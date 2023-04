Kapern Rechtsextreme die bürgerliche Mitte? „Es fällt leichter, Menschen als Feinde zu sehen, die außerhalb der Gesellschaft stehen“

Frau Ebner, Sie waren für Ihre Bücher in den letzten Jahren immer wieder undercover unterwegs – bei Rechtsextremen, Verschwörungsgläubigen und Reichsbürgern. Was hat das mit Ihnen persönlich gemacht?

Ich versuche, die Menschen, denen ich begegnet bin, so vielschichtig darzustellen, wie sie sind. Es sind nicht nur böse Monster, sondern Familienväter, Menschen, die Stärken, Schwächen, Ängste oder Frustrationen haben, die viele nachvollziehen können. Manchmal bin ich aber auch auf Menschen mit einem so tiefen Hass auf die Welt getroffen, dass es wirklich kein Zurück mehr gibt. Das war erschreckend.

Was hat Sie besonders verstört?

Bei der „Patriot Alternative“, einer britischen weiß-nationalistische Bewegung, habe ich Videospiel-Wettbewerbe mit Minderjährigen beobachtet. Da waren 14- oder 15-Jährige, die im Chat darüber berichteten, dass sie jetzt schlafen müssen, weil morgen Schule ist. Im nächsten Moment teilten sie NS-Symbole.

Da musste ich überlegen, ob ich jetzt aussteigen oder eingreifen soll. Ein weiteres einschneidendes Erlebnis: Das Neonazi-Festival in Ostritz, wo zu sehen war, wie normal viele dieser Neonazis eigentlich aussehen. Sie könnten einem ohne Weiteres in der U-Bahn begegnen, nie würde ich davon ausgehen, dass es Extremisten sind.

Die Investigativ-Journalistin und Wissenschaftlerin Julia Ebner. © Suhrkamp Verlag

Hat sich die Situation in den vergangenen Jahren verschärft? Der Titel Ihres neuen Buches „Massenradikalisierung“ lässt darauf schließen.

Was sich seit 2019 verändert hat: Dass teilweise extremistische Ideen und Verschwörungsmythen bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen sind, auch bis in die bürgerliche Mitte. Der Sturm auf das US-Capitol war auf jeden Fall ein Wendepunkt. Damit wurde klar, dass dies eine Bedrohung für die Demokratie sein kann – nicht nur in den USA, auch in Deutschland.

Andere Bewegungen sind ebenfalls stark gewachsen und verbünden sich zum Teil. Die Neue Rechte ist mit der Klimawandelleugner-Bewegung verstrickt, die radikale Pro-Russland-Szene mit den Querdenkern und Impfgegnern.

Was haben diese Bewegungen gemeinsam?

Sie eint ein tiefsitzendes emotionales Misstrauen in die etablierten Institutionen von Politik, Medien und Wissenschaft. Zudem wollen sie alle zurück in eine Vergangenheit. Eine Zeit, in der Feminismus und Gleichberechtigung auf Basis von Geschlecht, Sexualität, Ethnizität, Kultur und Religion noch keine so große Rolle spielte.

Sie sagen, Extremisten zielen mittlerweile stärker auf die Mitte der Gesellschaft. Mit welchen Methoden?

Sie benutzen am Anfang eine subtile Kommunikation, um Menschen aus verschiedenen politischen Ecken abzuholen. Eine Taktik ist es, Sprache zu kapern. Begriffe wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte wurden stark von Covid-Leugnern und der Querdenker-Szene verwendet und missbraucht.

Gleichzeitig wird von weißen Nationalisten versucht, Schlagwörter wie Multikulti und Diversität mit negativen Assoziationen zu belegen, indem sie zusammen mit Bildern von Terror-Anschlägen abgebildet werden.

Zielen Sie auch konkret auf Menschen, die sich allein und einsam fühlen?

Ja, es ist eine weitere Taktik, den Wunsch nach Gruppen-Zugehörigkeit zu erfüllen und eine Art Entertainment anzubieten. Bei der Verschwörungsbewegung QAnon etwa wird die Suche nach „der Wahrheit“ spielerisch aufbereitet, alle können mitwirken. Ich bekam bei meiner Undercover-Recherche zum Beispiel die Aufgabe, Beweise zu Wettermanipulation aufzutreiben. Das hatte die Dimension eines kollektiven Puzzle-Spiels.

Die Leute, die diese Aufträge verteilen, glauben das auch selbst?

Davon gehe ich aus. Viele Menschen, denen ich da begegnet bin, haben ihre gesamte Freizeit und vermutlich auch viel Zeit ihres Berufsalltags in den Online-Gruppen verbracht. Sie sind dann nur noch diesen Informationen ausgesetzt. Das führt zu einer Radikalisierung und dazu, dass es ihre neue Realität wird.

Bei einer Razzia gegen sogenannte „Reichsbürger“ führen vermummte Polizisten, nach der Durchsuchung eines Hauses Heinrich XIII Prinz Reuß (2.v.r.) zu einem Polizeifahrzeug. © dpa/Boris Roessler

Welche der extremistischen Gruppen hat am meisten an Bedeutung gewonnen?

In Deutschland ist es sicher die Reichsbürger-Bewegung. Sie lehnen die Existenz Deutschlands als Staat ab und weigern sich deshalb auch oft Steuern zu zahlen. Sie haben am stärksten an Zulauf gewonnen und sich international ausgebreitet.

Die Reichsbürger haben es geschafft, ihre alten und Deutschland-spezifischen Ideologien mit neueren, internationalen anti-demokratischen Ideen zu verbinden und ganz neue Zielgruppen in ihre Telegram-Gruppen hineinzuziehen – teilweise aus linken Kreisen und der bürgerlichen Mitte.

Um sie dann für Putsch-Pläne zu mobilisieren, wie sich im Dezember gezeigt hat.

Das war ein Beispiel dafür. In Deutschland wurde die Debatte um den geplanten Reichsbürger-Putsch interessanterweise eher verharmlost als im englischsprachigen Ausland. Gerade in den USA ist das Bewusstsein für solche Pläne und die Folgen nach dem Sturm auf das Kapitol stark vorhanden.

Warum wird es hierzulande nicht ernst genommen?

Den Begriff der Massenradikalisierung nehmen Menschen oft als Angriff auf sich selbst wahr. Es ist schwerer, mit Themen umzugehen, die unsere eigene Identität betreffen und an das anknüpfen, wofür wir auch als Gesellschaft stehen wollen.

Deshalb kapert die Neue Rechte ja auch Begriffe wie demokratischen Werte oder Menschenrechte. Es ist viel leichter etwa Dschihadisten als Feinde darzustellen, Menschen, die außerhalb unseres Kulturkreises und unserer religiösen Wurzeln stehen, die anders aussehen.

Wo konnten die Extremisten ihre Anhängerschaft vergrößern?

Gerade in der Verschwörungsmythen-Szene in Deutschland, die eigentlich keinen extremistischen Hintergrund hatten und noch nicht radikalisiert waren. Sie haben vielleicht an manche Verschwörungsmythen geglaubt, wie die mysteriöse Ermordung von Prinzessin Diana oder dass es die Mondlandung nicht gab.

Bei ihnen konnte man sehen, wie sie schrittweise über dieses Eingangstor von einem Verschwörungsmythos immer weiter nach vorne gearbeitet und radikalisiert haben. Bis hin zu der Überzeugung, dass die sogenannte globale Elite aus Blut trinkenden Satanisten oder sogar Reptilien besteht, die uns normale Menschen vernichten wollen.

Können Sie mittlerweile sagen, wer besonders anfällig ist für extreme Ideen?

Es gibt kein klares Profil. Gerade in der Pandemie haben wir gemerkt, dass es auch Menschen mit einem sehr hohen Bildungsgrad sind. Da wurde nach einfachen Erklärungen gesucht, oft von Menschen, die plötzlich Krisen, Frustration oder Ängste zu bewältigen haben.

Haben die Bewegungen bewusst Menschen im Blick, die vielleicht mit dem Wandel nicht wirklich zurechtkommen?

Ja, und das ist ein Problem, über das wir zu wenig sprechen. Viele haben sich von der Schnelligkeit unseres Fortschrittes auf kultureller und technischer Ebene überrannt gefühlt und sind emotional nicht mitgekommen. Die rasanten Veränderungen sind ein sehr großer Faktor in der Radikalisierung, ebenso wie die multiplen Krisen.

Haben Sie Beispiele für radikale Ideen, die schon Einzug in den Mainstream gehalten haben?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat gerade eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass fünf Prozent der Deutschen an reichsbürgernahe Ideologien glauben – das ist ein signifikanter Bevölkerungsanteil. Auch der Begriff der Globalen Eliten ist inzwischen sehr weit verbreitet. Verschwörungsmythen zu Microsoft-Gründer Bill Gates, Pharmakonzernen oder dem Milliardär George Soros kennt inzwischen fast jeder. Oft sind diese Verschwörungsmythen antisemitisch konnotiert.

Extremisten nutzen Nischenplattformen. Sind die Behörden darauf vorbereitet, dort zu ermitteln?

Bei dschihadistischen Gruppen hat man viel schneller gewusst, wo man sie findet. Bei Rechtsextremismus ist das langsamer passiert. Das Schwierige: Auf den alternativen Plattformen gibt es eine komplette Social Media-Parallelwelt, wo man kaum einen Überblick behält. Hinzu kommen die verschlüsselten Plattformen, die wegen ihrer Privatsphäre-Richtlinien schwer zugänglich sind.

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) wird das Verbreiten von Fakes und Propaganda noch einfacher. Wir erinnern uns an Computer-generierte Bilder von Trumps Verhaftung oder vermeintlich wütenden Flüchtlingen. Was kommt da noch auf uns zu?

Zumindest aus technischer Hinsicht kann man solche Bilder schon entlarven. Schwieriger ist es aber, gegen ihre Verbreitung anzukommen. Wenn sich Sachen im Netz verbreitet haben, lassen sie sich kaum einfangen. Das ist dann in den Köpfen und hat sich verfestigt, da helfen Faktenchecks nur bedingt.

Und natürlich ist es beunruhigend, wie KI-Systeme wie ChatGPT von Extremisten genutzt werden könnten. Die Rekrutierung und Propaganda könnten deutlich vereinfacht werden und kleine Randgruppe einen riesigen Einfluss bekommen.

Ein KI generiertes Bild von einer vermeintlichen Verhaftung Donald Trumps. © Eliot Higgins generiert mit Midjourney

Was für Themen polarisieren derzeit besonders und werden von Extremisten genutzt?

Bis vor einem Jahr war es vor allem die Pandemie, dann hat man gesehen, dass sich Extremisten aller Art auf den Ukraine-Krieg verlagert haben, genauso wie auf die Klimakrise und Transrechte. Verschwörungsmythos-Bewegungen und rechte Gruppierungen haben zu all diesen Themen sehr klare Kampagnen geführt, um wieder an neues Zielpublikum zu kommen.

Die meisten extremistischen Bewegungen sind opportunistisch in ihrer Auswahl und Positionierung. Sie versuchen am Puls der Zeit zu bleiben und neue Frustrationen der Bevölkerung möglichst gut auszunutzen.

Anhänger von US-Präsident Donald Trump stürmen im Januar 2021 das US-Kapitol, wo die Gesetzgeber den Sieg des gewählten Präsidenten Joe Biden bei den Wahlen im November bestätigen sollten. © dpa/Zuma Wire/Essdras M. Suarez

„Wir stehen am Beginn eines Jahrzehnts der Massenradikalisierung und der Hyperpolarisierung“, schreiben Sie in Ihrem Buch. Was bedeutet das, stehen wir erst am Anfang?

Die Gesellschaft spaltet sich immer stärker in identitätsbasierte Lager auf: Das radiert die Mitte graduell aus und macht uns alle anfälliger für extreme Ideologien. In den USA sieht man die ersten Anzeichen von einer Massenradikalisierung vor allem durch den Sturm auf das Kapitol.

Studien der University of Chicago, haben gezeigt, dass über 20 Millionen US-Amerikaner damit sympathisiert haben. Das ist eine Masse. Schon die genannten reichsbürgeraffinen fünf Prozent definiere ich als Masse. Das ist ein Anteil, der signifikant genug ist, Wahlen zu beeinflussen und in Politik und Behörden einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben.

Wie lässt sich dagegen ankommen?

Ich plädiere immer für den Dialog. Im privaten Umfeld kennen die meisten jemanden, der zumindest anfällig ist für radikale Ideen: Sich von diesen Menschen abzugrenzen und zu distanzieren ist kontraproduktiv, weil sie erfahrungsgemäß weiter abdriften und in diesen Gruppen einen Familien- oder Freundschaftsersatz suchen.

Oft ist es schwierig, an diese Menschen heranzukommen…

Wenn wir versuchen wollen, der Polarisierung unserer Gesellschaft entgegenzuwirken, müssen wir auch besser analysieren können, was ihre emotionalen Bedürfnisse sind. Welche Bevölkerungsteile sind besonders anfällig, wer leidet besonders unter den Nachwirkungen etwa der Pandemie auf emotionaler Ebene, wer hat vielleicht mit Einsamkeit zu kämpfen oder auch mit Langeweile oder mit Identitätskrisen? Diese Fragen sind während Corona weitestgehend auf der Strecke geblieben. Außerdem brauchen wir viel mehr Aufklärung hinsichtlich digitaler Räume.

Was meinen Sie damit?

Wir müssen erkennen, was es mit uns macht, wenn wir uns in Räumen aufhalten, die hyperpolarisiert sind oder in denen Falschinformationen kursieren. Jeder Mensch, der sich in digitalen Räumen bewegt, sollte eine Art Leitfaden bekommen, wie man sich vor Einflüssen dort schützen kann und resilienter wird.

Es gibt für die sozialen Medien leider noch keine Verpackungsbeilage wie bei Medikamenten, die vor negativen Nebenwirkungen warnt.

