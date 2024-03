Konservativ das Klima schützen Wie stark sind die Klimakämpfer von CDU und CSU?

Die Klimaunion treiben zwei große Fragen um: Einmal, wie gelingt uns die grüne Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft? Und zweitens, wie schaffen wir es, dass auch die große Mehrheit in CDU und CSU Klimaschutz auch als ein Kernanliegen für eine Volkspartei umarmt? Um das zu erreichen, hat sich der Verein aus CDU und CSU-Mitgliedern vor drei Jahren gegründet, heute sind es schon über 1000, Tendenz wachsend.

Aber wie stark sind die Klimakämpfer der Union tatsächlich? Wie wollen sie eigentlich genau das Klima schützen - und was wollen sie anders machen als zum Beispiel die Grünen? Darum geht es in dieser Gradmesser-Folge, dem Klima-Podcast des Tagesspiegels.

Zu Wort kommen unter anderen Klimaunion-Chef Thomas Heilmann, der die Energiewende für absolut notwendig hält, aber die Umsetzung durch die Ampel-Regierung für völlig missraten. Seine Stellvertreterin und Mitglied im CDU-Bundesvorstand, Wiebke Winter, erklärt, wie sie Kolleginnen und Kollegen in der Partei zu überzeugen versucht. Und beim Jahreskongress in Essen macht der EU-Abgeordente Peter Liese deutlich, dass eine Heimat für Klimaschützende in der Union früher durchaus gefehlt hat.

Die große Zukunftsfrage ist jetzt: Wie wird sich Friedrich Merz künftig beim Klimaschutz positionieren? Dass der Parteichef und die breite Basis darin aktuell kein Gewinnerthema sehen, ist deutlich. Das EU-Wahlprogramm, das die CDU gerade verabschiedet hat, stellt andere Themen nach vorne. Oder ist das eventuell ein Missverständnis? Auch darum geht es in dieser Folge.

