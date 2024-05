Krise am Wohnungsmarkt „Unser Bausektor ist wie erstarrt, jeder hat Angst, Fehler zu machen“

Herr Walberg, im vergangenen Jahr wurden 295.000 neue Wohnungen gebaut, gibt das Statistische Bundesamt an diesem Donnerstag bekannt, ähnlich viele wie in den vergangenen Jahren. Gibt es die Krise auf dem Wohnungsbaumarkt gar nicht?

Für den Laien mag das so aussehen. Aber dass Fachleute und die Politik sich so äußern, entsetzt mich. Wir bauen Wohnungen in Deutschland mit bis zu 50 Monaten Vorlauf. Die nun gebauten Projekte sind 2021 finanziert worden. Damals gab es noch sehr attraktive Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau und die Baupreise und Zinsen waren noch nicht explodiert. Wir erleben gerade das letzte Hurra des Wohnungsbaus.

Bauministerin Klara Geywitz (SPD) verweist darauf, dass sehr viele Wohnungen genehmigt, aber noch nicht gebaut worden sind. Auch wenn derzeit weniger Genehmigungen erteilt wurden, hofft sie darauf, dass der Wohnungsbau stabil bleibt. Hat Sie unrecht?

Die Zahl der gebauten Wohnungen wird auf jeden Fall absacken. 2024 könnten die Fertigungszahlen noch von einigen, Anfang 2022 finanzierten Projekten profitieren. Inzwischen ist die Zahl der Bauanträge jedoch um 50 bis 80 Prozent eingebrochen. Das wird sich in den kommenden Jahren niederschlagen.

Der beste Indikator ist die Stimmung in großen Architekturbüros, die vor allem Wohnungsbau betreiben. Da erleben Sie das nackte Entsetzen, weil die Kollegen nichts zu tun haben.

Zur Person © Arge Kiel Dietmar Walberg ist Architekt und seit 2010 Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (Arge) in Kiel. Der 62-Jährige gilt als einer der besten Experten für den deutschen Wohnungsmarkt und Wohnungsbau. Walberg beschäftigt sich intensiv mit dem nachhaltigen Wohnungsbau. Seit 2022 hat Walberg zu diesem Thema eine Honorarprofessur bei der Technischen Hochschule Lübeck. Die Arge Kiel ist das Wohnungsbauinstitut des Landes Schleswig-Holstein und eine Bauforschungseinrichtung für die Bundesrepublik Deutschland. Das Institut beschäftigt sich mit Bauforschung und Qualitätssicherung. Es berät die Bauwirtschaft sowie Kommunen und Ministerien. Der eingetragene Verein hat rund 460 Mitglieder, darunter die meisten Fachverbände der Bauwirtschaft, von Architekten, Ingenieuren, der Wohnungswirtschaft, der Industrie und des Handwerks.

Welche Gründe gibt es für die Krise beim Wohnungsbau?

Vier Faktoren sind entscheidend: Die Wohnungsbauer leiden unter stark gestiegenen Baukosten und Zinsen. Wir haben derzeit Bauzinsen von rund vier Prozent, das ist historisch gesehen nicht ungewöhnlich.

Aber die Zinsen haben sich binnen kurzer Zeit vervierfacht. Das gab es so in der Geschichte noch nie und hat viele Projekte unrentabel gemacht. Zugleich gibt es einen hohen Bedarf, aber eine geringe Nachfrage.

Die Leute bräuchten also dringend eine Wohnung – ob als Eigentum oder zur Miete –, können sich das aber bei den aktuellen Preisen nicht leisten.

Genau, das ist die vereinfachte Formel.

Sie gehen davon aus, dass deutschlandweit rund 800.000 Wohnungen fehlen. Wie kommen Sie auf diese Zahl? Der Leerstand ist doch vielerorts hoch.

Wenn Sie die leerstehenden Wohnungen in Städten wie Cottbus und auf dem Land mitzählen, haben wir in Deutschland genug Wohnraum. Nur halt nicht da, wo er gebraucht wird.

Dass in Deutschland so viele Wohnungen fehlen, liegt am Bevölkerungswachstum und der wachsenden Zahl an Haushalten. Durch Einwanderung hat Deutschland im vergangenen Jahrzehnt pro Jahr durchschnittlich 300.000 Menschen hinzugewonnen. Und der Zuzug wird hoch bleiben, weil wir die Babyboomer auf dem Arbeitsmarkt ersetzen müssen. Zwar sind all diese Menschen auf dem Wohnungsmarkt irgendwie untergekommen. Aber immer mehr Menschen leben auf zu engem Raum, unter untragbaren Bedingungen.

Wir haben uns in den vergangenen Jahren angewöhnt, sehr aufwendig zu bauen, weil das Bauen durch die niedrigen Zinsen so günstig war. Das können wir uns heute nicht mehr leisten. Dietmar Walberg, Architekt und Wohnungsbauexperte

Wie kriegen wir die Lücke an bezahlbaren Wohnraum geschlossen?

Wir müssen einfacher bauen. Der sogenannte Gebäudetyp E sollte zur Regel werden. Was in Deutschland als einfach gilt, wäre in anderen Ländern ein Top-Standard. Wir haben uns in den vergangenen Jahren angewöhnt, sehr aufwendig zu bauen, weil das Bauen durch die niedrigen Zinsen so günstig war. Das können wir uns heute nicht mehr leisten. Wir müssen alle Baustandards auf den Prüfstand stellen.

Über den Gebäudetyp E wird seit Jahren diskutiert. Aber die Bauherren errichten diese Häuser nicht. Sie haben Angst vor Regressforderungen bei Mängeln. Wie lässt sich das Problem lösen?

In den Bundesländern müssen sich die maßgeblichen Akteure zusammensetzen. Bei uns in Schleswig-Holstein fördern wir nur noch den Gebäudetyp E. Welche Standards diese Häuser erfüllen müssen, haben die Landesregierung, die Bauunternehmen, die Wohnungsbaugesellschaften und Forschungsinstitute gemeinsam vereinbart. Das ist nun in unserer Wohnbauförderung verankert. Damit haben die Gerichte auch eine Grundlage, um fair über etwaige Mängel zu urteilen.

Viele hoffen auf den einfachen Hebel, um die Baukrise zu lösen. Den gibt es aber nicht. Dietmar Walberg, Architekt und Wohnungsbauexperte

Braucht es mehr sozialen Wohnungsbau?

Wir müssen die Förderung für den sozialen Wohnungsbau verstetigen. Es braucht Planungssicherheit. Nötig wäre ein Sondervermögen von etwa 50 Milliarden Euro.

Schon die Regierung Kohl hat den sozialen Wohnungsbau beerdigt. Gemeinnützige Wohnungen galten als Sozialismus. Es gibt viel aufzuholen. Falsch wäre es aber, günstige Mieten für teuer gebaute Wohnungen zu subventionieren. Die Wohnungsbauer müssen auch günstig bauen – wir sollten nur noch den Gebäudetyp E fördern.

Ein Modell wäre auch eine reduzierte Mehrwertsteuer für günstige Wohnungen. Aber neun Prozent Umsatzsteuer für die Baustoffe gibt es dann nur, wenn die Unternehmen eine bestimmte Miete garantieren.

Was muss die Politik noch tun?

Wir brauchen schnellere Baugenehmigungen und schnellere Bebauungspläne. Bis ein B-Plan steht, dauert es in Berlin bis zu acht Jahre. Ein Irrsinn. Unser Bausektor ist wie erstarrt, jeder hat Angst, Fehler zu machen. Viele hoffen auf den einfachen Hebel, um die Baukrise zu lösen. Den gibt es aber nicht. Es geht nur, indem wir alle Prozesse überdenken, um wieder einfacher und schneller zu bauen.

Die Politik hat das in weiten Teilen verstanden. Die Diskussion geht in die richtige Richtung. Was noch fehlt, ist ein Masterplan. Und an vielen Stellen werden neue, komplizierte Vorschriften geschaffen – etwa mit dem Gebäudeenergiegesetz. Warum geben wir nicht vor, wie viel Energie klimafreundliche Häuser verbrauchen dürfen, statt im Detail vorzuschreiben, wie diese gebaut werden müssen?