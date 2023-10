Landtagswahl in Bayern Söder kann mit Freien Wählern weiterregieren

Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler (FW) im bayerischen Landtag, war verärgert. Noch am Tag vor der Wahl am Sonntag in Bayern hatten sich anonym CSU-Mitglieder zu Wort gemeldet, angeblich auch hochrangige; sie wollen laut „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger als Vize neben Söder verhindern. Streibl, dessen Vater Max einst CSU-Ministerpräsident war, ätzte: „Ohne Aiwanger keine Regierung.“

Am Sonntagabend war zunächst vor allem klar, dass CSU (36,5 Prozent laut erster Prognose vom ZDF) und Freie Wähler (14 Prozent) in einer Koalition weiterregieren können. Beide hatten im Vorfeld immer wieder betont, dass das auch ihr Wunsch sei.

Doch das gegenseitige Misstrauen ist gewachsen. Vor allem in der CSU ärgert man sich über Aiwangers Populismus, über seine Popularität, vor allem aber über das menschenverachtende, rechtsradikale Flugblatt.

Und jetzt, in der Regierung, versuchen sie, uns zu Tode zu umarmen. Aber sie sind uns nicht losgeworden. Wir sind da, wir sind stärker denn je. Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler

Streibl wiederum machte noch am Samstagabend seinem Ärger über die CSU Luft und wetterte: „Die CSU hat seit 2008 erst versucht, uns völlig zu ignorieren. Dann hat man so getan, als seien wir politisch völlig irrelevant. Und jetzt, in der Regierung, versuchen sie, uns zu Tode zu umarmen. Aber sie sind uns nicht losgeworden. Wir sind da, wir sind stärker denn je.“

Kreuzers solidarischer Kurs gegenüber Söder

Das kann man von der CSU nicht sagen. Und deshalb ist es auch innerhalb der Christsozialen nicht gerade ruhig. In der Landtagsfraktion haben einige um ihr Mandat bangen müssen und werden es vielleicht auch verlieren. Zudem wird der langjährige Fraktionschef Thomas Kreuzer aufhören, der als enger Vertrauter von Markus Söder gilt.

Kreuzer, seit drei Dekaden im Landtag und als Fraktionschef seit zwölf Jahren ein mächtiger Mann, wird womöglich eine Lücke hinterlassen, die dem Regierungschef eher schadet. Immer wieder gab es Kritik an Kreuzers solidarischem Kurs gegenüber Söder, beispielsweise während der Corona-Pandemie.

Jetzt könnten einige aus der Fraktion etwa die Forderung, Aiwanger nicht als Vize-Ministerpräsident zuzulassen als Druckmittel nehmen, um auszutesten, wie weit sie bei Söder gehen können.

Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, Direktorin der Politischen Akademie für Bildung in Tutzing, sieht noch keine ernsthafte Gefahr für Söder. Weder Manfred Weber, Parteivorsitzender der EVP im EU-Parlament, noch Ilse Aigner, hochangesehene Parlamentspräsidentin, würden nach einem solchen Ergebnis ihrer Ansicht nach den Königsmörder spielen wollen. Noch dürfte also Markus Söder, selbst der wohl machtbewussteste Politiker der CSU, entspannt bleiben dürfen.

„Natürlich muss die CSU aufpassen, dass sie nicht in naher Zukunft das Abo aufs Regieren verliert. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin

Aber wie lange noch? Münch sieht noch eine andere schleichende Entwicklung, die womöglich noch viel gefährlicher für die CSU werden könnte. Sie sagt: „Natürlich muss die CSU aufpassen, dass sie nicht in naher Zukunft das Abo aufs Regieren verliert. Sollte Bayern ihnen wegrutschen, dann ist auch das Alleinstellungsmerkmal in der Bundespolitik dahin und die Union wäre dann in einer schweren Existenzkrise.“

Es wird jetzt spannend sein, zu sehen, wie die Koalitionsverhandlungen mit den FW ablaufen. Viel Zeit für brisante Diskussionen ist eigentlich sowieso nicht, denn laut Bayerischer Verfassung konstituiert sich der nächste Landtag am 30. Oktober. Bis dahin müssen die Verhandlungen abgeschlossen sein.

Die bisher anonymen CSU-Mitglieder argumentieren, dass Aiwanger Bayern mit dem Flugblatt und seinem Verhalten danach, als er eine Opferrolle einnahm und davon sprach, man habe ihn „vernichten“ wollen, zu viel Schaden zugefügt habe. Deshalb sei er als Vize nicht mehr vertrauenswürdig.

Hat am Sonntagabend gut lachen. Aber wie wird es für Aiwanger in der Koalition mit der CSU weitergehen? © imago/Nordphoto/IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Die Freien Wähler haben sich schon um ihren Parteichef versammelt. Streibl sagt stellvertretend für andere: „Sollte die CSU ernsthaft auf die Idee kommen, zu fordern, wir Freien Wähler sollen ohne Hubert Aiwanger in eine Koalition eintreten, wird das zum Schaden der CSU ausgehen. Wir können regieren, aber wir können auch Opposition sehr gut.“

Aiwanger träumt vom Einzug in den Bundestag

Hubert Aiwanger selbst, das bestätigen hochrangige Parteimitglieder, träumt unterdessen immer stärker vom Einzug in den Bundestag 2025. Dieser, wie es einer ausdrückt, „Fetisch“, gefällt nicht allen in der Partei. Man sieht sich in erster Linie als kommunale Kraft, stellt in Bayern Bürgermeister und Stadträte.

Andererseits hat Aiwanger schon seit seinem Eintritt in die Partei 2002 und dann vor allem vor den Landtagswahlen 2008 immer wieder betont, dass man auch nach Berlin wollen müsse. Dort werde schließlich immer mehr über die kommunalen Belange entschieden.

Deshalb greift Aiwanger in seinen Reden auch immer wieder Berlin an, als einen Ort, der für ihn für das Versagen der Politik, der Ampelkoalition steht. In Erding, im Juni, während der Demonstration gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung, reizte er die populistische Kritik aus und sagte jenen demokratiefeindlichen Satz, über den bundesweit heftig diskutiert wurde: „Jetzt ist der Moment gekommen, wo die schweigende große Mehrheit des Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss.“

Auch Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, hat in Erding gesprochen und wurde anders als Aiwanger ausgebuht. © dpa/Matthias Balk

Untergegangen ist bei der Diskussion um die Rede und das Aiwanger-Flugblatt von vor 35 Jahren ein anderer Moment: die Demütigung von Markus Söder. Denn auch der war in Erding dabei und redete selbst, auch gegen die Ampel, doch er wurde ausgebuht, Aiwanger dagegen umjubelt.

Betrachtet man Erding historisch, dann war Aiwangers Auftritt eine Art Trauma-Höhepunkt der CSU. Um das Trauma zu verstehen, muss man ins Jahr 2008 zurück.

Günther Beckstein war 2007 auf den zurückgetretenen Edmund Stoiber als Ministerpräsident gefolgt und knapp ein Jahr später, nach 50 Jahren Alleinherrschaft, brauchte die CSU nach den Wahlen einen Koalitionspartner. Es war Sensation und Demütigung zugleich. Die FDP durfte mitregieren, nicht die FW, die sogar zehn Prozent errungen hatten – und viele dieser Wähler kamen von der CSU.

Jetzt ist der Moment gekommen, wo die schweigende große Mehrheit des Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger in Erding.

Streibl glaubt auch, dass Söder Aiwanger nie ernst genommen habe. Er sagt: „In der CSU hat man lange versucht, Aiwanger als den Bauernbub darzustellen. Söder wollte nicht wahrhaben, dass er der bessere Wahlkämpfer ist.“

Das glaubt auch die Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, Ursula Münch. Vor allem Erding habe Söder aufgebracht: „Söder war sehr verärgert über die Aufmerksamkeit für Aiwanger, aber auch darüber, dass dessen Parolen verfangen.“

Dass da jemand im Bierzelt erfolgreich ist, das sei die CSU nicht gewohnt gewesen. „Dass andere vom Volk so bejubelt werden und, wie Aiwanger, sogar das bessere Gespür für Stimmungen haben. Das hat Söder irritiert“, glaubt Münch.

Söder kann nachtragend sein. Er vergisst Demütigungen nicht. Die Frage ist, wann er es Hubert Aiwanger heimzahlen wird. Und wie?