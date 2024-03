Lächeln für die AfD Eine rechte Influencerin im Parlamentsbetrieb

Ihren Seelenfrieden finde sie in ihrem Glauben an das Gute, schreibt die 27-Jährige auf ihrer Website. In ihrer Freizeit betreibe sie Ballett, Jumping Fitness und Kraftsport, sie interessiere sich für gesunde Ernährung und Meditation.

Was auf den ersten Blick wirkt wie der Webauftritt einer Fitness-Influencerin, stammt von der Politikerin Marie-Thérèse Kaiser. Sie wurde im Rahmen einer BR-Recherche als eine von 100 rechtsextremen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AfD im Bundestag genannt.