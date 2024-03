„Hör auf zu brüllen! Schluss!“ Scholz-Rede zum Auftakt der Leipziger Buchmesse durch antiisraelische Rufe gestört

Mit einem Festakt ist am Mittwochabend die Leipziger Buchmesse eröffnet worden. Bundeskanzler Olaf Scholz wurde bei seiner Rede zur Eröffnungsveranstaltung im Gewandhaus durch Zwischenrufe im Publikum unterbrochen „Uns alle führt hier in Leipzig die Macht des Wortes zusammen, nicht die Macht des Geschreis“, sagte Scholz, als eine Frau zu Beginn seine Rede dazwischen rief. „Hör auf zu Brüllen! Schluss!“, fügte er hinzu.

Als er nochmals von lauten Rufen einer Zuschauerin unterbrochen wurde, sagte der Kanzler: „Ich glaube, dass es nicht richtig ist, Demokratie mit lautem Brüllen zu verwechseln.“ Später rief ein weiterer Zuschauer dazwischen, offenbar aus Protest gegen Waffenlieferungen an Israel. Er wurde vom Publikum ausgebuht.

Scholz ließ sich nicht weiter beirren und setzte seine Rede fort. Lesen sei der Beweis, „dass wir uns trotz unserer Unterschiede verstehen können, dass unsere Gesellschaften, in Deutschland, in Europa mitnichten dazu verdammt sind, auseinander zu driften“, sagte der Kanzler. Es sei auch eine „täglich praktizierte Bereitschaft“, etwa die „eigene Blase zu verlassen“ oder die „eigene Perspektive in Frage zu stellen“, betonte Scholz.

Bei der Veranstaltung wurde traditionell der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung verliehen, der in diesem Jahr an den deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm für sein Buch „Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität“ ging. Darin unterziehe Boehm den westlichen Liberalismus, vor allem aber das Denken in Identitäten, einer kritischen Revision, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der mit 20.000 Euro dotierte Buchpreis zur Europäischen Verständigung wird seit 1994 vergeben.

Für Besucher und Fachpublikum öffnet die Messe, die mit rund 300.000 Gästen der wichtigste Frühjahrstreff der Buch- und Medienbranche ist, offiziell am Donnerstag ihre Türen. Dann wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf der Buchmesse zu einem Rundgang erwartet. Am Donnerstagabend will Steinmeier in Leipzig zu 35 Jahren Friedliche Revolution und 75 Jahren Grundgesetz sprechen. (AFP)