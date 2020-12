Bund und Länder werden den aktuell geltenden Corona-Teil-Lockdown mindestens bis zum 10. Januar verlängern. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten an.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schloss auch eine Verschärfung der Maßnahmen im neuen Jahr nicht aus. Man dürfe die Debatte nicht scheuen, ob Kontakte „kürzer konsequenter“ einzuschränken nicht besser wäre als länger bei vergleichsweise milden Maßnahmen zu bleiben.

Söder und der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), warnten zugleich vor weiteren Debatten über die Finanzierung der Corona-Hilfen. Es gebe „kein gutes Bild in der Bevölkerung“, wenn sich Bund und Länder über Finanzfragen stritten, sagte Söder. Jeder gehe an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit.

Müller sagte, es gebe „wirklich gar keinen Grund“, mit dem Finger auf Andere zu zeigen. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU), aber auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatten eine stärkere Beteiligung der Länder an Corona-Hilfen im kommenden Jahr gefordert.

Merkel erklärte, die Infektionszahlen gingen in einigen Bundesländern leicht zurück, stiegen in anderen wie Sachsen aber rasant an. Von der Zielmarke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in der Woche seien alle Länder „weit entfernt“.

[Wenn Sie die wichtigsten Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Nicht genug Impfstoff

Die Kanzlerin warnte auch vor übertriebenen Erwartungen auf eine Impfung. Im ersten Vierteljahr 2021 werde es noch keine „überbordenden Mengen“ an Impfstoffen geben. „Wir müssen durch den Winter durchkommen“, sagte sie.

In Berlin zeichnet sich unterdessen heftiger Streit um die Situation in den Pflegeheimen ab. Nachdem die Zahl der dort erfassten Covid-19-Todesfälle rasant gestiegen ist, fordert die Opposition eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses.

Die Gesundheitsverwaltung hatte Mitte November von 132 Covid-19-Todesfällen seit Pandemiebeginn berichtet. In den zwei Wochen danach stieg die Zahl auf 224.

Die Gesamtzahl positiv getesteter Pflegeheimbewohner stieg in diesem Zeitraum von 1021 auf nun 2050.

„Seit Monaten fordern wir vom Senat eine klare Teststrategie mit verbindlicher, kostenloser und regelmäßiger Durchtestung von Personal und Bewohnern“, sagte der Berliner FDP-Gesundheitsexperte Florian Kluckert. „Dabei könnten Medizinstudenten und die Bundeswehr helfen.“

FDP-Bundeschef Christian Lindner sagte dem Tagesspiegel: „Dass Pflegeheime nicht besser vor Corona geschützt sind, ist erschreckend. Wir fordern schon seit Monaten, dass FFP2-Masken für Pflegepersonal und Besucher ausgegeben werden sowie Schnelltests beim Zugang Standard sind.“

Nach Tagesspiegel-Informationen braucht ein normale Pflegeheim mindestens eine Vollzeitkraft pro Monat zusätzlich, wenn es wie vorgeschrieben testen will. Der Verwaltung von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) zufolge sind eine Million Schnelltests an Pflegeeinrichtungen ausgeliefert worden, dazu

Mehr zum Thema Corona in Altenheimen Berlin bekommt Lage in Altenheimen nicht unter Kontrolle

mehr als 430 000 FFP2- und KN95-Masken.