Allmählich gibt es für Horst Seehofer nichts mehr vorzuschieben. Die Koalitionsbildung in Bayern ist abgeschlossen, Ministerpräsident Markus Söder gewählt, und Manfred Weber wurde am Donnerstag in Helsinki zum EVP-Spitzenkandidaten gekürt. Alles Termine, die nach Ansage des CSU-Vorsitzenden erst mal abgearbeitet sein mussten, bevor man sich um Konsequenzen aus der krachend verlorenen Landtagswahl kümmern könne. Einzig offener Punkt: die Vereidigung von Söders Kabinett an diesem Montag. Dann ist die Schonfrist für den 69-Jährigen endgültig vorbei.

Im Grunde geht es ohnehin bloß noch um zwei Fragen: Wann tritt Seehofer zurück? Und tut er das nur als Parteichef oder auch als Bundesinnenminister?

Die Bezirksvorsitzenden drängen

Die Partei jedenfalls scharrt bei Seehofers Spiel auf Zeit immer vernehmlicher mit den Füßen. Dass für den CSU-Chef an diesem Sonntag ein Treffen mit seinen Bezirksvorsitzenden anstand, hatte Gerüchte genährt, dass er dort dann womöglich seinen Rücktritt bekannt gebe. Seehofer hatte das dementiert. Offiziell hieß es, dass bei der Runde – die bei Redaktionsschluss noch andauerte – keine Entscheidungen getroffen würden. Primär gehe es darum, die Liste zur Europawahl aufzustellen. Danach werde man über Seehofers Zukunft reden. Der Parteichef wolle sich erst „im Lauf der Woche“ dazu äußern.

Ob Seehofer seine teilweise heftig erzürnten Bezirksfürsten bis dahin noch halten kann, um einen einigermaßen rühmlichen Abgang hinzubekommen? Ob Oberpfalz, Schwaben oder Oberfranken: Etliche Verbände sind schon vor Wochen vorgeprescht. Sie fordern die flotte Ablösung des Vorsitzenden via Sonderparteitag. Michael Frieser – Bezirkschef des Großraums Nürnberg/Fürth – gesellte sich am Wochenende dazu. „Wir müssen in der Personalfrage jetzt schnell die Weichen stellen“, drängelt er. Und: Es sei richtig, wenn Partei und Staatsregierung wieder in eine Hand kämen.

Edmund Stoiber will Söder auch als Parteichef

Einer der Altvorderen in der Partei sieht das ganz genauso: Edmund Stoiber - langjähriger Ministerpräsident, Parteichef und mittlerweile Ehrenvorsitzender der CSU - rief Seehofer am Sonntag nicht nur unverhohlen dazu auf, den Parteivorsitz abzugeben. In der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ pochte er auch darauf, beide Posten wieder zusammenzulegen.

Nur wenn ein CSU-Vorsitzender auch das Gewicht des bayerischen Regierungschefs in die Waagschale legen könne, sei für die Christsozialen im Bund etwas zu bewirken, sagte der 77-Jährige zur Begründung. „Als Franz Josef Strauß zugleich bayerischer Ministerpräsident und Vorsitzender der CSU war, wurden alle wesentlichen Entscheidungen in der Bundespolitik von ihm mit geprägt.“ Strauß habe Einfluss über die Runde der Parteivorsitzenden genommen, erinnerte Stoiber. „Wenn man das Amt des Ministerpräsidenten von dem des Parteivorsitzenden trennt, ist das schwächer.“

Im Klartext verlangt der Ehrenvorsitzende damit einen Amtsverzicht Seehofers zugunsten von Söder. Daran, dass der Franke für ihn erste Wahl ist, hat Stoiber nie einen Zweifel gelassen. Und dass es auf Söder auch als Parteichef hinausläuft, wird auch mit Blick auf die Stimmungslage in der CSU immer offensichtlicher.

Zumal sich der Genannte selber nicht länger ziert. Laut „Spiegel“ hat er Parteifreunden bereits per SMS mitgeteilt, dass er für das Amt zur Verfügung stehe, „wenn ihr das so wollt“. Selbst Seehofers Staatssekretär im Innenministerium, Stephan Mayer, nennt Söder im Südwestrundfunk einen "sehr ernst" zu nehmenden Kandidaten, wenn es um die Nachfolge im CSU-Vorsitz gehe.

Innenminister als "Befehlsempfänger"?

Bleibt die Frage nach eben diesem Innenministerium. Ohne Parteivorsitz wolle Seehofer auch nicht länger Minister bleiben, meldet die „Bild am Sonntag unter Hinweis auf enge Vertraute. Man könne vielleicht noch einige Monate weiterarbeiten, aber ein „Durchwursteln“ auf diesem Posten werde es mit ihm nicht geben. Wenn es bei Nachfolgeregelung und CSU- Erneuerung keine einvernehmliche Lösung gebe, werde er einen klaren Schlussstrich ziehen – in beiden Ämtern.

Das entspricht früheren Äußerungen aus Seehofers Umfeld, wonach sich dieser nicht vorstellen könne, als „Befehlsempfänger“ von Söder in Merkels Kabinett zu sitzen. Allerdings wächst auch im Ministerium die Unzufriedenheit mit dem Ingolstädter. Es gebe „keine klare Linie“, heißt es. Entscheidungen blieben liegen. Seehofer sei oft nicht präsent, möglicherweise mit dem Großministerium überfordert.

Andererseits gibt es auch Hinweise, dass der 69-Jährige auf stur schalten könnte. Er habe im Ministerium „noch ein großes Werk zu verrichten“, sagte Seehofer jüngst. Und der Terminkalender des Ressortchefs lässt keine Rückschlüsse auf bevorstehende Donnerschläge zu. Am Montag will Seehofer ein neues Fahndungszentrum der Bundespolizei in Bautzen einweihen. Am Dienstag will er in Berlin Bundesverdienstkreuze verleihen.

So schnell geht es nicht mit Seehofers Abschied von der Macht.