Mehr regionale Inhalte, weniger Verwaltung : Grüne legen Vorschläge für Rundfunkreform vor

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht seit Jahren in der Kritik, nun macht die Grünen-Spitze Vorschläge für eine Reform. Den Rundfunkbeitrag will die Partei an die Inflation koppeln.