Krankenhausreform Endloses Kräftemessen zwischen Bund und Ländern

Die Krankenhausreform wird zur Hängepartie, Bund und Länder konnten sich nicht wie geplant auf gemeinsame Eckpunkte einigen. Dabei droht jede noch so kleine Verzögerung die Zukunft zahlreicher Krankenhäuser zu gefährden. Viele von ihnen sind von Insolvenz bedroht; Inflation, steigende Energiekosten, höhere Personalkosten, sinkende Behandlungszahlen und fehlende Investitionsmittel der Länder zollen ihren Tribut.

Mit der geplanten Reform soll auch die Finanzierung der Krankenhäuser umgestellt werden – weg von der reinen Mengen-Abrechnung hin zu einer ergänzenden Honorierung der Vorhaltung. Standen die Zeichen Anfang des Monats noch auf Einigung, stellten sich die Länder überraschend einen Tag vor den eigentlich finalen Verhandlungen gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Ein vom Vorsitzenden der Gesundheitsministerkonferenz (GMK), dem baden-württembergischen Ressortchef Manfred Lucha (Grüne), im Namen aller Landesminister verschickter Brief verdeutlichte, wie viel Dissens zwischen Bund und Ländern auch nach monatelangen Verhandlungen herrscht.

Er will die Krankenhäuser finanziell auszehren und die kalte Marktbereinigung, um dann mit nur noch wenigen verbliebenen Krankenhausstandorten seine Ideen eines Totalumbaus realisieren zu können. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), über Lauterbachs Pläne

Darunter sind auch einige Dealbreaker, wie die gestellte Forderung nach einem„Vorschaltgesetz zur Sicherung der Liquidität der Krankenhäuser und zur Vermeidung eines kalten Strukturwandels in den Jahren 2024 und 2025“, das auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) will. Problem hier: Auch wenn Lauterbach es nicht ausspricht, ist der Strukturwandel durch Insolvenzen in den kommenden beiden Jahren für den Bund mittlerweile kein Angstszenario mehr, sondern eines, das eingepreist wird. Denn mit der von Lauterbach geplanten Transparenzinitiative verbindet sich auf Bundesebene auch die Erwartung, dass vorrangig Häuser mit schlechterer Qualität vom Markt gehen.

Relativ allein: Karl Lauterbach hat die Ministrer der Länder gegen sich. © Imago/Chris Emil Janßen

Indem Qualität transparent gemacht wird, so das Kalkül, werden Patientenströme generiert und die Strukturbereinigung beschleunigt. Lauterbach bekräftigte, es werde kein Vorschaltgesetz geben, dafür fehlten schlichtweg die Mittel. Nicht nur die Länder, sondern auch die DKG beklagen dieses Vorgehen. Deren Vorstandsvorsitzender Gerald Gaß sagte über Lauterbach: „Er will die Krankenhäuser finanziell auszehren und die kalte Marktbereinigung, um dann mit nur noch wenigen verbliebenen Krankenhausstandorten seine Ideen eines Totalumbaus realisieren zu können.“

„Für die Krankenhäuser gegebenenfalls rufschädigend“

Ein weiterer, entscheidender Knackpunkt: die ursprünglich geplante Level-Einteilung aller Krankenhäuser. Zwar hat sich Lauterbach längst von der Idee verabschiedet, die Finanzierung von Leveln abhängig zu machen, doch er ist weiterhin fest entschlossen, diese Einteilung fiktiv für alle Häuser vorzunehmen und öffentlich zu machen. Bayerns Gesundheitsminister, Klaus Holetschek (CSU), warnte Lauterbach bereits vor einigen Wochen vor diesem Schritt, am Mittwoch wurde es im Namen aller Ressortchefs schriftlich festgehalten. Mit der Transparenz, so schrieben sie im Brief, würden „Tatsachen geschaffen, die für die Krankenhäuser gegebenenfalls rufschädigend wirken und zu einer faktischen Bindung der Länder im Rahmen ihrer Krankenhausplanung führen könnten“. Lauterbachs Haltung dabei ist klar: Er braucht die Länder nicht dafür und zeigt daher keinerlei Offenheit, von dem Plan abzurücken.

OP-Personal und ein OP-Reinigungsteam arbeiten nach einer Operation in einem Operationssaal. © dpa/Christian Charisius

In anderen Punkten kam er den Länder-Forderungen jedoch entgegen. Aufgenommen wurden etwa die Forderungen für die Stärkung von Pädiatrie, Geburtshilfe und Notfallversorgung. Diese Bereiche sollen einen „zusätzlichen Sicherstellungszuschlag“ erhalten. In der kommenden Woche soll das Kräftemessen zwischen Bund und Ländern in die nächste Runde gehen – bei der GMK-Hauptkonferenz im baden-württembergischen Friedrichshafen. Am 10. Juli ist dann eine abschließende Runde mit den Fraktionen geplant. Dann soll laut Lauterbach auch mit „open end“ getagt werden. Das Ziel bleibe nämlich, ein Inkrafttreten der Reform am 1. Januar