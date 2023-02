Luisa Neubauer im Interview „Es gibt keinen Minister, der die Klimaziele so torpediert wie Volker Wissing“

Frau Neubauer, Fridays for Future protestiert gegen Autobahnen. Kleben Sie sich jetzt auch auf dem Asphalt fest?

Nein. Wir gehen auf die Straße und demonstrieren. In Deutschland ist der Protest gegen neue Autobahnen schon eine große Bewegung. Es gibt viele lokale Initiativen gegen diese Projekte – im Fechenheimer Wald bei Frankfurt, im Sterkrader Wald in Oberhausen und anderswo. Die wollen wir stärken. Und am 3. März werden wir beim Globalen Klimastreik für eine gerechte Verkehrswende demonstrieren.

