Helmut Kohls Enkel „Ich bin gegen eine ,Früher war alles besser’-Mentalität“

Endlich kann Johannes Volkmann etwas entspannen. Mit Freunden von der Jungen Union aus der hessischen Heimat sitzt der 27-Jährige an einem Stand der Ausstellung beim CDU-Parteitag in Berlin.

Am Vortag hat’s geklappt mit seiner erstmaligen Wahl in den CDU-Bundesvorstand, 70 Prozent der Delegierten stimmten für ihn. Sicher, dass er gewählt würde, war er sich bis zum Schluss nicht. Nun hat er ein wenig Zeit. Volkmann greift zu einer kleinen Cola-Glasflasche, mit ihr in der Hand zieht er durch die Ausstellungshalle im Berliner Estrel-Hotel.

Mit 14 jungen Jahren war Volkmann der Jungen Union beigetreten. Mit 16 Jahren unterschrieb er den CDU-Mitgliedsantrag, und nun nimmt seine Karriere also seinen Lauf. Im Februar wurde Volkmann zum Vorsitzenden der CDU im Lahn-Dill-Kreis gewählt, mit 98 Prozent der Stimmen.

Wir als Union sollten im Grundsatz immer eine bürgerliche Regierung anstreben. Johannes Volkmann, Enkel von Helmut Kohl und Neumitglied im CDU-Vorstand

Nun CDU-Bundesvorstandsmitglied, das jüngste. Das nächste Ziel hat er schon im Blick: Kandidatur für den Bundestag, ebenfalls im Lahn-Dill-Kreis. 2021 hat die SPD hier das Direktmandat geholt. Das will Volkmann ändern, natürlich.

Der Kampf für den Erhalt einer Schule hat Volkmann politisch geprägt, trieb ihn in die Kommunalpolitik. Er sitzt im Kreistag, inzwischen als Vorsitzender. Aufgewachsen in Lahnau-Atzbach bei Wetzlar, wurde Volkmann mit 13 Jahren Schulsprecher. Beruflich arbeitet Volkmann als Büroleiter des CDU-Europa-Abgeordneten Sven Simon.

In der CDU richten sich viele Blicke auf Volkmann, nicht nur, weil er als kluger Kopf, für seine jungen Jahre erfahren und umsichtig gilt. Sondern auch, weil er Enkel Helmut Kohls ist.

Kohl war noch Kanzler und CDU-Chef, als Volkmann 1996 geboren wurde. Sein Enkel geht seinen eigenen Weg, will auch nur den Hauch des Eindrucks vermeiden, seine Karriere auf der familiären Herkunft aufzubauen. Am Montag, während seiner 90-sekündigen Bewerbungsrede, erwähnte Volkmann den Namen seines berühmten Großvaters nicht. Längst ist er aus dem Schatten des Riesen getreten.

Umso lauter teilte er unter Applaus gegen die Ampel-Koalition aus: Diese habe „meiner Generation nichts mehr anzubieten, außer vielleicht Cannabis“, rief Volkmann. Dieser Spruch ist nun öfter von ihm zu hören. Zur Politik zählt die Wiederholung, Volkmann hat das in jungen Jahren internalisiert.

Während Volkmann durch die Ausstellung vor dem Parteitagsplenum streift, gratulieren ihm Parteifreunde, wollen mit ihm reden. „Einen Moment noch“, bittet er, immer freundlich, immer höflich.

Leib- und Magenthema Europa

Generationengerechtigkeit, niedrigere Steuern für die Mittelschicht, das sind Themen, die Volkmann aufruft. Ohne sich auf den Großvater zu beziehen, den Vater der europäischen Integration, des Euros, spricht Volkmann immer wieder von Europa. „Für mich ist es ein Privileg, als Mitarbeiter im Europäischen Parlament bei der Volksvertretung für 450 Millionen Europäer tätig sein zu dürfen”, sagt er.

Die derzeitigen Grenzkontrollen in Europa seien „ein notwendiges Übel bis zur Überwindung der Migrationskrise“ und einem sicheren Außengrenzschutz, sagt Volkmann. Schnellstmöglich aber müsse man zu einem Europa der offenen Grenzen zurück.

China ist ein anderes Thema, das Volkmann beschäftigt. In Peking und Shanghai hat er studiert, schloss in Oxford mit einem Master of Science in Modernen China-Studien ab. „Der Westen hatte vor zwanzig Jahren die Vorstellung, dass eine schrittweise Liberalisierung des Handels auch automatisch zu einem politischen Wandel in China führen würde“, sagt Volkmann. Das sei eine Fehleinschätzung gewesen. Nun stehe man im Systemwettbewerb und müsse sich für diese veränderte Realitätseinschätzung wappnen.

„Die Bundesregierung hat in der Praxis leider keine Strategie im Umgang mit China – übrigens im Kontrast zu Kommissionspräsidentin von der Leyen“, sagt Volkmann: „Die jüngste Chinareise des Bundeskanzlers offenbart, dass Olaf Scholz die von ihm verkündete Zeitenwende selbst nicht beherzigt.“

Und was hält er davon, wenn Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Chinas Präsidenten Xi Jinping als „Diktator“ bezeichnet? Ist China nicht eine Diktatur? Volkmann gibt den Diplomaten. Es helfe wenig, „wenn Frau Baerbock andere beschimpft, ohne Not diplomatisches Porzellan zerschlägt und damit deutschen Interessen schadet“.

Volkmann wirft der Ampel-Koalition einen „verfehlten Umgang mit der Migrationskrise“ vor. Die Grünen seien sich untereinander uneins, hintertrieben etwa die Bezahlkarte für Asylbewerber. „Die Grünen in der Bundesregierung stimmen für ein gemeinsames europäisches Asylsystem, im Europaparlament dagegen“, sagt Volkmann. „Gerade, weil wir Zuwanderung in den Arbeitsmarkt brauchen, müssen wir die illegale Migration nach Europa beenden.“

Über einen möglichen US-Präsidenten Donald Trump mag Volkmann nicht spekulieren – und will sich doch für dieses Szenario wappnen. „Europa muss künftig in der Lage sein, seine Freiheit eigenständig zu verteidigen. Wir brauchen deshalb in der Außen- und Verteidigungspolitik eine Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip“, sagt er: „Auf Dauer werden wir einen eigenen nuklearen Schutzschirm für die Europäer benötigen, wenn wir Verantwortung für unsere eigene Sicherheit übernehmen wollen.“ Die Vereinbarungen des Atomwaffensperrvertrages müssten dabei natürlich gelten.

Wunsch Schwarz-Gelb

Geht es nach Volkmann, regiert die CDU/CSU demnächst wieder mir der FDP, ganz so wie Helmut Kohl von 1982 bis 1998 regiert hatte. „Wir als Union sollten im Grundsatz immer eine bürgerliche Regierung anstreben“, sagt er. Aber wie soll das gehen mit 30 Prozent Union und vier Prozent FDP in den Umfragen, Herr Volkmann? „Ob sich Mehrheiten dafür finden“, sagt er knapp, „entscheidet sich am Wahltag.”

Am Ende unseres Gespräches dann doch noch eine Frage zu Helmut Kohl. Was bedeutet es für Sie, mit dem Euro zu zahlen, von Hessen ohne Grenze nach Weimar oder Wismar reisen zu können – zwei Umstände, an denen Ihr Großvater Anteil hat? „Die deutsche und europäische Einheit ist ein Teil des politischen Lebenswerkes meines Großvaters, auf das wir stolz sein können“, sagt Volkmann.

Andererseits: Neigen wir nicht dazu, Figuren der Vergangenheit wie Kohl oder Helmut Schmidt zuweilen zu überhöhen? „Ich bin gegen eine ,Früher war alles besser’-Mentalität“, sagt Johannes Volkmann, „weder in Bezug auf die 1980er-Jahre noch auf die Ära Merkel. Die CDU von 2024 schaut selbstbewusst nach vorn.“