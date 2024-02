Kanzlerkandidatur in Gefahr Die Schwäche auf dem Land wird für die Grünen zum Problem

Der Weg zu Gisela Sengl führt über Land. Auf kurvenreichen Straßen geht es durch Oberbayern, vorbei an Kühen, Kapellen, Kruzifixen und einem einzelnen Windrad bis zu ihrem Dorf am Chiemsee. Kurz vor ihrem Haus steht an einer Kreuzung ein gebasteltes Schild: „Was ist seltener als ein Secher im Lotto“, steht da. „Ein Grüner mit Bildungsabschluss.“

„Ich bin manchmal fassungslos, wo wir hingekommen sind“, sagt Sengl in der Küche ihres alten Bauernhauses in Chieming, nur ein paar hundert Meter entfernt von dem Banner. Für sie sei der Hass, der ihrer Partei gerade hier auf dem Land widerfahre aber Motivation. „Ich habe mir gesagt, mich bekommt ihr nicht klein“, sagt Sengl und lächelt. „Jetzt ärgern sich hier bestimmt einige, dass ich immer noch da bin.“

Ich verkörpere das Land, dadurch habe ich automatisch einen Vertrauensvorschuss. Gisela Sengl, bayrische Landesvorsitzende der Grünen

Zwar ist Sengl im vergangenen Oktober nach zehn Jahren als Abgeordnete aus dem bayrischen Landtag gewählt worden, doch ihre Parteifreunde haben sie vor wenigen Wochen nach einer Kampfabstimmung knapp zur neuen Landesvorsitzenden gewählt.

Denn eine wie Sengl ist Mangelware bei den Grünen. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt die 63-Jährige am Chiemsee einen Biobauernhof samt Hofladen und kam als gelernte Gärtnerin als Quereinsteigerin in die Politik. Seit Jahrzehnten wohnt sie auf dem Land, spricht tiefen Dialekt und scheut den Kontakt vor Ort nicht. „I hob koane Angst voa Stammtisch und Bierzelt“, sagte sie kurz nach ihrer Wahl.

Gisela Sengl ist seit Ende Januar Vorsitzende der Grünen in Bayern. © Felix Hackenbruch

Sengl soll in Bayern ein Problem lösen, das die Grünen in der ganzen Republik umtreibt. In den Städten gelingt es der Ökopartei regelmäßig, Direktmandate zu gewinnen. Doch auf dem Land laufen ihnen zunehmend die Wähler davon. Wie dramatisch die Spreizung ist, zeigt erneut der Blick auf das bayrische Wahlergebnis: In München Mitte triumphierten die Grünen mit 44 Prozent, im Landkreis Freyung-Grafenau schaffte es die Partei dagegen nur auf 4,3 Prozent.

Für die Ambitionen der Grünen, die offiziell weiter mit einem Kanzlerkandidaten in die nächste Bundestagswahl gehen wollen, kann die Schwäche auf dem Land verhängnisvoll werden. Spitzengrüne haben das Problem erkannt: „Ich sage schon lange, dass wir unsere Politik vom Land her denken müssen“, mahnte zuletzt die langjährige Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt.

Das Personal ist der Schlüssel, um auf dem Land erfolgreich zu sein. Der Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek fordert mehr Diversität beim Grünen-Personal.

Doch es sind nicht nur die Inhalte, die für die Grünen zum Problem werden. Das Personal der Partei sei zu homogen, klagen Grüne hinter vorgehaltener Hand. Zu urban, zu akademisch, zu jung, lautet der Befund. Von 118 Bundestagsabgeordneten kann nur einer eine Handwerks-Ausbildung vorweisen.

Unser Veränderungswille fordert die Menschen heraus, da müssen wir noch mehr Sicherheit geben. Sei es beim Heizungsgesetz oder in der Landwirtschaftspolitik. Gisela Sengl, bayrische Landesvorsitzende der Grünen

„Das Personal ist der Schlüssel, um auf dem Land erfolgreich zu sein“, sagt Dieter Janecek, bayrischer Bundestagsabgeordneter für die Grünen. Er rät seiner Partei, nicht nur die eigene Blase zu bedienen: „Oberste Priorität muss es jetzt sein, gezielt noch mehr Leute aufzubauen, mit denen wir ernsthafte Chancen auf ein Bürgermeister- oder Landratsamt haben. So wie es den Grünen in Baden-Württemberg und Hessen gelungen ist“, sagt Janecek.

Als Landesvorsitzende will Gisela Sengl versuchen, den Teufelskreis bei den Grünen zu durchbrechen. „Ich verkörpere das Land, dadurch habe ich automatisch einen Vertrauensvorschuss“, sagt sie. Wie begrenzt der ist, hat sie jedoch im vergangenen Wahlkampf erlebt, als Demonstranten sie bei einer Veranstaltung mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir stundenlang niederschrien und vor dem Bierzelt sogar Steine zum Verkauf angeboten wurden.

Den Hass kann sie sich nicht so richtig erklären, allerdings erhofft sie sich mehr Rückenwind aus Berlin: „Unser Veränderungswille fordert die Menschen heraus, da müssen wir noch mehr Sicherheit geben. Sei es beim Heizungsgesetz oder in der Landwirtschaftspolitik“, sagt Sengl.

Denn die Debatten in Berlin und München haben Folgen auf dem Land. „Der Wahlkampf und jetzt die vielen Galgen und Plakate treffen die Grünen auf dem Land stärker als in den Städten“, sagt Sengl. Sie will deshalb in ihrer Amtszeit alle 91 grünen Kreisverbände besuchen, Strukturen stärken und viele Veranstaltungen auf dem Land durchführen. „Wir brauchen eine starke Basis, denn nur dann können wir Vorurteile abbauen und Vertrauen schaffen.“