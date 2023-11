Grüne attackieren Schuldenbremse Lob für Lindner, Häme für Merz und ein bisschen Selbstvergewisserung

Die meisten Grünen waren noch auf der letzten Etappe ihrer Anreise, als FDP-Finanzminister Christian Lindner dem ersten Tag ihrer Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) in Karlsruhe einen neuen Dreh gab. In Berlin verkündete Lindner, dass er für 2023 eine Notlage erklärt und die Schuldenbremse aussetzt.

Omid Nouripour war die Erleichterung darüber anzumerken. „Ich bin Christian Lindner sehr denkbar, dass das heute passiert“, sagte der Co-Parteichef bei der ersten programmatischen Rede. Da gab es wohl zum ersten Mal Applaus der Grünen-Basis für einen FDP-Chef. Zur Krise der Ampel und dem Umgang mit der Schuldenbremse hatte der Bundesvorstand eine aktuelle Debatte ohne Beschlussfassung angesetzt. Lindners Entscheidung nahm dieser die Schärfe.

Die Grünen wollen gleichwohl deutlich mehr in der Finanzpolitik. „Kaputtsparen geht nicht“, sagte Nouripour. Man wolle die Infrastruktur modernisieren, ein Wasserstoffnetz aufbauen, ein Ladesäulennetz für E-Autos und in die Produktion von grünem Stahl einsteigen – „dafür brauchen wir Investitionen“, erklärte der Parteichef.

Habeck warnt die Schuldenbremsen-Prinzipienreiter

Wirtschaftsminister Robert Habeck wurde deutlicher. Während Nouripour frei sprach und zu Beginn des Parteitages mit seiner Forderung „mehr Herz statt Merz“ eine Art Einpeitscher gab, las Habeck vom Blatt ab. Nachdem er in den vergangenen Tagen für manche patzige Reaktion auf das Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse kritisiert worden war, wollte er nun eine präzise Botschaft setzen.

Doch auch in seiner Parteitagsrede arbeitete er sich ausführlich an CDU-Chef Friedrich Merz („ein Vorsitzender von vorgestern“) und dessen Freude über das Karlsruher Urteil ab. Er warnte die Schuldenbremsen-Fans vor Prinzipienreiterei. Nannte sie in seiner jetzigen Form aus der Zeit gefallen. Sie stamme aus einer Zeit, „als Klimaschutz nicht ernst genommen wurde, Kriege der Vergangenheit angehörten und China unsere billige Werkbank war“.

Habecks größte Sorge: „dass die Erneuerung der Industrie stattfindet – aber eben nicht bei uns“. Er betonte, dass der Wettbewerb um Klimatechnologien jetzt geführt werde. „Mit der Schuldenbremse wie sie ist, haben wir uns freiwillig die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Und so wollen wir einen Boxkampf gewinnen?“, fragte er. Zumal die anderen – die USA und China – „Hufeisen in den Handschuhen“ hätten.

Die Halle hatte er da längst für sich gewonnen. Endgültig begeistert war sie, als Habeck die Rufe nach einer Wiederauflage der Großen Koalition konterte. „Ich habe in den letzten Monaten oft gelesen, die Grünen müssen in der Realität ankommen‘“, sagte Habeck. „Ich kann es nicht mehr hören.“ Die Groko sei realitätsblind gewesen – habe die Gefahr von Putin, China und der Klimakrise nicht gesehen. Die Ideologie der Grünen sei die Realität, so Habeck.

Das Bedürfnis der Grünen nach Selbstvergewisserung hatte zuvor bereits Nouripour bedient. „Was wir erleben, sind Angriffe“, sagte Nouripour und ließ die Parteitagsregie auf dem Bildschirm über ihm einige besonders fiese Schlagzeilen einblenden. Nouripour deute das als Stärke um. „Die Angriffe kommen, weil wir wirken; weil wir im Zentrum des Geschehens stehen und weil sie uns in die Nische schieben wollen“, sagte er. Das werde man nicht zulassen. Am Ende seiner Rede – der ersten großen auf diesem Parteitag – holte er die ganze Parteispitze für einen Applaus auf die Bühne. Ein grünes Familienfoto und ein bisschen Wärme in schwieriger Zeit.

Gab den Einpeitscher zu Beginn: Co-Chef Omid Nouripour. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Doch Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann erinnerte seine Partei auch daran, dass sie in der Migrationspolitik weiter den Kurs „des richtigen Maßes“ halten müsse. Er verteidigte die bei der Basis umstrittenen Beschlüsse der Ampel und der Ministerpräsidenten für eine restriktivere Migration. Nur durch mehr Ordnung könne auch die Humanität des Asylrechts geschützt werden. „Das ist kein Kurs der Abschottung“, sagte Kretschmann und erinnerte daran, dass allein in seinem Bundesland mehr Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen worden seien als in ganz Frankreich. Kretschmann forderte die Grünen auf, sich auch selber etwas zuzumuten. „Dann machen wir das, was zählt.“

Rein in die Nische oder nicht?

Auch Habeck hatte zuvor in seiner Grundsatzrede für Kompromisse geworben. „Politik ist nicht das Runterbeten der reinen Partei-Lehren“, sagte der Vizekanzler.

Doch es gab auch andere Stimmen an diesem Abend in der großen Messehalle. Direkt nach Habeck trat Katharina Stolla ans Mikrofon. Die neue Vorsitzende der Grünen Jugend knöpfe sich prompt die FDP und die Finanzpolitik von Lindner vor: „Schluss mit diesem Theater, weg mit der Schuldenbremse“, rief sie. Anders als Habeck predigte sie die reine Partei-Lehre: Man solle die Reiche besteuern, forderte Stolla. „Besser Bus und Bahn für alle, statt Luxusjachten für wenige.“ Auch in der Migration dürften die Grünen keine Kompromisse machen. Es brauche eine „Politik, die grenzenlos solidarisch mit Geflüchteten ist“.

Das Berliner Basis-Mitglied Klemens Griesehop forderte die Parteispitze auf, in der Ampel weniger Kompromisse einzugehen. „Wir müssen endlich klare Kante gegen die FDP zeigen“, sagte er und kritisierte die Abschaffung der Sektorziele beim Klimaschutzgesetz und den Bau neuer Autobahnen. Seine Forderung: „Wir dürfen uns nicht länger am Nasenring durch die Manege ziehen lassen.“

Dass sich die Grünen in der Ampel zumindest in der aktuellen Haushaltskrise durchsetzen wollen, machte Parteichefin Ricarda Lang in ihrer Rede nochmals deutlich. „Wir müssen die Schuldenbremse reformieren“, sagte sie. Es gehe in der Wirtschaft nun darum, umzubauen oder abzubauen. Daher würden aktuell nicht nur der Klimaschutz, sondern auch Wohlstand und Demokratie auf dem Spiel stehen. Die Schuldenbremse konterkariere das frühere Ziel einer Generationengerechtigkeit, wenn jetzt das Geld für den Umbau der Wirtschaft fehle. „Es ist jetzt Zeit, dass wir einen neuen Generationenvertrag schreiben“, sagt Lang.

Reformieren, aber nicht abschaffen – so lautete die Botschaft der Parteispitze, der am Ende der fast dreistündigen Debatte die Delegierten folgten. Ein Dringlichkeitsantrag, der eine sofortige Aussetzung und eine schnellstmögliche Abschaffung der Schuldenbremse fordert, wurde mehrheitlich abgelehnt.

Was die Grünen konkret reformieren wollen, blieb dagegen in den meisten Reden nebulös. Lediglich Habeck machte in seiner Rede ein paar Andeutungen. Die Schuldenbremse müsse um eine Investitionsregel – „eine grün-goldene Regel“ – ergänzt werden. Eine Idee, für die sich auch der Ökonom Jens Südekum stark macht. Konsequenterweise hatten die Grünen ihn auch um eine Videobotschaft gebeten. Gerade als Südekum jedoch seine Lehren aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erläutern wollen, brach die Technik ab. Der Plan der Grünen für den Kampf um die Schuldenbremse bleibt damit weiter unklar.