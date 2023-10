Zentralrat der Juden kritisiert Bundesregierung Enthaltung bei UN-Resolution zu Gaza eine „Enttäuschung für die Juden in Deutschland“

Der Vorsitzende des Zentralrates der Juden hat das Abstimmungsverhalten Deutschlands in der UN-Vollversammlung als „Enttäuschung für die Juden in Deutschland“ bezeichnet. Josef Schuster sagte dem Tagesspiegel am Samstag: „Es wäre die Gelegenheit gewesen, mit einer Ablehnung die mantrahaft vorgetragenen Solidaritätsbekundungen mit Israel im Gegenwind der UN-Vollversammlung zu halten.“ Deutschland hatte sich am Freitag bei einer UN-Resolution zu einer sofortigen Waffenruhe in Gaza enthalten. Israel, die USA und 12 weitere Länder hatten dagegen gestimmt. Die Terror-Organisation Hamas begrüßte die Resolution