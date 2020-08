Es dauerte nicht lange nach dem Telefonat zwischen dem umstrittenen belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko und Russlands Staatschef Wladimir Putin, da tauchten in den sozialen Netzwerken Gerüchte und angebliche Bilder von Truppenbewegung auf. Transporter der russischen Nationalgarde ohne Kennzeichen sollen die Grenze überquert haben.

Verifizieren lassen sich die Berichte kaum. Stattdessen nähren sie die Befürchtungen, Russland könnte aktiv ins Geschehen eingreifen. Erinnerungen an die Annexion der Krim und den Krieg in der Ostukraine werden wach.

Wiederholt sich das Ukraine-Szenario?

Russische Truppen ohne Hoheitsabzeichen waren es, die im Frühjahr 2014 plötzlich auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim auftauchten und die Kontrolle übernahmen. Putin wies zunächst jede Verbindung ins Reich der Lügen, gab aber später zu, dass die sogenannten grünen Männchen russische Besetzer waren.

Im ersten Moment liegt der Verdacht nahe, dass es in Belarus eine Neuauflage geben könnte. Lukaschenko hatte nach seinen Telefonaten mit Putin in den vergangenen Tagen explizit auf ein bestehendes Verteidigungsbündnis mit Moskau verwiesen. Putin habe ihm „umfassende Hilfe“ zugesagt, falls die Sicherheit von Belarus in Gefahr gerate, sagte Lukaschenko. Doch die Lage ist komplexer.

In Simferopol auf der Krim erinnert heute ein Denkmal an die sogenannten grünen Männchen - die hier nicht unwillkommenen Besatzer. Foto: imago images

Zwar kann ein Eingreifen nicht völlig ausgeschlossen werden. Zum einen, weil niemand weiß, wie sich die aktuelle Situation in Belarus entwickelt. Zum anderen, weil Putin kein großer Stratege ist, sondern auf Geschehnisse reagiert – und es versteht, einen geeigneten Moment für sich zu nutzen. Um Unterstützung für Lukaschenko, zu dem das Verhältnis in der Vergangenheit deutlich abgekühlt ist, dürfte es dabei nicht gehen.

Die meisten Experten rechnen allerdings nicht damit, dass es zu einer Militäraktion kommt. „Lukaschenko hat Putin explizit um Hilfe gebeten, doch der Preis eines Eingreifens scheint Putin zu hoch zu sein“, sagt etwa Gwendolyn Sasse, wissenschaftliche Direktorin des Berliner Zentrums für Osteuropäische- und internationale Studien (ZOIS).

Auch Dmitri Trenn vom Moskauer Thinktank Carnegie glaubt, dass eine Intervention um jeden Preis vermieden werden soll: wegen der „unvermeidlichen katastrophalen Folgen“.

Was spricht dafür und was dagegen?

Die Protestbewegung in Belarus richtet sich gegen Lukaschenko. Die Menschen fordern faire Wahlen und einen Wandel im Land, den sie von ihrem bisherigen Präsidenten nach 26 Jahren an der Macht nicht mehr erwarten.

Seit der Wahlnacht treibt sie auch die massive Polizeigewalt auf die Straße. Sie fordern die Freilassung aller Inhaftierten. Aktuell ist das Schicksal von etwa 200 Inhaftierten ungewiss. Dies sind die Gründe für den Protest.

Demonstranten in Belarus schwenken Fahnen, aber nicht die EU-Flagge. Foto: Vasily Fedosenko/REUTERS

Die Bewegung richtet sich nicht gegen Russland. Es werden auch keine EU-Flaggen auf den Demonstrationen geschwenkt. „Bisher waren die Proteste geopolitisch neutral und stellten somit keine Bedrohung für Russland dar“, schreibt die politische Analystin Anna Arutunjan in der „Moscow Times“. Es gibt keine Aufrufe zum Beitritt zur EU oder zur Nato – „und somit keinen wirklichen Vorwand für Moskau, sich zu sorgen“.

Im Gegenteil: Sollte russisches Militär zum Einsatz kommen, dürfte dies eine verheerende Folge für die bisher engen Beziehungen beider Länder und ihrer Menschen haben. Ein Angriff könnte ein Blutvergießen bedeuten und zu einer anti-russischen Stimmung in Belarus führen, die es heute nicht gibt.

Das war in der Ukraine anders. Während die Maidan-Aktivisten eine Annäherung an den Westen forderten, sahen die Menschen auf der Krim und im Donbass ihre Verbindung mit Russland in Gefahr. Sie begrüßten die russische Intervention in ihrem Land. Russisches Militär ist den Belarussen dagegen unwillkommen.

Weitsicht? Präsident Wladimir Putin ist dafür bekannt eher zu reagieren, statt langfristige Strategien zu planen. Foto: imago/Russian Look

Andererseits fürchtet der Kreml jede Form von Protesten – ebenso wie dass ein weiterer Staat sich aus Moskaus Einflusssphäre lösen könnte. Moskau will Belarus, das an die Nato-Staaten Polen, Litauen und Lettland grenzt, als Puffer behalten.

Immer wieder ist die Rede von engeren Beziehungen zwischen den Nachbarn – bis hin zur Gründung eines gemeinsamen Staates, an deren Staatsspitze Putin stehen würde. Doch ist dieses Ziel für Moskau statt mit Gewalt auch durch politischen Druck erreichbar.

Ein Erfolg der Protestbewegung in Belarus ist im Kreml gefürchtet. Seit vielen Jahren beschwört Putin die Gefahren herauf, zu denen die Revolutionen in Nachbarländern geführt haben: allen voran Chaos, vor dem sich die Russen fürchten.

In Chabarowsk demonstrieren seit Wochen Tausende gegen den Kreml. Foto: Evgenii Pereverzev/REUTERS

Der Aufstand der Belarussen kommt für Putin zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt: Denn seit Wochen demonstrieren in Russlands Fernem Osten, in Chabarowsk, Tausende gegen die Verhaftung eines Gouverneurs – aber zugleich gegen den Kreml.

Wie reagiert der Westen auf die Spannungen?

Die Nato hat angekündigt, ihren Mitgliedern in Osteuropa beizustehen. Das Bündnis werde „weiterhin wachsam“ bleiben, erklärte Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Allianz sei „bereit, jegliche Aggression gegen Nato-Verbündete abzuschrecken“. Sie verhalte sich dabei aber „streng defensiv“.

Behauptungen von Lukaschenko, das Bündnis habe an den Grenzen seines Landes Truppen zusammengezogen, weist Stoltenberg zurück. Die belarussische Armee hat hingegen am Montag mit Militärübungen an der Grenze zu Litauen begonnen.

Nato-Chef Jens Stoltenberg bleibt Wachsam. Die Allianz verhalte sich dabei aber streng defensiv. Foto: dpa

Dessen Verteidigungsminister Raimundas Karoblis warf der Führung des Nachbarlandes am vor, eine Eskalation der Spannungen herbeiführen zu wollen. Er sehe jedoch „heute keine militärische Gefahr, die von Belarus ausgeht“.

Russische Militärhilfe würde Litauen jedoch als Invasion werten. Außenminister Linas Linkevicius sagte, für einen solchen Schritt gebe es keine rechtliche Basis. Russland würde sehr viel riskieren, sollte es militärisch in den Konflikt in Belarus eingreifen.

Auch CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen warnt vor einer militärischen Intervention. Putin müsse klar sein, dass eine solche „gravierende Folgen“ für die Beziehungen zwischen Russland und der EU hätte.

Der Kreml müsste in diesem Fall mit Sanktionen rechnen, womöglich härteren als im Ukraine-Konflikt. Aufgrund der aktuell schwierigen Wirtschaftslage dürfte Russland dies kaum riskieren wollen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Es sollte keine Einmischung von außen geben“, sagte EU-Ratschef Charles Michel. Die Menschen in Belarus hätten das Recht, selbst über ihre Zukunft zu bestimmen. Dazu müsse die Gewalt enden und ein friedlicher, inklusive Dialog gestartet werden.

Kanzlerin Merkel forderte von der Regierung in Belarus einen Verzicht auf Gewalt gegen friedliche Proteste und einen „nationalen Dialog“ mit der Opposition.

Der Kreml warnte seinerseits: Die Lage könnte weiter eskalieren, wenn es Versuche gebe, sich „von außen in innere Angelegenheiten der Republik einzumischen“, wie es am Dienstag nach einem Telefonat Putins mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hieß.

Welchen Ausweg gibt es?

Die Gegner von Präsident Lukaschenko möchten ihr Land mit einem Koordinierungsrat aus der Krise führen. Ziel sei es, eine friedliche Machtübergabe zu organisieren.

Die führende Regierungskritikerin Maria Kolesnikowa erklärte, die Opposition strebe keinen Bruch mit Russland an. „Wir sind der Meinung, dass alle bestehenden Vereinbarungen eingehalten werden müssen“, erklärte sie. Russland sei ein wichtiger Partner. „Wir verstehen und schätzen das.“

Demonstranten protestieren im Frühjahr 2018 gegen die Regierung in Armenien. Foto: Gevorg Ghazaryan/XinHua/dpa

Statt der Ukraine drängt sich ein anderer Vergleich auf: mit Armenien. Im Südkaukasus spülte die sogenannte Samtene Revolution 2018 die Moskau-treue Regierung aus dem Amt. Revolutionsführer Nikol Paschinjan bemüht sich seitdem um gute Beziehungen nach Moskau und nach Brüssel. Armenien ist Teil der von Russland dominierten Eurasischen Wirtschaftsunion und eines Nachbarschaftsprogramms mit der EU. Paschinjan versucht das Land zu modernisieren ohne eine Abkehr von Russland, von dem es wirtschaftlich sowie sicherheitspolitisch stark abhängig ist.

Mehr zum Thema „Die Frauen waren der entscheidende Faktor“ Der Abstieg des belarussischen Präsidenten Lukaschenko

Ähnliches könnte auch in Belarus geschehen. Mit einer Regierung, die sich nicht gegen Moskau stellt, würde Russlands Staatschef wohl zusammenarbeiten. Lukaschenko kann er dann getrost fallen lassen.