Miosga, Klamroth, Illner, Maischberger, Lanz Nach welchen Kriterien werden AfD-Politiker eingeladen?

Nach welchen Erwägungen werden AfD-Politiker in die Talkshows von ARD und ZDF eingeladen? Welche Lehren werden aus den bisherigen Erfahrungen gezogen? Sollen auch Politiker eingeladen werden, die sich im Wahlkampf ums Europaparlament oder die drei ostdeutschen Landtage in Sachsen, Thüringen und Brandenburg befinden? Diese Fragen haben wir an die Talkshow-Redaktionen im Hauptprogramm der beiden öffentlich-rechtlichen Senderfamilien gestellt. Bei allen Ähnlichkeiten in den Antworten sind besonders die Unterschiede interessant.