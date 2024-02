Macron vs. Scholz Der Kampf um die Führungsrolle in Europa

Im Busch ist erst am Montagvormittag etwas gewesen. Da hatte die stellvertretende Regierungssprecherin in Berlin angekündigt, dass Olaf Scholz wenige Stunden später an einem vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron organisierten Treffen zur Ukraine teilnehmen würde. Die Pariser Konferenz mehrerer Staats- und Regierungschef war schon länger bekannt, und normalerweise werden die Kanzlertermine am Freitag der Vorwoche verlesen. So liegt der Schluss nahe, dass seine Reise in die Hauptstadt des engsten europäischen Verbündeten bis zuletzt unsicher war.

Ob er geahnt hat, dass ein schwieriger Termin auf ihn wartete, der ernste Zweifel nicht nur am guten Zustand der deutsch-französischen Beziehungen aufkommen lassen würde, sondern auch an der Einigkeit des Westens gegenüber Russland insgesamt? Jedenfalls ist keine 24 Stunden später Schadensbegrenzung angesagt. Scholz’ Leute wollen der Hauptstadtpresse am Dienstagvormittag ihre Sicht der Dinge erklären. Und auch der Kanzler selbst – von Paris zum Wohnungsbautermin nach Freiburg weitergereist – sieht sich genötigt, das Wort zu ergreifen.

Für Scholz ist offiziell alles gut

Wenn es nach Scholz geht, hat die Stadt der Liebe ihrem Namen auch am Montagabend alle Ehre gemacht. Er dankte Macron für die Einladung zu dem Treffen, das „ein Zeichen der sehr guten Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich“ gewesen sei. Alle drängenden Fragen zur schwierigen Lage der Ukraine seien „in einer sehr guten Debatte“ und „sehr einhellig“ miteinander besprochen, dazu noch „ein paar ungewöhnliche“ Dinge beraten worden. Der Kanzler meinte damit freilich die Bereitschaft, nun gemeinsam auch außerhalb Europas auf Munitions-Einkaufstour für die Ukraine zu gehen – nicht das, was an diesem Dienstag als neuer Tiefpunkt zwischen Berlin und Paris diskutiert wird.

Der große Aufreger ist Macrons Aussage vom Vorabend gewesen, wonach die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine für die Zukunft „nicht ausgeschlossen“ sei. Nicht nur Scholz schilderte den Verlauf der Diskussion über eventuell notwendige neue Strategien am Tag danach völlig anders. Einstimmig ist aus seiner Sicht bekräftigt worden, „dass das, was von Anfang an miteinander festgelegt worden ist, auch für die Zukunft gilt“. Die Nato hat sich direkt nach Kriegsbeginn unter Zustimmung Frankreichs darauf festgelegt, keine direkte Konfrontation mit Russland zu suchen.

Viele derer, die heute sagen, nie, nie, waren dieselben, die zuvor sagten: nie, nie Panzer. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron

Die beiden Staatenlenker, die sich in Europas größter Sicherheitskrise seit Jahrzehnten eigentlich eng abstimmen müssten, beharkten sich noch in anderen Punkten öffentlich. Zur Begründung seiner offenen Haltung gegenüber Bodentruppen erklärte Macron: „Viele derer, die heute sagen, nie, nie, waren dieselben, die zuvor sagten: nie, nie Panzer.“ Und kurz darauf: „Ich erinnere Sie daran, dass vor zwei Jahren viele an diesem Tisch sagten: Wir werden Schlafsäcke und Helme anbieten.“

Die Versuche des Kanzleramts, darin eine Beschreibung des anfangs für alle kaum vorstellbaren Ausmaßes der Waffenhilfe zu machen, geraten da an Grenzen. Zu sehr spielen die Beispiele auf Scholz und Deutschland an. Und damit nicht genug: Am Abend des Tages, an dem Scholz sein Nein zu Taurus-Marschflugkörpern für die Ukraine untermauerte, verkündete Macron die Gründung einer „Koalition für Langstreckenwaffen“.

Für Macron geht es auch um seinen Ruf

Das ist der einzige Bereich, in dem Macron mit den Storm-Shadow-Marschflugkörpern der Ukraine mehr hilft als Deutschland. Der FDP-Verteidigungspolitiker Ulrich Lechte etwa nennt es „schlicht peinlich“, dass Frankreich nur auf Platz 16 der Unterstützerliste rangiert. Peinlich für den Staatschef war vor allem, dass Scholz in den vergangenen Wochen mehrfach darauf hingewiesen hat, wie wenig andere EU-Staaten tun – zuletzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, für die Macron absagte. So hat seine verbale Bodenoffensive auch etwas von einer Retourkutsche gegenüber dem Kanzler, der zwar keine Taurus, insgesamt aber in Europa am meisten liefern lässt.

So sieht auch der SPD-Politiker Michael Roth vor allem polittaktische Erwägungen am Werk. „Nicht einmal die Ukraine selbst fordert westliche Bodentruppen im Land. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Macron das wirklich ernst meint“, sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses: „Eine Art napoleonische europäische Armee wäre Irrsinn.“

Damit lenkt er auch davon ab, dass Frankreich bislang zu wenig Unterstützung geliefert hat. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter zu Macrons Vorstoß

Das sieht selbst die Opposition so. „Ich halte das vor allem für einen taktischen Schachzug von Macron, der mit dieser Scheindebatte einen gezielten Kontrapunkt zu Scholz setzt und somit die Führungsrolle für Frankreich in Europa reklamiert“, sagt der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter: „Damit lenkt er auch davon ab, dass Frankreich bislang zu wenig Unterstützung geliefert hat.“

Das Wortgefecht kommt zur Unzeit. Der viel beschworene deutsch-französische Motor bringt Europa schon länger nicht mehr recht voran – zu groß sind zuletzt die Meinungsunterschiede etwa zur Rolle der USA oder einer gemeinsamen Raketenabwehr gewesen. So offen aufeinander geprallt sind Macron und Scholz bisher aber noch nicht. In Regierungskreisen außerhalb des Kanzleramts ist deshalb auch eine gewisse Irritation darüber zu vernehmen, wie unbekümmert Scholz an diesem Dienstag Macron in die Schranken weist. Das deutsch-französische Verhältnis, auf das es gerade jetzt ankommt, wird weiter in Mitleidenschaft gezogen,

Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid, der zugleich der deutsch-französischen Parlamentsversammlung vorsteht, sieht die Rollen in diesem Fall aber klar verteilt. „Es ist nicht das erste Mal, dass der französische Präsident unabgesprochen vorgeht“, sagte er am Dienstag: „Es stärkt den Westen nicht, wenn Macron meint, solche vermeintlich strategisch bedeutsamen Gedanken als Luftballon steigen lassen zu müssen, im Wissen, dass ohnehin nichts daraus wird.“