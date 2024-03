Scholz zu Kritik an zu wenig Ukraine-Hilfen „Die Debatte ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten”

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Kritik an angeblich zu wenig und zu zögerlichen Waffenlieferungen der deutschen Regierung an die Ukraine als eine Debatte bezeichnet, die „an Lächerlichkeit nicht zu überbieten“ sei.

Deutschland sei der größte Unterstützer des Landes in Europa und habe der Regierung in Kiew bislang Hilfen in Höhe von 28 Milliarden Euro geliefert oder zugesagt, sagte Scholz zum Auftakt der Konferenz Europe 2024 von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche. Außerhalb von Deutschland würde diese Debatte niemand verstehen, so Scholz.

Mit Blick auf den Aggressor in Moskau sagte er: „Russland wird verstehen müssen: Wir unterstützen die Ukraine so lange wie nötig“, sagte Scholz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Europa sei stärker geworden, sagte er in einem Auftaktstatement. „Noch vor zwei Jahren, nach dem Brexit, war von Zerfall der Union die Rede“, sagte Scholz. „Die vergangenen beiden Jahre haben gezeigt: Europa ist an diesen Herausforderungen gewachsen“, sagte er mit Blick auf die Pandemie und den Krieg in der Ukraine. Europa im Jahr 2024 sei eine Union, in der die Souveränität gemeinsam unterstützt werde.

Die Konferenz findet statt im Jahr der EU-Parlamentswahlen und der US-Präsidentschaftswahlen. Eine Krise nach der anderen stellt die Einheit auf die Probe und verlangt nach praktikablen Lösungen – egal, ob es um Politik, Wirtschaft oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt geht. Die Kernfrage der Vernastaltung ist: Kann Europa das schaffen?

Wie es weitergehen kann mit dem Projekt EU ist das Thema bei Europe 2024, dem großen Event von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche – live aus Berlin. Das vollständige Programm finden Sie hier.

Zu Beginn der Konferenz am heutigen Dienstag ist unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast, der sich den Fragen von Christian Tretbar (Tagesspiegel) und Horst von Buttlar (WirtschaftsWoche) stellt. (Tsp)