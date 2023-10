Vor Wahlerfolgen in Hessen und Bayern Wie die Freien Wähler jetzt zur „neuen Volkspartei“ werden wollen

Es bewegt sich was in der deutschen Parteienlandschaft. Wenn am Sonntag um 18 Uhr in Wiesbaden und München die Wahllokale schließen, werden die Freien Wähler voraussichtlich allen Grund haben zum Feiern. In Bayern regiert die Partei um Hubert Aiwanger ohnehin schon mit, dürfte ihr starkes Wahlergebnis von 2018 aber noch einmal verbessern.