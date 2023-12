„Mikro-Management“ statt großer Wurf Ampelspitzen verheddern sich bei Haushaltsberatungen

Am Dienstag saßen sie wieder zusammen: Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) beugten sich abermals über Zahlen des Bundeshaushaltes 2024. Rund 17 Milliarden Euro fehlen der Bundesregierung 2024, schätzt Lindner, nachdem das Bundesverfassungsgericht 60 Milliarden Euro an Coronahilfen aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) gestrichen hat. In der Ampelkoalition kursieren auch noch höhere Schätzungen.