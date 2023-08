„Ich bin auf dem Weg der Besserung“ Grünen-Politiker Janosch Dahmen bei Bauarbeiten verletzt

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen ist nach einem schweren Unfall wieder auf dem Weg der Besserung. Der Gesundheitsexperte der Grünen werde im Krankenhaus behandelt und ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte eine Sprecherin der Bundestagsfraktion am Samstag auf Anfrage.

Dahmen selber äußerte sich am Sonntag auf X, vormals Twitter: „Ich bin auf dem Weg der Besserung und werde mich bald in alter Stärke wieder an die Arbeit machen können!“

Der Grünen-Politiker bedanke sich für „die vielen Genesungswünsche“ sowie „die herausragenden Kolleginnen & Kollegen im Rettungsdienst und in der Klinik“. Auf einem Foto aus dem Krankenhaus – das er postete – ist Dahmens rechte Hand bandagiert sowie sein linkes Handgelenk.

Der Unfall habe sich am Mittwoch bei Bauarbeiten an Dahmens Haus in Nordbrandenburg ereignet, sagte die Sprecherin am Samstag. Zuerst hatte der „Business Insider“ berichtet. Demnach sei er mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen worden.

Die Sprecherin dementierte allerdings den Bericht, dass Dahmen von einem Dachbalken am Kopf getroffen worden sei. „Er ist nicht von einem Dachbalken getroffen worden und hat keine Kopfverletzung erlitten“, sagte sie. Weiter wollte die Sprecherin sich zu dem Unfall nicht äußern.

Der 41-jährige Dahmen aus dem Wahlkreis 138 (Hagen - Ennepe-Ruhr-Kreis) ist seit 2020 Abgeordneter im Bundestag. Er ist Leiter und Sprecher der Arbeitsgruppe Gesundheit seiner Fraktion. Laut seinem Lebenslauf war Dahmen selbst mal Ärztlicher Leiter des Luftrettungszentrums an der Uniklinik in Duisburg. (Tsp mit dpa)