Brandenburgs CDU-Landeschef Senftleben zu Koalitionsgesprächen bereit

Der Spitzenkandidat der Brandenburger CDU, Ingo Senftleben, hat sich in einer ersten Stellungnahme zu seiner Niederlage und den Ergebnissen der Landtagswahl geäußert: „Wir haben den Wählern ein Angebot gemacht, aber wir haben nicht genug Vertrauen dafür gewinnen können. Ich verstehe, dass viele davon enttäuscht sind – ich bin auch enttäuscht. Die entscheidende Wahlkampfphase in Brandenburg war geprägt von der Frage, ob die AfD erstmals stärkste Kraft wird. Landesthemen haben dabei keine Rolle mehr gespielt. In dieser Situation haben sich viele Wähler entschieden, ihre Stimme der SPD zu geben, allein um die AfD abzufangen.





Wir sind bereit, mit allen in Frage kommenden Partnern in Gespräche zu gehen, um zu versuchen, unsere Ideen in einer Regierung einzubringen. Ingo Senftleben