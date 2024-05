Vorstands-Aus und Auftrittsverbot Ist die AfD ihr Krah-Problem jetzt los?

Die AfD-Spitze hat gegen ihren Europa-Spitzenkandidaten am Mittwoch ein Auftrittsverbot für alle Wahlkampfveranstaltungen der AfD verhängt. Wie reagiert Krah darauf?

Maximilian Krah bemüht den Allmächtigen. „Man kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand“, schreibt er am Mittwoch um 9.59 Uhr auf X. Er nehme zur Kenntnis, „dass sachliche und differenzierte Aussagen von mir als Vorwand missbraucht werden, um unserer Partei zu schaden“. Das Letzte, was die AfD derzeit brauche, sei „eine Debatte um mich“. Die AfD müsse ihre Einigkeit bewahren.

Krah schreibt außerdem, der Rückzug sei seine eigene Entscheidung: „Aus diesem Grunde verzichte ich ab sofort auf weitere Wahlkampfauftritte und trete als Mitglied des Bundesvorstands zurück.“ Damit versucht er einen Befreiungsschlag. Er ist ein Getriebener, will aber nicht so erscheinen.

Bizarr: Krah verwendet für seinen Rückzug ein Zitat, mit dem einst Margot Käßmann nach ihrer Trunkenheitsfahrt als Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland zurückgetreten war. „Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand“, hatte Käßmann 2010 mit brüchiger Stimme gesagt.

Das Zitat klingt nach der Bibel, ist aber an ein Lied des Theologen Arno Pötzsch angelehnt. Pötzsch war im Zweiten Weltkrieg Marinepfarrer und hatte einst, wie Krah heute, in Sachsen gelebt. Krah hatte das evangelische Kreuzgymnasium in Dresden besucht.

Warum verhängt die AfD ein Auftrittsverbot gegen Krah?

Anlass für die heftige Sanktion der AfD-Spitze gegen Krah sind nicht etwa die Vorwürfe zu möglichen Geldzahlungen aus Russland und China, sondern eine Ankündigung der französischen Rechtsaußen-Partei Rassemblement National (RN) vom Dienstag, die Zusammenarbeit mit der AfD im EU-Parlament aufzukündigen. Krah hatte am Wochenende der italienischen Zeitung „La Repubblica“ gesagt, nicht jeder SS-Mann sei ein Verbrecher gewesen. In Frankreich wurden die Aussagen als Verharmlosung der Nazizeit verstanden.

Was genau hat Krah über die SS gesagt?

„Ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war“, sagte Krah zu „La Repubblica“. Auf die Frage, ob die SS Kriegsverbrecher seien, antwortete er: „Es gab sicherlich einen hohen Prozentsatz an Kriminellen, aber nicht alle waren kriminell.“

Ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war. Maximilian Krah zu „La Repubblica“.

Die nationalsozialistische SS bewachte und verwaltete unter anderem die Konzentrationslager und war maßgeblich für Kriegsverbrechen verantwortlich. Bei den Nürnberger Prozessen nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie zu einer verbrecherischen Organisation erklärt.

Warum grenzt sich Le Pen so stark ab?

Die RN, einst Front National, bemüht sich, anders als die in weiten Teilen rechtsradikale AfD, um eine Mehrheitsfähigkeit. RN-Anführerin Marine Le Pen will 2027 französische Präsidentin werden. Sie kam 2022 bereits auf 41,5 Prozent, verlor dann gegen Emmanuel Macron.

Schon nach dem Potsdamer Geheimtreffen zur „Remigration“ distanzierte sich Le Pen deutlich von der AfD, drohte mit einem Ende der Zusammenarbeit. Ein Besuch von AfD-Chefin Alice Weidel in Paris Ende Februar besänftigte die französischen Rechtspopulisten nicht. Bezeichnend: Die AfD nun sanktioniert Krah nicht wegen dessen SS-Äußerungen, sondern wegen des RN-Trennungsbeschlusses.

Die AfD steht unter Druck, verliert an Zustimmung, wegen der Skandale ihrer beiden Europa-Spitzenkandidaten und durch die Konkurrenz durch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Mattias Jung, Wahlforscher

Wie wird sich Krah bis zur Europawahl verhalten?

Schwer zu sagen. Ob er nicht doch auf eigenes Ticket öffentlich auftritt, lässt sich nicht abschätzen. Eine Tagesspiegel-Anfrage ließ Krahs Büro zunächst unbeantwortet. Sein Brüsseler Büro war am Mittwoch nicht zu erreichen.

Ist die AfD ihr Krah-Problem nun los?

Von wegen. Krah ist und bleibt AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl. Die Stimmzettel sind gedruckt, die Briefwahl ist angelaufen. Die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla stehen so unter Druck wie noch nie in ihrer Amtszeit. Parteien wollen, erst recht im Wahlkampf, Einigkeit demonstrieren. Bei der nach außen autoritär auftretenden AfD aber läuft gerade gar nichts rund. Zumal auch die Nummer zwei auf der Europaliste, Petr Bystron, wegen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen nach dem Willen der Parteispitze nicht mehr auftreten soll.

Wie wirkt sich der Krah-Skandal auf die Wahlaussichten der AfD aus?

In gut zwei Wochen ist Europawahl, außerdem finden in acht Bundesländern Kommunalwahlen statt. Schon seit Wochen verliert die AfD Zuspruch in den Umfragen, wenngleich sie noch immer über dem Europawahlergebnis von 2019 (11 Prozent) liegt. In der aktuellen Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für Tagesspiegel und ZDF liegt die AfD bei 15 Prozent.

Überzeugte, rechtsradikale Wähler dürfte der Krah-Skandal nicht scheren. Doch wie steht es um Protest- und Wutwähler? „Die AfD steht unter Druck, verliert an Zustimmung, wegen der Skandale ihrer beiden Europa-Spitzenkandidaten und durch die Konkurrenz durch das Bündnis Sahra Wagenknecht BSW“, sagte der Wahlforscher Matthias Jung Ende April.