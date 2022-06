Bundesregierung fördert freie Berichterstattung über Ukraine-Krieg

Im Kampf gegen Desinformationskampagnen will die Bundesregierung die unabhängige Medien-Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine unterstützen. „Russland führt diesen Krieg nicht nur mit brutaler militärischer Gewalt, sondern auch mit Desinformation“, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Montag der Deutschen Welle in Bonn. Sowohl in Russland als auch in anderen Staaten würden unabhängige Journalisten bedroht. Das Auswärtige Amt werde deshalb ein neues Förderprogramm für verfolgte Journalisten auflegen.

Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne), kündigte auf dem Global Media Forum den Aufbau einer Infrastruktur für Exil-Journalisten an, die von Deutschland aus berichten. Dies geschehe bereits durch die Unterstützung von Organisationen wie Reporter ohne Grenzen oder „Journalists in Exile“. Russische, ukrainische und belarussische Journalisten in Deutschland sollten die Möglichkeit haben, von Deutschland aus zusammenzuarbeiten. Roth kündigte außerdem an, die Initiative eines „Democracy Newsrooms“ der Nachrichtenagenturen aus den G7-Partnerländern zu unterstützen.

Auch Hilfe für die innerhalb der Ukraine arbeitenden unabhängigen Medien sei entscheidend, sagte Roth. Es sei notwendig, die Ukraine nicht nur durch die Lieferung militärischer Waffen zu unterstützen. „Eine wichtige Waffe ist auch der unabhängige Journalismus.“ Beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs auf Schloss Elmau in Bayern am kommenden Wochenende sollten deshalb auch Hilfen für die teils zerstörte Infrastruktur von Medien in der Ukraine ein Thema sein, forderte Roth.