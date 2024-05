Schadet der Spitzenkandidat der AfD? „Der harte Kern findet Krah gut“

Herr Güllner, nach vielen Volten hat Maximilian Krah, AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, nun Auftrittsverbot im Wahlkampf und ist seinen Posten im Bundesvorstand los. Wie sehr kann das die Chancen der AfD schmälern?

Ich glaube nicht, dass sich davon noch viele Menschen abschrecken lassen. Bei den Anhängern der AfD gibt es zum einen den harten Kern aus dem rechtsradikalen Milieu, das es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg immer gegeben hat. Die finden sogar gut, was Krah sagt. Dazu kommen diejenigen, die aus Unmut und Unzufriedenheit, größtenteils mit der Ampel, sagen: Jetzt wähle ich mal AfD. Die sind nicht originär rechtsradikal, aber eher rechts. Ich glaube, die Äußerungen zur SS schaden auch bei diesem Publikum nicht.

Über den Befragten © IMAGO/Joerg Krauthoefer Manfred Güllner ist Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstitutes forsa.

Nicht alle Mitglieder der Waffen-SS seien Verbrecher gewesen, hat Krah in einem Interview gesagt. Geht das bei seinen Anhängern locker durch?

Wenn ich eine Umfrage machen würde, ob alle SS-Leute Verbrecher waren – ich bin mir nicht so sicher, wie viele Leute da zustimmen würden. Krahs Äußerungen reihen sich in die Linie seiner Partei ein, ich erinnere nur an Gaulands „Vogelschiss der Geschichte“. Es gibt viele Menschen, die sagen würden, der Nationalsozialismus hätte auch seine guten Seiten gehabt und Deutschland sollte endlich einen Schlussstrich ziehen.

Es bleibt der Vorgang als solcher: ein Spitzenkandidat mit Auftrittsverbot. Wähler goutieren interne Querelen selten.

Das ist richtig, eine gewisse Irritation beim Wahlpublikum wird wohl die Folge sein. Ich bezweifle aber, dass sich das in Prozentpunkten messen lassen wird. In den vergangenen Wochen sind die Umfragewerte der AfD schon deutlich gesunken, infolge der Enthüllungen um die Potsdamer Konferenz und um Spionage- und Korruptionsverdacht. Wer sich von solchen Dingen noch beeindrucken lässt, hat der AfD seine Zustimmung schon entzogen.

Die SS-Äußerung war zu viel für Marine Le Pens Rassemblement National, sie kündigen das bisherige Bündnis auf. Zu rechts für Europas Rechte: Spielt das im deutschen Wahlkampf eine Rolle?

Was Marine Le Pen sagt, ist für die Wähler oder potenziellen Anhänger der AfD sehr weit weg, frei nach dem Motto: Was interessiert uns die Meinung der Franzosen? Und schließlich versammelt die AfD ohnehin europaskeptisches Publikum.

Wie viele Stammwählerinnen und -wähler gibt es, auf die sich die AfD unter allen Umständen verlassen kann?

Das sind um die zehn Prozent der Wählerschaft. Diejenigen, die für ein rechtsradikales Weltbild anfällig sind, dauerhaft an sich zu binden, hat die AfD als erste der rechtsradikalen Bewegungen nach 1945 geschafft. Aber die Umfragewerte der Partei sind im Laufe des vergangenen Jahres ja sogar bis zu 23 Prozent angestiegen. Insbesondere die Union muss sich vorwerfen lassen, dass sie es nicht schafft, den großen Unmut über die Bundesregierung für sich zu nutzen. Sie liegt in Umfragen relativ stabil um die 30 Prozent. Im Grunde ist das blamabel.