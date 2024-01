Manuela Schwesig im Interview „Ich wünsche mir, dass Olaf Scholz künftig öfter Dialoge mit den Bürgern führt“

Frau Schwesig, in den östlichen Bundesländern sind die Sozialdemokraten Umfragen zufolge abgestürzt. Ist der Osten für die SPD verloren?

Nein. Und ich kämpfe dafür, dass es nicht so kommt. Bei der Bundestagswahl 2021 hat die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz einen großen Vertrauensvorschuss erhalten. Nicht nur viele Menschen in den Städten, sondern auch viele auf dem Land haben SPD gewählt. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern waren es 30 Prozent. Heute sind viele dieser Wähler von der Politik der Ampel-Koalition enttäuscht.