Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier, hat mit einer Aussage zum möglichen Erwerb einer Waffe aus einem möglicherweise rechtsradikalen Umfeld Irritationen ausgelöst.

Der CDU-Politiker und Jäger wich auf einer Presskonferenz der Frage aus, ob er eine Waffe bei einer Person mit möglicher Nähe zur Gruppe „Nordkreuz“ gekauft habe. Er betonte, das falle in seinen „Privatbereich“, dazu könne man ihn gerne privat anfragen. Allerdings bleibe privat auch in Zukunft privat.

Zunächst hatte die Tageszeitung „taz“ über den Vorgang berichtet. Die Zeitung versucht nach eigener Aussage seit März mit Anfragen an das Innenministerium in Schwerin Antworten auf die Frage zu bekommen, ob Caffier Schießübungen bei einem Mitglied von „Nordkreuz“ absolviert hat und ob er von ihm eine Waffe gekauft hat. Gegen Mitglieder der Gruppe ermittelt die Bundesanwaltschaft, der Vorwurf: Rechtsextremer Terrorismus. Auslöser der Anfragen waren laut "taz" ein Gerücht.

In Schwerin wurde erwartet, dass sich der Innenminister im Verlauf des Freitags schriftlich zu den Vorwürfen äußert.

Nichts dienstlich - aber privat?

Der „Ostsee-Zeitung“ sagte der 65-jährige Caffier, er habe weder eine dienstliche Waffe erhalten, noch habe er eine dienstliche Schießausbildung erhalten. Der Rest gehe die Öffentlichkeit nichts an.

Bei der besagten Person soll es sich um den Betreiber einer Schießanlage handeln, auf der Spezialeinheiten der Landespolizei trainiert hatten, darunter auch frühere Beamte, die der Gruppe „Nordkreuz“ zugeordnet werden. Die Anlage wurde von zahlreichen Bundesbehörden genutzt.

Die "taz" schreibt über den Betreiber der Anlage: "T. ist früher als andere bei Nordkreuz ausgetreten, er blieb der Gruppe aber als Unterstützter verbunden. Sie gingen bei ihm schießen, manchen verkaufte er Waffen und Munition, das belegen Dokumente, die die taz einsehen konnte."

Und weiter zu den Fragen an Caffier: "Es ist ja nicht so, dass ein solcher Waffenkauf per se und in jedem Fall bedenklich sein müsste. Frank T. darf Waffen verkaufen, Lorenz Caffier sie besitzen. Doch reichen die Verbindungen eines Innenministers in ein rechtes Netzwerk hinein, muss er sie erklären. Sind sie Zufall, ein Versehen oder Absicht? Hat er damals schon von Nordkreuz und dem Schießstand gewusst, hätte er mehr wissen können?"

„Nordkreuz“ war seit 2016 aktiv und bereitete sich auf den Krisenfall, den „Tag X“ vor. An diesem Tag erwarteten die Gruppenmitglieder den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung durch eine Flüchtlingswelle oder islamistische Anschläge.

Die Rechtsradikalen wollten in der Folge politische Gegner ermorden. Teils kalkulierten sie dabei auch den Einsatz von Schusswaffen ein. Bei Mitgliedern wurden auch Chats mit rechtsradikalem Inhalt gefunden. 2017 flog die Gruppe auf. Die Ermittlungen des Generalbundesanwalts laufen noch, erklärte Caffier.

50.000 Schuss Munition

Dem Verfassungsschutz zufolge stammten die meisten Personen der Chat-Gruppe aus dem Umfeld von Bundeswehr und Polizei, hieß es. Darunter seien mehrere ehemalige sowie ein aktives Mitglied des Spezialeinsatzkommandos (SEK) des Landeskriminalamtes (LKA) Mecklenburg-Vorpommern. Alle Mitglieder von „Nordkreuz“ hätten Zugang zu Waffen, verfügten über Zehntausende Schuss Munition und seien geübte Schützen.

Einen ehemaligen SEK-Beamten aus der Gruppe hat das Landgericht Schwering zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er soll rechtsextremes Gedankengut verbreitet sowie Waffen und Munition gehortet haben. Ermittler entdeckten bei ihm mehr als 50.000 Schuss Munition, die zum Teil aus Beständen von Polizei und Bundeswehr stammten. (Tsp)