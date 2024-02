Ist Schwarz-Grün im Bund aus der Mode? Die Union sucht nach dem nächsten Koalitionspartner

Das ehemalige Stammlokal der Pizza-Connection hat dauerhaft geschlossen. Einst trafen sich bei einem Italiener in Berlin-Mitte die heutigen Grünen-Minister Cem Özdemir und Steffi Lemke mit wichtigen Konservativen wie Ex-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Jens Spahn und Julia Klöckner.

Bei gutem Wein und Spaghetti Carbonara schmiedeten die Nachfolger des legendären Gesprächskreises, der sich vor mehr als einem Vierteljahrhundert in der alten Bundeshauptstadt Bonn gegründet hatte, Pläne für Schwarz-Grün im Bund. Doch bis heute kam es nie zu einer Koalition aus CDU/CSU und den Grünen.

Jetzt hat Friedrich Merz mit einer E-Mail an Anhänger für Aufregung gesorgt. In seinem wöchentlichen Newsletter „Merzmail“ sinnierte der CDU-Parteivorsitzende über künftige Koalitionsoptionen der Union. „Die Umfragewerte der Union werden überschattet von der Annahme, dass möglicherweise die SPD oder die Grünen dann doch wieder in der Regierung sitzen“, schrieb Merz.

Die Grünen sind auf absehbare Zeit kein Partner für die Union. Ich sehe wenige bis keine Schnittmengen mit dieser staatsgläubigen und dirigistischen Partei. Stefan Müller, Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU

Im Sommer 2023 hatte Merz die Grünen noch zum „Hauptgegner“ in der Bundesregierung erklärt. Was er aber jetzt in seiner Mail generell nicht ausschloss: ein Bündnis mit den Grünen unter Führung der Union, die in Umfragen bundesweit derzeit stärkste Kraft ist.

Zusammenarbeit mit den Grünen „entspricht nicht dem Wählerwillen“

Doch gerade mit der Ökopartei können sich viele partout keine Koalition vorstellen. In der CSU wünscht man sich von Merz klare Kante, so wie es Markus Söder zur Landtagswahl vorgemacht hat: „Es wird definitiv mit mir kein Schwarz-Grün in Bayern geben“, sagte der Ministerpräsident damals deutlich. Sein Generalsekretär Martin Huber wiederholte Söders Losung kürzlich noch einmal für den Bund: „CSU und Grüne, das passt einfach nicht zusammen.“

Das findet auch der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Stefan Müller: „Die Grünen sind auf absehbare Zeit kein Partner für die Union. Ich sehe wenige bis keine Schnittmengen mit dieser staatsgläubigen und dirigistischen Partei.“

„Unsere Wähler und die Parteibasis wollen dieses Bündnis nicht“, sind sich auch andere Mitglieder der CSU-Landesgruppe im Bundestag sicher. „Noch vor der Wahl 2021 gab es Anhänger von Schwarz-Grün, aber spätestens mit dem Heizungsgesetz hat sich das geändert“, sagt die Bundestagsabgeordnete Silke Launert. Die Grünen hätten die Bürger nicht mehr mitgenommen und verunsichert. Besonders bei der Klimapolitik und Migration bilde die Union den absoluten Gegenpol zu den Grünen.

„Die sind völlig ideologisch verblendet“, formulieren es einige Mitglieder der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Fraktion im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Kommunikationskanäle zu den Grünen gebe es weiterhin, dazu brauche es nicht mal Institutionen wie die Pizza-Connection.

Der JU-Vorsitzende Johannes Winkel will, dass CDU-Chef Friedrich Merz eine Koalition mit den Grünen ausschließt. © dpa/Bernd Thissen

Für Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union, liegt Schwarz-Grün auf Bundesebene „völlig außerhalb der politischen Vorstellungskraft“. Er widerspricht seinem Parteivorsitzenden Merz und sagt: „Das Signal muss ganz klar sein: Schwarz-Grün ist kein Zukunftsmodell.“

Die Grünen haben Angst vor der Sackgasse Ampelkoalition

Bei den Konservativen ertönt also ein Abgesang auf das mögliche Bündnis, das vor der Bundestagswahl 2021 noch als wahrscheinlichste Option galt. Aber die Grünen geben nicht auf: „Die CDU ist eine wirtschaftsnahe Partei und der Markenkern der Grünen ist die Umwelt- und Klimapolitik. Wir brauchen diese Verbindung von Ökologie und Ökonomie“, sagte kürzlich Winfried Kretschmann. Der baden-württembergische Ministerpräsident regiert seit 2016 mit der CDU als Juniorpartner.

Ich halte Schwarz-Grün […] auch weiterhin für eine Option im Bund. Danyal Bayaz (Grüne), Finanzminister in einer schwarz-grünen Regierung in Baden-Württemberg

Bei den Grünen betrachtet man die Debatte in der Union mit großer Sorge. Seit Monaten ärgert man sich über die ruppigen Töne von dort. Vor allem Merz‘ „Hauptgegner“-Aussage wird dem CDU-Chef in weiten Teilen der Partei übelgenommen. Doch die Grünen brauchen die Union, um machtpolitisch nicht in die Sackgasse der ungeliebten Ampel zu geraten.

Grüne-Jugend-Sprecherin Katharina Stolla will von Schwarz-Grün nichts wissen. © dpa/Kay Nietfeld

Und so betonen führende Grüne seit Monaten mantraartig, dass die schwarz-grünen Bündnisse in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg vertrauensvoll und produktiv zusammenarbeiten würden. „Wir verfolgen gemeinsame Ziele, ohne dabei die eigene politische Identität aufzugeben“, lobt etwa Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz die gemeinsame Regierung. „Ich halte Schwarz-Grün deshalb auch weiterhin für eine Option im Bund.“

Doch selbst im Realo-Lager, das schon lange an einem solchen Bündnis arbeitet, geben Strategen zu, dass sich die Gesprächskanäle zu den Konservativen verschlechtert haben. Kritisch wird dort das Auftreten des linken Parteiflügels gesehen, der die Union etwa in der Migrationspolitik öffentlich in die rechte Ecke dränge und selbst mitunter zu ideologisch auftrete.

Uns ist vollkommen schleierhaft, wie bei einer schwarz-grünen Koalition irgendetwas Gutes rumkommen soll. Katharina Stolla, Vorsitzende der Grünen Jugend, hält nichts von einem Bündnis mit der Union.

Tatsächlich gibt es auch bei den Grünen weiter große Vorbehalte gegen Schwarz-Grün, am lautesten bei der Grünen Jugend: „Die Union befeuert den Rechtsruck. Im Wochentakt hetzen Friedrich Merz und Konsorten gegen Schwächere“, kritisiert die Sprecherin der Jugendorganisation, Katharina Stolla.

Die CDU stehe für eine Politik der Ausgrenzung, die vor allem die Reichen unterstütze. „Uns ist vollkommen schleierhaft, wie bei einer schwarz-grünen Koalition irgendetwas Gutes rumkommen soll“, sagte Stolla dem Tagesspiegel.

Positive Wortmeldungen in den vergangenen Tagen kritisiert sie scharf: „Dass sich anscheinend einige grüne Spitzenpolitiker*innen etwas von so einer Koalition versprechen, zeigt, dass sie bereit sind, den Anspruch an eine Politik, die das Leben der Menschen verbessert, aufzugeben.“

Vehementer Befürworter von Schwarz-Grün bei den Konservativen bleibt indes Andreas Jung. Der klimapolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sagt: „Schwarz-Grün ist kein Auslaufmodell, sondern kann für gesellschaftliche Brücken stehen.“ Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte im Tagesspiegel-Interview: „In vielen Bundesländern funktioniert Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz gut. Sicherlich müssten die Grünen wieder mehr Pragmatismus entwickeln. Aber natürlich ist das auch eine Option für den Bund, die man nicht ausschließen kann.“

Im Hintergrund wird daran weiter gearbeitet – inzwischen bei einem anderen italienischen Restaurant in Berlin-Mitte. Etwa viermal im Jahr treffen sich Konservative und Grüne hier in kleiner Runde und besprechen verschiedene Themen. Der Ton dort sei wesentlich besser als in der Öffentlichkeit. Ob die Pizza-Runde Erfolg hat, wird sich nach der nächsten Bundestagswahl zeigen.