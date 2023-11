Kann die Ampel die Etatkrise schnell bereinigen? Großes Loch, kleines Zeitfenster

Als in der vorigen Woche das Schuldenbremsen-Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Berliner Regierungsviertel einschlug wie ein Meteorit, den niemand gesichtet hatte, fühlten sich manche im Bundestag an die Finanzkrise 2008 erinnert: Auf einen Schlag hatte ein Ereignis alles durcheinandergewirbelt, es herrschte Konfusion und man blickte in ein tiefes, schwarzes Loch beim Versuch zu ergründen, was denn nun die Folgen sind.

Langsam gewinnen Koalition und auch Opposition den Überblick zurück. Noch ist zweierlei nicht klar: der genaue Weg der weiteren Gesetzgebung zu den Etats 2023 und 2024 einerseits, die tatsächliche Größe des Lochs im Haushalt 2024 und in der Finanzplanung bis 2027 andererseits. Klar ist aber: Ohne die Klärung des letzteren Problems, die Größe des Lochs, lässt sich die weitere Gesetzgebung nicht angehen.

Aus der Regierung verlautet dazu nichts Konkretes. In der Anhörung am vergangenen Dienstag nannte der von der Union als Experte benannte Erlanger Ökonom Thiess Büttner eine Summe von mehr als 50 Milliarden Euro. Er ist Vorsitzender des Unabhängigen Beirats des Stabilitätsrats, in dem vor allem Wissenschaftler sitzen. Der Stabilitätsrat wiederum ist das Gremium der Finanzminister von Bund und Ländern zur Kontrolle und Koordination der Haushaltsführung.

52 Milliarden Euro beträgt das Etatloch 2024 laut Bundesbank

Büttner geht davon aus, dass der Koalition im kommenden Jahr 29 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds (KTF) fehlen sowie 14 Milliarden Euro im Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Dazu kämen weitere acht Milliarden Euro in anderen Sondervermögen, die ähnlich finanziert werden wie der KTF und WSF. Die Finanzierung dieser Nebenetats aus Notlagekrediten auf mehrere Jahre hinaus hat Karlsruhe für verfassungswidrig erklärt.

Im KTF, so Büttners Analyse, seien nach dem bisherigen Regierungsentwurf Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionen in Höhe von gut 57 Milliarden Euro vorgesehen. Denen stünden aber nur Einnahmen in Höhe von 28 Milliarden Euro entgegen. Das Füllen des Defizits über Notlagenkredite sei nach dem Karlsruher Urteil aber nicht mehr möglich, sagte er dem Tagesspiegel.

Büttner kann für seine Zahlen auch auf den jüngsten Monatsbericht der Bundesbank verweisen. Die kommt in einer ersten Einschätzung des Karlsruher Urteils auf ein zusätzliches Defizit von 52 Milliarden Euro im Etat 2024.

Koalition rechnet anders

In der Koalition wird teils etwas anders gerechnet. So taxierte der SPD-Haushälter Dennis Rohde das zu deckende Defizit im KTF im kommenden Jahr nur auf 18,5 Milliarden Euro. Aus dem Finanzministerium ist zu hören, dass es insgesamt um einen zweistelligen Milliardenbetrag gehe. Offenbar ist das Volumen der über den WSF finanzierten Maßnahmen mittlerweile geringer als im Plan.

Das Hauptproblem für 2023 ist nicht der Klima- und Transformationsfonds, denn wegen des geringen Mittelabflusses und der erfolgten Etatsperre lässt er sich wohl bis Jahresende ohne Einsatz von Kreditermächtigungen finanzieren. Dagegen sind die kompletten Kreditermächtigungen, mit denen der Wirtschaftsstabilisierungsfonds befüllt wurde, verfassungswidrig und müssen ebenso gestrichen werden wie die von Karlsruhe monierten 60 Milliarden Euro im KTF.

Das akute Hauptproblem ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds

Das Soll im Wirtschaftsstabilisierungsfonds für die verschiedenen Energiehilfen beträgt 106 Milliarden Euro. Tatsächlich wird aber deutlich weniger gebraucht. Der letzte Stand war, dass 37 Milliarden Euro davon genutzt werden mussten.

Diese müssen nun auf die Schuldenbremse angerechnet werden, über die reguläre Kreditaufnahme in Höhe von etwa 45 Milliarden Euro hinaus. Damit aber bricht die Koalition die Schuldenregel im Grundgesetz, der Etat 2023 ist damit verfassungswidrig. Um das zu heilen, dürfte der Bundestag für das laufende Jahr jetzt eine Notlage erklären, muss das nach dem Karlsruher Urteil allerdings gut begründen. Zudem muss parallel dazu noch der von Finanzminister Christian Lindner (FDP) angekündigte Nachtragsetat eingebracht werden.

Das soll nächste Woche passieren. Nach Informationen des Tagesspiegels ist für Dienstag eine Regierungserklärung geplant. Am Mittwoch könnte dann das Kabinett den Nachtragsetat beschließen. Ein verkürztes Verfahren, indem das Etatgesetz über die Fraktionen in den Bundestag eingebracht wird, um das Verfahren im Bundesrat zu verkürzen, ist nicht möglich – nach dem Artikel 110 des Grundgesetzes ist die Einbringung nur als Regierungsvorlage möglich.

Wie schnell kann der Etat 2024 repariert werden?

Damit kann der Nachtragsetat aber noch vor Jahresende beschlossen werden. Das muss sein, weil nach dem Karlsruher Urteil Nachtragsetats nur gültig sind, wenn sie im Jahr der Geltung im Gesetzblatt stehen. Die Koalition muss sich also sputen, Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat sind absehbar.

Aber kann die Ampel auch einen überarbeiteten Etat für 2024 so schnell auf den Weg bringen? In den Koalitionsfraktionen ist das umstritten, doch bisher überwiegt offenbar der Wunsch, auch das noch in diesem Jahr zu stemmen. Die Frage ist jedoch, ob sich das Loch – ob nun mehr als 50 Milliarden Euro oder etwas weniger – in so kurzer Zeit in Verhandlungen zwischen den Einzelressorts stopfen lässt. Zudem muss die Finanzplanung angepasst werden, und da sind nach Informationen des Tagesspiegels weitere durch das Urteil entstandene Defizite in Höhe von ebenfalls 50 Milliarden zu decken.

Wie hoch ist das verfassungsrechtliche Risiko, das die Ampel mit Eilkorrekturen eingeht? Bei der Erklärung der Notlage und dem begleitenden Nachtragsetat ist es vor allem die Begründung, auf die es ankommt – das wurde am Dienstag in der Anhörung der Sachverständigen im Bundestag deutlich. Denn das Verfassungsgericht verlangt hierfür eine konkrete Darlegung der Gründe, und je weiter das auslösende Ereignis einer Notlage (in Betracht kommt jetzt die Energiekrise) zurückliegt, je höher sind die Anforderungen an die Darlegung.

Was den Etat 2024 betrifft, könnte ins Spiel kommen, was der CDU-Abgeordnete Heilmann im Sommer bei seiner Klage gegen das Gebäudeenergiegesetz in Anspruch nahm: dass wegen der Kürze des Verfahrens seine Abgeordnetenrechte beschnitten worden seien. Damit kam er in Karlsruhe mit einem Antrag auf einstweilige Anordnung durch. Die Ampel wollte das Gesetz binnen drei Wochen durch das Parlament bringen – erste Lesung am 15. Juni, Beschluss am 7. Juli, dazwischen noch eine erhebliche Änderungsvorlage.

Ob die Union noch einmal klagen würde, ist offen. Aber die Einzelklage würde es auch der AfD ermöglichen, nach Karlsruhe zu gehen. Für einen Normenkontrollantrag wie bei der jetzt erfolgreichen Klage der Unions-Fraktion gegen den Nachtragsetat 2021 braucht es hingegen ein Viertel der Abgeordneten, so stark ist die AfD-Fraktion nicht.

Zwar hat die erste Lesung zum Etat 2024 schon stattgefunden. Aber lässt sich ein nun aufgrund des Karlsruher Urteils stark überarbeiteter Bundeshaushalt in den verbleibenden vier Wochen bis Weihnachten wirklich problemlos durch Bundestag und Bundesrat bringen?