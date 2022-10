Konsequenz aus Wahlergebnis Althusmann kündigt Rücktritt als CDU-Landesvorsitzender in Niedersachsen an

Nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Niedersachsen hat der CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Bernd Althusmann seinen Rücktritt angekündigt.

Er werde dem Landesvorstand am Montag mitteilen, dass er als Landeschef nicht mehr zur Verfügung stehe, sagte Althusmann am Sonntag in Hannover. „Das ist meine persönliche Konsequenz aus dem Wahlergebnis.“ (AFP)

Zur Startseite