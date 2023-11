Mitglieder wechseln die Parteien Die Grünen-Angst vor den Linken

Bei den Grünen hielt es Cansin Köktürk nicht mehr aus. „Beginnend mit Lützerath und spätestens nach der Zustimmung der neuen Asylreform konnte ich es nicht mehr vertreten“, sagt die 30-Jährige eine Woche nach ihrem Parteiaustritt. Die Grünen hätten ihre Werte verraten, beklagt die Sozialarbeiterin und Buchautorin aus dem Ruhrgebiet: „Für mich hören Kompromisse da auf, wenn die Menschenwürde darunter leidet.“

An der Basis der Grünen rumort es schon länger angesichts der schwierigen Regierungsarbeit in der Ampel und einer Reihe von verlorenen Landtagswahlen. Brandbriefe werden verschickt, im ersten Halbjahr hat die Partei erstmals seit langer Zeit Mitglieder verloren. Doch Köktürks Entscheidung offenbart nicht nur eine Unzufriedenheit in der Partei, sondern auch eine Gefahr für die Grünen. Denn Köktürk hat schon wieder eine neue politische Heimat gefunden – die Linke.

Seit mit Sahra Wagenknecht die bekannteste, aber auch streitbarste Linke die Partei verlassen und die Gründung einer neuen Partei angekündigt hat, verzeichnen die Linken eine Eintrittswelle. Allein in Berlin traten in den vergangenen vier Wochen mehr als 500 Neumitglieder bei den Linken ein, andere Landesverbände melden eine ähnliche Entwicklung.

Cansin Köktürk war seit 2020 Mitglied der Grünen. © IMAGO/Thomas Bartilla

Köktürk vermutet, dass sich viele Grüne ihrem Beispiel anschließen werden. „Ich glaube, dass der Abgang von Frau Wagenknecht sicherlich dazu beitragen wird, dass grüne, links gesinnte Menschen eintreten und uns unterstützen werden“, sagte sie dem Tagesspiegel.

„An die soziale Dimension denken die Grünen immer erst, wenn Druck kommt“

Offenkundig ist, dass es links der Grünen eine politische Lücke gibt. Seit der Zeit als Robert Habeck und Annalena Baerbock Grünen-Vorsitzende waren, ist die Partei in die Mitte gerückt, um im bürgerlichen Lager anschlussfähiger zu werden. Doch in der Regierung enttäuscht der Kurs der Grünen immer mehr Anhänger. Beim Klimaschutz werfen sie der Partei zu viele Kompromisse vor, etwa das Abbaggern des Braunkohledorfs Lützerath, der massive Ausbau von LNG-Terminals oder das Streichen der Sektorziele im Klimaschutzgesetz. Auch die restriktivere Migrationspolitik und die abgeschwächte Kindergrundsicherung hat viele enttäuscht.

Der Ruf der Grünen als Menschenrechtspartei hat schwer gelitten. Linken-Politiker Bernd Riexinger wirbt um enttäuschte Grüne.

Auf diese Menschen spekuliert der Linken-Abgeordnete Bernd Riexinger. „Der Ruf der Grünen als Menschenrechtspartei hat schwer gelitten“, sagt er. „Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass in Deutschland noch mal über Lager diskutiert wird – wenn auch an der EU-Außengrenze.“ Dass die Grünen dies mittrügen, unterhöhle das ohnehin geschliffene Asylrecht weiter.

Riexinger ist überzeugt, dass die Linke für alle, die darüber enttäuscht sind, bis zur Europawahl wieder zu einer überzeugenden Alternative wird. Mit der Seenotretterin Carola Rackete hat die Partei die passende Spitzenkandidatin. Mit ihr könne man gegenüber den aktuellen Umfragen zwei bis drei Prozent zulegen, sagt Riexinger. Eine Personalie, auf die die Grünen mit gewissem Neid schauen.

Carola Rackete hätten einige Grüne gerne in der eigenen Partei gesehen. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Bereits als Parteivorsitzender warb Riexinger intensiv um junge Klimaschützer. 2020 veröffentlichte er das Buch „System Change. Plädoyer für einen linken Green New Deal“. Die damalige Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht lehnte die Hinwendung zu progressiven, akademisch geprägten Bewegungs-Linken ab. Mit einigen Jahren Verspätung ist dieser Grundsatzstreit nun entschieden. Die aktuellen Parteichefs Janine Wissler und Martin Schirdewan verfolgen konsequent den von Riexinger vorgeschlagenen Kurs. Zuletzt erinnerte Wissler die Grünen an nicht umgesetzte Versprechen und forderte ein Klimageld von 200 Euro. Auch in Lützerath waren Riexinger und Wissler präsentiert.

Auch beim Klimaschutz sieht Riexinger bei den Grünen viel Angriffsfläche. „An die soziale Dimension denken die Grünen immer erst, wenn Druck kommt“. Mit dem völlig verkorksten Heizungsgesetz habe Wirtschaftsminister Robert Habeck dem Klimaschutz insgesamt geschadet. „Da hat eine gesellschaftliche Rolle rückwärts stattgefunden.“

Bald vielleicht noch weitere enttäuschte Mitglieder

Nach dem Abschied der Wagenknecht-Leute habe man nun endlich eine Chance, mit sozial-ökologischem Klimaschutz durchzudringen, sagt Riexinger. „Denn jetzt meldet sich nicht Klaus Ernst noch am selben Tag zu Wort und fordert das Gegenteil.“ Gegen den Wagenknecht-Vertrauten und Porsche-Fan verlor er 2021 eine viel beachtete Kampfabstimmung um den Vorsitz im Klimaausschuss des Bundestages. Umso großer ist jetzt seine Erleichterung. Riexinger will nun erst Multiplikatoren wie Köktürk gewinnen. Sie sollen dann die grüne Basis überzeugen.

Öffentlich gibt sich die Grünen-Spitze jedoch betont gelassen. Auf dem Parteitag der Linken am vergangenen Wochenende sei inhaltlich „sehr viel offengeblieben“, sagte Grünen-Chef Omid Nouripour Anfang der Woche. Er hält die Linken für nicht organisiert und auch der Umgang mit Wagenknecht sei weiter offen: „Die Frage, wie es weiter geht und wie das Verhältnis sein wird zur Abspaltung der Linkspartei. Das ist nicht geklärt“, sagte Nouripour.

Doch auch bei den Grünen sehen viele den Kurs der Parteispitze kritisch. Auf ihrem Bundesparteitag, der am Donnerstag in Karlsruhe begann, wird eine hitzige Debatte über den Migrationskurs der Partei erwartet. Schafft es die Parteispitze, die Mehrheit der Grünen von einer restriktiveren Migrationspolitik zu überzeugen, könnte es bald noch weitere enttäuschte Mitglieder geben.