als Personenschützer beim BKA hat er Habeck bereits geschützt, aber auch schon AfD-Mann Alexander Gauland oder Sahra Wagenknecht. „Seit ich bei der Polizei bin, hat sich die Lage zunehmend verschärft. Verbal gibt es keine Hemmungen mehr und auch politisch motivierte Straftaten nehmen zu“, sagt Wulff.

Jan Wulff will für die Grünen ins Europaparlament. © promo

Ihn selbst hat es nicht abgeschreckt. Bei der Europawahl im Juni kandidiert er für die Grünen auf Listenplatz 18. Doch Wulff befürchtet, dass sich viele Menschen den Weg in die Politik nicht mehr zutrauen würden. „In meinem Berliner Landesverband sagen mir Mitglieder, dass sie Angst haben, Wahlkampf zu führen.“ Die Parteien müssten sich Gedanken über die Sicherheitslage machen. Es sei zu gefährlich, in der Nacht zu plakatieren oder alleine an Wahlkampfständen zu stehen.

Auch andere Sicherheitsexperten sind vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland und der Europawahl alarmiert. „Die Bauernproteste, die in den kommenden Tagen über das Land schwappen, sind wahrscheinlich erst der Anfang einer riesigen Protestwelle, die in diesem Jahr auf uns zu rollen wird“, sagt der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke. Inflation, hohe Energiekosten, der Klimawandel, die Kriege in der Ukraine und Israel – all das seien Themen, die Menschen auf die Straße bewegen würden.

60 Prozent der Kommunalpolitiker sind schon einmal beleidigt, bedroht oder angegriffen worden.

Protest gehöre zur Demokratie, Angriffe auf Andersdenkende gehe aber nicht, so Kopelke. Ihn würde die Tendenz beunruhigen, „dass sich immer größere Gruppen in unserer Gesellschaft von der Demokratie verabschieden“. Die demokratischen Parteien müssten sich endlich darauf konzentrieren, ein weiteres Erstarken rechtsextremer Parteien zu stoppen.

Habeck: Mache mir Sorgen um Stimmung im Land

Nicht nur Polizisten sind besorgt. Habeck meldet sich am Freitag zu Wort und bedankt sich bei den Einsatzkräften für den Schutz und den mitreisenden Passagieren für ihre Geduld. „Was mir Gedanken, ja Sorgen macht, ist, dass sich die Stimmung im Land so sehr aufheizt.“ Viele andere müssten solche Angriffe allein abwehren und hätten nicht den Schutz der Polizei. „Sie sind die Helden und Heldinnen der Demokratie.“

Einer von ihnen ist Martin Klußmeier, der seit 2014 Ortsvorsteher von Otterberg-Drehenthalerhof, einem 400-Seelen-Ort in der Pfalz war. Im vergangenen Jahr ist der 53-Jährige zurückgetreten. „Für ein Ehrenamt konnte ich nicht mein Leben aufs Spiel setzen“, sagt er am Telefon und klingt noch immer sehr matt.

Für ein Ehrenamt konnte ich nicht mein Leben aufs Spiel setzen. Martin Klußmann, Ex-Kommunalpolitiker aus der Pfalz.

Zweimal sei es zu tätlichen Angriffen gekommen, einmal mit einem Schlagstock, einmal mit Reizgas. Die Täter entkamen unerkannt, nach Brandsätzen auf seinem Auto und einer Morddrohung im vergangenen Jahr gab er schließlich auf.

Hintergrund ist offenbar ein Konflikt mit einem lokalen Unternehmen, doch aufklären konnten die Behörden die Vorfälle nicht. „Wir Kommunalpolitiker sind machtlos gegen die Verrohung“, sagt Klußmeier. Es gebe immer mehr egoistische Menschen, die sich nicht für das Gemeinwohl interessieren würden. Nach seinem Rücktritt sei die Anteilnahme groß gewesen. „Das bringt mir jetzt aber nichts mehr.“

Wie Klußmann geht es vielen Kommunalpolitikern. Einer Studie der Universität Duisburg-Essen zufolge, die 2022 mehr als 2000 Kommunalpolitiker befragt haben, wurden rund 60 Prozent bereits beleidigt, bedroht oder angegriffen. Frauen wie Männer, Menschen mit Migrationshintergrund oder ohne, Kommunalpolitiker in Ost wie West.

Einer, der diese Angriffe seit Jahrzehnten aushält, ist Karamba Diaby. Als schwarzer SPD-Bundestagsabgeordneter aus Halle erlebt er immer wieder rassistische Beleidigungen und Angriffe auf sein Büro. Doch er will sich nicht einschüchtern lassen. „Mein Ziel ist es, dass vielfältige Stimmen gehört werden und nicht nur die, die sich besonders lautstark äußern“, sagt Diaby.

Ihn motiviere es, dass er von mehr als 42.000 Menschen in seinem Wahlkreis direkt gewählt worden sei. Anderen bedrohten Politikern rät er, sich juristisch zu wehren. „Oberste Maxime ist, sich nicht einschüchtern zu lassen - und zugleich darauf zu achten, sich nicht unnötigen Gefahren auszusetzen.“ Doch es scheint, als würden die Gefahren immer größer.