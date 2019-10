Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat mitgeteilt, dass sich die EU darauf verständigt habe, dass kein Mitgliedsland mehr Waffen an die Türkei liefere. Das teilte er im Mittagsmagazin von ARD und ZDF mit. Die EU verurteile den Einmarsch der Türkei in Syrien eintimmig, so der Politiker. Es handele sich um einen „Invasion“, die durch nichts im internationalen Recht zu rechtfertigen sei, so Asselborn.

Er warnte zudem vor dem Nato-Bündnisfall. Die türkische Militäroffensive könnte andere Länder mit in einen Krieg hineinziehen. Vor allem sehe er eine Gefahr, dass Syrien oder Verbündete Syriens zurückschlagen könnten und damit der Bündnisfall eintrete.

Die EU verurteilte zugleich die Militäroffensive der Türkei in Syrien. Die Stabilität und Sicherheit in der gesamten Region werde durch den Angriff „ernsthaft“ untergraben, heißt es in den am Montag in Luxemburg verabschiedeten Schlussfolgerungen der EU-Außenminister. Das führe dazu, dass mehr Zivilisten vertrieben würden und der Zugang für humanitäre Hilfe „erheblich“ erschwert werde. Außerdem würde der von den Vereinten Nationen geleitete Friedensprozess behindert.

Vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien sagt Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian seine Teilnahme an dem EM-Qualifikationsspiel Frankreich-Türkei ab. Le Drian werde am Montagabend nicht zum Fußballspiel im Stade de France in Saint-Denis bei Paris kommen, bestätigten Kreise des Außenministeriums in Paris. (Tsp, dpa, KNA)