Irritiert zum Gespräch mit dem Kanzler Länderchefs beklagen unabgesprochenen Vorstoß

Man sollte nie zu früh zufrieden sein. Zwar klang in den Äußerungen einiger Ministerpräsidenten am Mittwoch vor dem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und seinem Kabinett durchaus noch an, dass es offene, strittige Punkte geben werde beim Verhandeln über Energiepreisbremsen, Wohngeldreform, 49-Euro-Ticket, Flüchtlinge und einige andere Themen, bei denen sich Bund und Länder über die Finanzierung in den kommenden Monaten und Jahren einigen wollten.

Aber dass der nordrhein- westfälische Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) auch durchblicken ließ, man habe diese Runde – im Gegensatz zum gescheiterten Treffen am 4. Oktober – gut vorbereitet, ließ sich als Signal einer weitgehend unkomplizierten Einigung deuten.

Dann aber musste der aktuelle Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), der Niedersachse Stephan Weil (SPD) doch noch mit seinem Parteifreund im Kanzleramt Kontakt aufnehmen.

Der Grund: Die Bundesregierung hatte – nach Darstellung der Länderseite – überraschend und unabgesprochen in einem Eckpunktepapier zu den Entlastungsmaßnahmen bei Gas und Strom vermerkt, die vor allem von der MPK verlangten Härtefallregelungen seien von den Ländern zur Hälfte mitzufinanzieren. Dies sollen nicht zuletzt kleinen und mittleren Unternehmen, sozialen Einrichtungen, Kliniken, aber auch Verbrauchern zugute kommen, die beim Heizen mit Öl und Pellets in Zahlungsschwierigkeiten geraten.

Fifty-fifty? Nicht mit den Ländern

Eine Milliarde Euro wären das an zusätzlicher Belastung für die Länder – das mühsam ausverhandelte Finanztableau wackelte. Weil und Wüst sprachen von „Irritationen“, die ausgeräumt werden müssten. „Fifty-fifty stößt bei uns nicht auf Zustimmung“, sagte Weil. So fuhren sie irritiert zu Scholz. „Die von der Bundesregierung veröffentlichten Eckpunkte zu den Härtefallregelungen sind von dieser Einigung nicht umfasst“, stand im Ergebnisprotokoll der MPK. In anderen wichtigen Punkten zeichnete sich ein Konsens ab.

Die Gaspreisbremse ist das Herzstück im 200-Milliarden-Paket der Bundesregierung – kam aber beiden Ministerpräsidenten nicht ganz so gut an. Ihnen missfällt die „Winterlücke“, die zwei Monate zwischen Dezember und März, in denen es keine Entlastungen geben sollte. Den Start zum 1. März 2023 halten die Länderchefs für zu spät. Sie fürchten Ärger in der Bevölkerung. Man gebe dem Bund hier einen „guten Rat“, sagte Weil. Der kam vorab nur halb entgegen: „Eine Rückwirkung zum 1. Februar 2023 wird angestrebt“, lautete der Vorschlag für das Abschlusspapier.

Noch vor der Runde mit der MPK verabschiedete das Ampel-Kabinett die Soforthilfen für Dezember. Für einen Monat sollen die Abschläge für Gas und Fernwärme von Privathaushalten komplett übernommen werden. Es sei „ein ganz wichtiger erster Schritt“, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Komplizierte Gaspreisbremse

Deutlich komplizierter wird die eigentliche Bremse. Der Bund will sich eng an die Vorschläge der Expertenkommission halten, die vorgeschlagen hatte, ein Grundkontingent von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs bei einem Gaspreis von zwölf Cent pro Kilowattstunde zu deckeln.

Das entspricht deutlich mehr als den Preisen im vergangenen Jahr, aber auch deutlich weniger als die im Schnitt 21 Cent pro Kilowattstunde, die Neukunden aktuell zahlen müssen. Den Marktpreis müssten Kunden nur für Bedarfe jenseits der Grundkontingente zahlen – ein Anreiz, um Gas einzusparen. Verrechnen sollen die komplizierten Abschläge die rund 1500 Energieversorger und Stadtwerke im Land.

Bereits zum Jahreswechsel soll laut Kanzleramtsentwurf die Strompreisbremse von 40 Cent je Kilowattstunde kommen. „Eine gute Verhandlungsgrundlage“, lobte Wüst. Doch aus der Energiewirtschaft kommt Kritik: „Die Strompreisbremse, die genauso komplex wie die Gas- und Wärmepreisbremse ist, bereits zum 1. Januar 2023, also zwei Monate früher beginnen zu lassen, geht nicht. Diese Ankündigung hat bei denen, die es umsetzen sollen, helles Entsetzen ausgelöst“, sagte Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen.

Methode Scholz? Kurz vor der Runde mit den Länderchefs überraschte das Kanzleramt mit neuen Vorschlägen. © dpa/Kay Nietfeld

Wüst sagte vor dem Gespräch mit Scholz & Co. zur Wohngeldreform: „Ich glaube, bei dem Punkt müssen wir nochmal diskutieren. Da ist der Bund nicht beweglich.“ Die Länder hatten hier wohl ein Entgegenkommen bei der Finanzierung des Wohngelds erwartet. Es bleibt aber wohl bei hälftiger Finanzierung.

Dissens gab es auch zum geplanten 49-Euro-Ticket. Die Länder befürchten, dass ihnen durch das verbilligte Ticket Geld fehlt, um den Nahverkehr im ländlichen Raum, wo weniger Menschen Bus und Bahn nutzen, aufrechtzuerhalten. Vor der Runde mit Scholz erhöhte der Bund sein Angebot von einer auf 1,5 Milliarden Euro. Zudem sollen die Länder ab 2022 jährlich eine Milliarde Euro zusätzlich für die Finanzierung des ÖPNV insgesamt bekommen.

Da die Länder wegen Putins Krieg eine höhere Zahl von Geflüchteten erwarten, war ihnen dieser Punkt besonders wichtig. „Wir haben mittlerweile 340.000 Geflüchtete aus der Ukraine erstaufgenommen“, rechnete Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) vor. 100.000 seien in der Hauptstadt geblieben.

Nun will der Bund für Ukraine-Flüchtlinge 2023 1,5 Milliarden Euro zuschießen (das Geld geht vor allem an die Kommunen) und in diesem Jahr für alle Geflüchteten nochmals 1,5 Milliarden. Zusätzlich wird es ab 2023 eine jährliche „flüchtlingsbezogene Pauschale“ von 1,25 Milliarden Euro geben. Weniger als erhofft, so die Länder-Meinung, aber besser als zuvor. Zu Ostern soll es aber schon wieder neue Gespräche dazu geben.

