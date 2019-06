Wenn sich Patienten beschweren und Expertenhilfe benötigen, geht es vornehmlich um eines: Probleme mit den Krankenkassen wegen Leistungsansprüchen. Von den mehr als 128 000 Anfragen, die von der Unabhängigen Patientenberatung Deutschlands (UPD) im vergangenen Jahr abgearbeitet wurden, hatte nahezu jede dritte dieses Thema.

Das ist dem aktuellen UPD-Monitor für 2018 zu entnehmen, der am Montag in Berlin präsentiert wurde. Und besonders oft gab es Ärger wegen des fragwürdigen Umgangs von Versicherern mit Widersprüchen gegen Leistungsbescheide. Offensichtlich gebe es hier „eklatante Kommunikationsprobleme“, resümierte UPD-Geschäftsführer Thorben Krumwiede. Man habe den Eindruck, dass einige Kassen „bewusst die Möglichkeit des Widerspruchs verschleiern“.

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Keineswegs Einzelfälle

Konkret geht es um freundlich gehaltene Schreiben, in denen die Versicherten gedrängt werden, ihren Widerspruch wegen mangelnder Erfolgsaussicht zurückzunehmen. Für die Betroffenen sei es dabei „nicht erkennbar, ob sie nun tätig werden müssen oder der Widerspruch eventuell sogar schon abgelehnt wurde“, so die Patientenberater. Sie hatten die Kassen für solche „Zwischennachrichten ohne relevanten Anlass“ schon im Jahr zuvor kritisiert. Geändert hat sich an dieser rechtlich unzulässigen Praxis bislang offensichtlich aber kaum etwas.

Durch die Schreiben, bei denen es sich keineswegs um Einzelfälle handle, würden anspruchsberechtigte Patienten verunsichert, sagte Krumwiede. „Der eigentlich klar geregelte Ablauf des Verwaltungsweges wird dadurch regelrecht konterkariert.“

Ein Umstand, der auch die neue Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Claudia Schmidtke, beunruhigt. Versicherte müssten sich darauf verlassen können, dass sie die ihnen zustehenden Leistungen auch erhalten, sagte sie. „Es gibt klare Vorgaben zum Ablauf von Widerspruchsverfahren und damit für eine neutrale Kommunikation mit den Versicherten.“ Daran hätten sich alle Krankenkassen zu halten. Zudem müssten sie ihrem „gesetzlichen Auftrag zur Auskunft, Aufklärung und Beratung der Versicherten uneingeschränkt nachkommen“.

Patientenbeauftrage will mehr Transparenz

Die Beauftragte will sich im kommenden Herbst mit Krankenkassenvertretern treffen, um zu erfahren, ob in dieser Sache bis dahin Konsequenzen gezogen wurden. Gleichzeitig regte sie an, die Quote der Leistungsablehnungen bei den unterschiedlichen Krankenversicherern publik zu machen. „Solche Transparenz“, sagte sie, „wäre für den erwünschten Qualitäts-Wettbewerb sicher nicht schlecht.“

Im Jahr 2017 hatte ein Gutachten des IGES-Instituts ergeben, dass die Ablehnungsquoten von Leistungsträgen je nach Kassenart höchst unterschiedlich sind. Bei Anträgen auf Kur oder Reha-;Maßnahme variierten sie etwa zwischen 8,4 Prozent bei der Landwirtschaftlichen Krankenkasse und 19,4 Prozent bei den Allgemeinen Ortskrankenkassen und Ersatzkassen.

Ähnliche Unterschiede gebe es bei der Erfolgsquote von Widersprüchen, die ebenfalls „von Kasse zu Kasse sehr unterschiedlich“ sei. Insgesamt ist aber jeder zweite Widerspruch gegen einen abgelehnten Antrag erfolgreich. „Es kann nicht sein und es stört mich sehr, dass es große Unterschiede zwischen den einzelnen Kassen bei der Abweisung von Widersprüchen gibt“, sagte Schmidtke.

Wenn Krankenkassen Leistungsanträge ablehnen, haben Patienten im Normalfall das Recht, binnen eines Monats Widerspruch einzulegen. Wer nach drei Monaten keinen Widerspruchsbescheid erhält, kann beim Sozialgericht eine Untätigkeitsklage einreichen. Gegenüber Privatversicherern gibt es keine Fristen, für Klagen gilt nur die gesetzliche Verjährung von drei Jahren. Hilfreich ist es hier oft, sich an den Ombudsmann der PKV zu wenden.