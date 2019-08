Schnellrunde 30 Sekunden: Welches Thema wollen Sie nach der Wahl als erstes angehen?

Goetz (FDP) und Nonnemacher (Grüne) zählen einen ganzen Kanon an Themen auf. Dannenberg (Linke) ist präziser: An erster Stelle steht die beitragsfreie Kita. Andreas Kalbitz (AfD) und Ingo Senftleben (CDU) nennen an erster Stelle Bildung. Woidke (SPD) wünscht sich eine stabile Regierung- und will auch zunächst die Beitragsfreiheit für Kitas gehen.

(Marion Kaufmann, PNN)