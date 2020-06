Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben das innerkoreanische Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong gesprengt. Die Sprengung sei am Nachmittag (Ortszeit) erfolgt, sagte eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums in Seoul am Dienstag. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Zuletzt hatte es verstärkt Spannungen gegeben zwischen den beiden Staaten. Südkoreas Präsident Moon Jae-in hatte daher das kommunistische Nordkorea zum Dialog aufgefordert. „Nordkorea sollte die Kommunikation nicht abbrechen, die Spannungen nicht erhöhen und nicht versuchen, in die vergangene Ära der Konfrontation zurückzukehren“, hatte er am Montag gesagt. „Ich hoffe, dass sich unbequeme und schwierige Probleme durch Kommunikation und Zusammenarbeit lösen lassen.“

Das Aufflammen der Spannungen zwischen den Nachbarn schürt die Sorge vor einer militärischen Provokation durch den Norden. Auch stellt es einen weiteren Rückschlag dar für Gespräche zur Eindämmung des nordkoreanischen Nuklear- und Raketenprogramms.

Nordkorea störte sich zuletzt an Aktionen von Überläufern, die mit Ballons Flugblätter ins Land schicken, und hatte angedroht, die Kommunikation mit dem Süden zu kappen. (dpa, Reuters)