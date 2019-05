Artikel 1 stellt ein Bekenntnis an den Anfang: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das Grundrecht ragt heraus. Es steht unter keinerlei Vorbehalt, darf nicht mit anderen Rechten abgewogen werden. Es gilt absolut.

Der Fall und die Menschen



Ein dunkle Geschichte aus der Anfangszeit der Junkie-Szene in Berlin. Ihr Protagonist ist der damals 31 Jahre alte Berliner Polizeimeister Detlev R. Der Hüter des Gesetzes handelt mit Rauschgift. Einer seiner Abnehmer wollte ihn erpressen. Als dieser sich einen Schuss „Berliner Tinke“ setzen will, eine mit Essigsäure aufgekochte Morphinbase, feuert er ihm drei Schüsse in den Kopf. Mord, urteilte das Landgericht, Paragraf 211 Strafgesetzbuch. Zwingend folgt daraus eine lebenslange Freiheitsstrafe, Haft bis zum Tod also, so will es das Gesetz. Doch das zuständige Gericht schert aus und legt den Fall in Karlsruhe vor, weil es an dieser Konsequenz zweifelt. Bei unbegrenzter Haftdauer sei ein Gefangener irgendwann „nichts als ein Wrack“, argumentieren die Richter.

Die Entscheidung und die Folgen



Urteil des Ersten Senats vom 21. Juni 1977, Az.: 1 BvL 14/76. Die Menschenwürde schützt sogar Verbrecher. „Zu den Voraussetzungen eines menschenwürdigen Strafvollzugs gehört, dass dem zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten grundsätzlich eine Chance verbleibt, je wieder der Freiheit teilhaftig zu werden.“ Die Möglichkeit einer Begnadigung reicht dafür nicht aus. Wer heute nach einer Mordtat zu lebenslanger Haft verurteilt wird, kann nach 15 Jahren im Gefängnis auf Freiheit hoffen – auf Bewährung, versteht sich. Mancher wird dennoch nicht entlassen, weil die Prognosen schlecht sind.

Artikel 2 verspricht das Recht, seine Persönlichkeit frei zu entfalten. Und das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Der Mensch ist frei, lautet die Botschaft. Im Prinzip mag er tun und lassen, was er will, solange er sich an die Gesetze hält und die Rechte anderer achtet. Es steckt viel drin in diesem Grundrecht, das eigentlich mehrere Grundrechte beschreibt. Manche kennzeichnen es deshalb als „allgemeine Verhaltensfreiheit“. Auch das Datenschutz-Grundrecht auf „informationelle Selbstbestimmung“ ist daraus entwickelt worden.

Der Fall und die Menschen



Wilhelm Elfes, ein konservativer Politiker aus der katholischen Arbeiterbewegung und Mitgründer der CDU, legt sich Anfang der fünfziger Jahre mit der eigenen Partei an, weil er die Westintegration unter Konrad Adenauer ablehnt und eine deutsch-deutsche Wiedervereinigung beschwört. So wird er zum Gegner der Bundesregierung. Als Elfes 1953 seinen Pass verlängern lassen möchte, weigern sich die Behörden. Auf politischen Kongressen im Ausland könne Elfes gegen die Interessen der Bundesrepublik arbeiten, heißt es. Die Gerichte bestätigen dies. Elfes erhebt Verfassungsbeschwerde. Sein Anwalt in Karlsruhe ist ein gewisser Dr. Dr. Gustav W. Heinemann, später dritter Bundespräsident der Republik.

Die Entscheidung und die Folgen



Urteil des Ersten Senats vom 16. Januar 1957, Az.: 1 BvR 253/56. Jeder Mensch hat das Recht, Deutschland zu verlassen. „Die Ausreisefreiheit ist als Ausfluss der allgemeinen Handlungsfreiheit durch Art. 2 Abs. 1 GG innerhalb der Schranken der verfassungsmäßigen Ordnung gewährleistet.“ Wer seine Persönlichkeit entfaltet, kann dies auf vielen Wegen tun, auch über Ländergrenzen hinweg. Passkontrollen dürfen nicht zu einer politischen Disziplinierungsmaßnahme werden. Wilhelm Elfes’ Kampf gegen die Regierung ist zumindest in einem Fall erfolgreich – seinem eigenen vor Gericht.

Artikel 3 stellt alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf benachteiligt werden, weil er ein bestimmtes Geschlecht, einen anderen Glauben oder eine andere Herkunft hat.

Der Fall und die Menschen



Im Gerichtsbeschluss heißt er „K.“, der Öffentlichkeit wird er als Vanja bekannt. Früher lebte er als Frau, mittlerweile zieht er ein männliches Bild von sich vor. Aber es gibt eben auch Weibliches. Vanja will es nicht verstecken, er fordert ein „Ende der Unsichtbarkeit“ für Intersexuelle, Menschen, die sich biologisch nicht klar einem Geschlecht zuordnen lassen. Unter Vorlage einer Chromosomenanalyse beantragt Vanja beim Standesamt, ihre Geschlechtsangabe „weiblich“ zu streichen und stattdessen „inter/divers“ einzutragen. Erfolglos, wie zunächst seine Klagen. Es folgt eine Verfassungsbeschwerde.

Die Entscheidung und die Folgen



Beschluss des Ersten Senats vom 10. Oktober 2017 Az.: 1 BvR 2019/16. Die geschlechtliche Identität zählt zur Persönlichkeit eines Menschen, und zwar auch dann, wenn sie sich weder den Kategorien weiblich noch männlich zuordnen lassen. Sind Geschlechtsangaben verpflichtend, stellt es eine verbotene Diskriminierung dar, Personen nur darauf zu beschränken. Deutschland muss sein Personenstandsrecht um ein „drittes Geschlecht“ erweitern. Überall werden Konsequenzen diskutiert, von der Stellenanzeige bis zum Toilettenbesuch. Dabei ist die Klage ein eher symbolisch-politischer Akt. Betroffene entscheiden sich meist für ein Leben entweder als Mann oder Frau.

Artikel 4 schützt die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet, jeder muss seine Religion auch leben dürfen. Gleiches gilt für das Gewissen: Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.

Der Fall und die Menschen



Die Bayerische Volksschulverordnung ist strikt: In jedes Klassenzimmer muss ein Jesuskreuz. Ernst und Renate Seler aus Nittenau bei Regensburg wollen aber nicht, dass ihre Kinder unter einem Kruzifix lernen müssen. „Ein Kind kann sich beim Anblick eines über einen halben Meter großen Leichnams nicht freuen. Wenn es ständig den Leichnam anschauen muss, wird ihm die Freude an dem lebendigen Christus genommen“, schreiben sie an das Bildungsministerium. Ihre Überzeugung leiten sie aus der Anthroposophie Rudolf Steiners ab, sich selbst bezeichnen sie als „bemühende Christen“. Gemeinsam starten sie eine Initiative, der sich weitere Eltern als Kläger anschließen.

Das Entscheidung und die Folgen



Beschluss des Ersten Senats vom 16. Mai 1995, Az.: 1 BvR 1087/91. „Die Anbringung eines Kreuzes oder Kruzifixes in den Unterrichtsräumen einer staatlichen Pflichtschule, die keine Bekenntnisschule ist, verstößt gegen Art. 4 Abs. 1 GG.“ Die entsprechende Vorschrift der Schulordnung wird für nichtig erklärt. Bayerns damaliger Ministerpräsident Edmund Stoiber ruft zum Aufstand gegen das gottlose Gericht. Doch es bleibt dabei: Schule muss sich neutral verhalten, und das Christentum ist eine Religion wie andere auch. Heute gibt es die Kreuzpflicht noch immer. Wer sich in seiner Freiheit verletzt sieht, kann widersprechen. Dann muss das Kreuz eigentlich weg. Macht aber kaum jemand.

Artikel 5 garantiert dem Denken, nach außen dringen



zu können. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern, zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.

Der Fall und die Menschen



Erich Lüth, Senatsdirektor und Leiter der Staatlichen Pressestelle in Hamburg, legt sich mit dem Regisseur Veit Harlan an. Harlan ist in der Nazizeit als Regisseur des antisemitischen Films „Jud Süß“ bekannt geworden. Jetzt stellt er ein neues Werk vor. „Möge uns weiterer unabsehbarer Schaden vor der ganzen Welt erspart bleiben, der eintreten würde, indem man ausgerechnet ihn als Repräsentanten des deutschen Films herauszustellen sucht“, sagt Lüth bei einer Ansprache. In einem offenen Brief, den er an die Presse verteilen lässt, wird er noch deutlicher: Ein Boykott des Films sei Pflicht für jeden „anständigen Deutschen“. Die Filmproduzenten klagen auf Unterlassung. Mit Erfolg. Lüth erhebt Verfassungsbeschwerde.

Die Entscheidung und die Folgen



Beschluss des Ersten Senats vom 15. Januar 1958, Az.: 1 BvR 400/51. Lüths Boykottaufruf steht unter dem Schutz der Meinungsfreiheit. „Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat; in den Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes verkörpert sich aber auch eine objektive Wertordnung, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt.“ Bis heute vielleicht das wichtigste Urteil in der Geschichte des Gerichts. Das Grundgesetz durchdringt alles, was in Deutschland Recht ist, und dies nicht nur mit seinen Buchstaben, sondern mit seiner Botschaft: Würde und individuelle Freiheit sind unbedingt zu respektieren.

Artikel 6 stellt Ehe und Familie unter Schutz. Eltern haben das Recht und die Pflicht, ihre Kinder aufzuziehen. Kinder dürfen von ihnen nur getrennt werden, wenn sie versagen. Mütter haben Anspruch auf Schutz und Fürsorge. Uneheliche Kinder und nichteheliche Kinder sind gleichzustellen.

Der Fall und die Menschen



Herr B. aus Brandenburg hat mit seiner Frau zwei minderjährige Kinder und einen weiteren Sohn aus einer außerehelichen Beziehung. B. erkennt die Vaterschaft an und zahlt Unterhalt. Den Umgang mit seinem Sohn verweigert er aber hartnäckig. Dessen Mutter zieht vor Gericht, um stellvertretend für das Kind ein Umgangsrecht durchzusetzen. Das brandenburgische Oberlandesgericht gibt ihr recht. Alle drei Monate muss es eine zweistündige Begegnung geben, sonst droht Zwangsgeld von 25 000 Euro. Dass ein Vater das nicht will, sei unerheblich. Das Kind habe Anspruch auf ihn, zumindest als „Reserve-Elternteil“. B. wehrt sich dagegen mit einer Verfassungsbeschwerde.

Die Entscheidung und die Folgen



Urteil des Ersten Senats vom 1. April 2008, Az.: 1 BvR 1620/04. Elternsein ist eine Pflicht. Aber sie endet dort, wo sie nicht mehr dem Kindeswohl dienlich ist. „Ein Umgang mit dem Kind, der nur mit Zwangsmitteln gegen seinen umgangsunwilligen Elternteil durchgesetzt werden kann, dient in der Regel nicht dem Kindeswohl.“ Außerdem seien Zwangsmittel für einen Elternteil ein Eingriff in dessen Persönlichkeitsrechte. Konflikte um Kinder und Elternschaft sind vor Gericht zur Zufriedenheit aller Beteiligten selten zu lösen. Trotz Rechten und Pflichten muss es Flexibilität geben. Die wesentliche Richtgröße, an der sich alle orientieren müssen, ist das Kind: Wie wird es ihm ergehen?

Artikel 7 regelt das Recht aufs Lernen. Das Schulwesen steht unter staatlicher Aufsicht. Religionsunterricht muss es geben, aber die Eltern dürfen über die Teilnahme bestimmen. Der Betrieb von Privatschulen wird gewährleistet. Bieten sie, was staatliche Schulen bieten, ohne dabei Schülerinnen und Schüler nach dem Vermögen der Eltern abzusondern, müssen sie genehmigt werden.

Der Fall und die Menschen



Kläger sind Eltern, Lehrerinnen und Lehrer aus Bayern, die zusammen den Trägerverein für eine Waldorfschule bilden. Solche Privatschulen, die als Ersatzschulen für staatliche Schulen anerkannt sind, finanzieren sich regelmäßig einerseits vom privat gezahlten Schulgeld der Eltern und andererseits über einen staatlichen Finanzausgleich. Das Geld ist immer knapp. Privatschulen bekommen weniger öffentliche Mittel als staatliche Schulen, und das GG verbietet, nur Kinder anzunehmen, deren Eltern sich teure Gebühren leisten können. Die Modalitäten des staatlichen Zuschusses sind daher für viele Privatschulen existenziell. Leistungen gibt es meist erst nach einer Wartefrist. Der Waldorfschule reicht es nicht, die Lehrerinnen und Lehrer verzichten bereits auf Teile ihrer Vergütung. Karlsruhe soll helfen.

Die Entscheidung und die Folgen



Beschluss des Ersten Senats vom 9. März 1994, Az.: 1 BvR 682, 712/88. Die Verfassungsbeschwerden werden zurückgewiesen. Dennoch stärken die Richter Privatschulen. Aus dem Grundrecht könne sich ein Anspruch auf staatliche Förderung ergeben. Dass erst nach einer Wartefrist die volle Förderung bereitgestellt wird, ist damit vereinbar, aber: „Die Förderung muss insgesamt so ausgestaltet sein, dass sich die Wartefrist nicht als Sperre für die Errichtung neuer Schulen auswirkt.“ Heute besucht jeder elfte Schüler eine Schule in freier Trägerschaft, Anfang der neunziger Jahre waren es noch halb so viele. Das starke Grundrecht ist auch ein Geschäftsmodell.

Artikel 8 gibt allen Deutschen das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.

Der Fall und die Menschen



Sie ist ein Kind der Wende und des gesamtdeutschen Lebensgefühls. Die Loveparade startet am Ku’damm als Straßenumzug und zieht bis Ende der neunziger Jahre regelmäßig Hunderttausende an. Motto: Friede, Freude, Eierkuchen. Angeführt von Techno-Discjockey Matthias Roeingh, Künstlername Dr. Motte, veranstaltet von der Planetcom GmbH mit ihrem Geschäftsführer Ralf Regitz. Die Parade wird schnell zum Grenzgang, zwischen Kultur und Kommerz, zwischen Politik und Show. Die Gewinne gehen an Private, für Ordnung sorgt die Polizei, den Müll räumt die Stadtreinigung von der Straße. Der Auflauf gilt als große Demo. Friede, das heißt Abrüstung; Freude meint Verständigung durch Tanz; der Eierkuchen steht für gerechtere Nahrungsmittelverteilung. Bis zum 22. Mai 2001. Das ist das Datum eines polizeilichen Bescheids, der die Demo-Anmeldung ablehnt. Die Loveparade sei eine reine Musikveranstaltung und weise nicht den für eine Versammlung maßgeblichen verbindenden Zweck der Meinungsbildung und -äußerung auf. Die Berliner Gerichte bestätigen dies, Planetcom klagt in Karlsruhe.

Die Entscheidung und die Folgen



Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 12. Juli 2001, Az.: 1 BvQ 30/01. Die Paradenveranstalter scheitern. „Eine Musik- und Tanzveranstaltung wird nicht allein dadurch insgesamt zu einer Versammlung im Sinne des Art. 8 GG, dass bei ihrer Gelegenheit auch Meinungskundgaben erfolgen.“ Die Loveparade falle in die Kategorie Massenspektakel und Volksbelustigung, der Schwerpunkt liege auf Unterhaltung. Tanzen könne durchaus politisch sein, dann aber müsse im Tanz eine Kundgabe erkennbar sein. Die Loveparade erinnert die Richter nur an die „Zurschaustellung eines Lebensgefühls“. Der Anfang eines langen Endes, das 2010 in Duisburg in ein Unglück mit 21 Toten führt.

Artikel 9 gibt allen Deutschen das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Vereinigungen, die Gesetze brechen, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten oder Völkerverständigung verhindern wollen, sind verboten. Das Recht von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, sich zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zusammenzuschließen, wird gewährleistet.

Der Fall und die Menschen



Der erste Kanzler der Republik, Konrad Adenauer, steht skeptisch zur Entwicklung des Bundesverfassungsgerichts. Er erkennt, dass es in Konflikten um politische Fragen eine eigene Dynamik entfaltet. „Dat ham wir uns so nich vorjestellt“, soll er später einmal bilanziert haben. Als Kläger ist er dennoch erfolgreich, wie beim zweiten und vorläufig letzten Parteiverbot der Geschichte, dem Verfahren gegen die KPD. Allerdings auch nicht ganz. Gerne hätte er zahlreiche „Tarnorganisationen“ der KPD mitverboten. Im Antrag seiner Bundesregierung, beim Bundesverfassungsgericht eingereicht im November 1951, sind sie aufgeführt.

Die Entscheidung und die Folgen



Urteil des Ersten Senats vom 17. August 1956, Az.: 1 BvB 2/51. Parteien sind schwierig zu verbieten, sie genießen wegen ihrer Funktion in einer parlamentarischen Demokratie besonderen Schutz. „Eine Partei ist nicht schon dann verfassungswidrig, wenn sie die obersten Prinzipien einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung 12 F.]nicht anerkennt; es muss vielmehr eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung hinzukommen“. Diese Merkmale sahen die Richter bei der KPD erfüllt. Die „Tarnorganisationen“ gehören nicht zur Partei, weshalb sie nicht mitverboten werden könnten. Sie müssten als Vereinigungen nach Artikel 9 verboten werden. Dann entfällt der Schutz als Partei, dennoch sind die Hürden hoch. „Die Verbotsbefugnis des Artikel 9 ist eng auszulegen“, betont das Gericht 2018. Aber es reicht für Spendeneintreiber der terroristischen Hamas oder verbrecherische Rockerclubs.

Artikel 10 erklärt das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis für unverletzlich. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden. Schnüffeln ist erlaubt, aber nur zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes.

Der Fall und die Menschen



Wenn die Politik es nicht richtet, soll es Karlsruhe richten. Die FDP-Politiker Burkhard Hirsch, Gerhart Baum und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger gehören zu den Stammgästen vor Gericht. Immer wieder stoßen sie sich an einer aus ihrer Sicht verfehlten Sicherheitspolitik, die Schutz verspricht, aber letztlich in Überwachung mündet. Die umstrittenste Maßnahme der vergangenen Jahre ist die aufgrund einer EU-Richtlinie erlassene Pflicht zur sogenannten Vorratsdatenspeicherung. Telekom-Unternehmen müssen demnach Verbindungsdaten ihrer Nutzer sammeln und bereithalten, falls Ermittlungsbehörden sie abfragen. Für das Polit-Trio samt Zehntausender weiterer Beschwerdeführer ein antiliberaler Albtraum.

Die Entscheidung und die Folgen



Urteil des Ersten Senats vom 2. März 2010, Az.: 1 BvR 263/08. Die Speicherung ist in ihrer vorliegenden Form nicht mit Artikel 10 GG vereinbar. Zwar sei eine Maßnahme in dem vorgesehenen Umfang nicht von vornherein verfassungswidrig. Es fehle aber an einer verhältnismäßigen Ausgestaltung sowie an Begrenzungen und Datensicherheit bei den speichernden Unternehmen. Parlament und Regierung müssen sich neu orientieren, zumal der Europäische Gerichtshof die zugrundeliegende EU-Richtlinie ebenfalls verwirft. Ende 2015 tritt dennoch ein erneuertes Gesetz in Kraft, weil Sicherheitsbehörden die Befugnis für unentbehrlich halten. Natürlich wird wieder geklagt. Hirsch, Baum und Leutheusser-Schnarrenberger sind wieder dabei.