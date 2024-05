Mögliche Nachfolge von Laumann Kommt der Generationenwechsel im Sozialflügel der CDU?

Dennis Radtke macht immer mehrere Sachen gleichzeitig. Mindestens sprechen und rauchen; oder Auto fahren, um nach einer Sitzungswoche im EU-Parlament seine Kinder abzuholen, und währenddessen am Telefon über den europäischen Mindestlohn zu referieren. Anders scheint der CDU-Europaabgeordnete nicht zu funktionieren.

Er ist immer auf dem Sprung, sein Anzug daher häufig etwas zerknittert. Arbeitnehmervertreter in der CDU zu sein, ist kein angenehmes Geschäft. Die Situation der Industriepolitik im Land verbessert sich nicht von alleine.

Zur Person Dennis Radtke ist stellvertretender Bundesvorsitzender des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA und seit 2017 Mitglied des Europaparlaments. Der 45-jährige Bochumer ist seit 2023 zudem Vorsitzender der Europäischen Union Christlich-Demokratischer Arbeitnehmer.

Doch man kauft Radtke sein Engagement ab. Der Mann aus dem Ruhrpott will einen Schritt weiter gehen, zum mächtigsten Vertreter der Arbeitnehmerschaft in der CDU werden, so hört man. Bisher hat das Amt des Bundesvorsitzenden der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) der Arbeitsminister aus Nordrhein-Westfalen inne: Karl-Josef Laumann. Er gehört wie Radtke zum mitgliederstärksten CDU-Landesverband und gilt als echtes Original.

Radtke ist einer, der Klartext redet, ein Kämpfer. Er wird der Arbeitnehmerseite Gehör verschaffen. CDA-Vorstandsmitglied über den möglichen neuen Vorsitzenden Radtke

Der 66-Jährige kann gut mit CDU-Chef Friedrich Merz, viele erzählen, die Männer seien Freunde. Laumann wurde beim CDU-Parteitag im März zu Merz’ Stellvertreter gewählt, fuhr das beste Ergebnis (91,95 Prozent) ein.

Die Delegierten setzten damit ein deutliches Zeichen: Laumann genießt Vertrauen in der CDU. Über das Verhältnis von Merz und Radtke weiß hingegen niemand etwas Gutes zu berichten. Er hatte zuletzt 2022 versucht, in den Bundesvorstand zu kommen, wurde mit nur 52,86 Prozent Zustimmung aber nicht gewählt.

Auf Konfrontationskurs mit der Parteilinie

Der ehemalige Gewerkschaftssekretär gilt im Gegensatz zu Laumann als Zuspitzer. Radtke ist lauter, nutzt wie kaum ein anderer in der Partei die sozialen Medien, um seine Botschaften und die des Arbeitnehmerflügels zu verbreiten. Mitunter geht er dabei voll auf Konfrontationskurs mit der eigenen Partei. So wie zuletzt vor dem Bundesparteitag.

„Leider fallen wir mit einigen Vorschlägen im neuen Grundsatzprogramm hinter Helmut Kohl zurück“, schrieb der CDU-Politiker. In einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen attestierte er seiner Partei eine „Repräsentationslücke bei den Industriearbeitern und bei den Leuten mit kleinen und mittleren Einkommen“.

Es wirkte so, als wollte Radtke das Thema Mindestlohn auf die Agenda setzen, das schon 2012 für wochenlange Diskussions- und Vermittlungsverfahren in seiner Partei gesorgt hatte. Die Union solle einen neuen Modus für die Anpassung des Mindestlohns nach Vorbild der europäischen Ebene vorschlagen, forderte der ehemalige Gewerkschaftsvertreter und sorgte hinter den Kulissen für Hektik.

Zu einer Wortmeldung beim Parteitag kam es dann nicht. Angeblich, weil die Arbeitnehmervereinigung andere Kämpfe um die Inhalte des Grundsatzprogramms auszufechten hatte. Möglicherweise ließ er die offene Konfrontation auch auf Anraten von Laumann bleiben.

Der noch amtierende CDA-Vorsitzende fährt nämlich einen ganz anderen Kurs. Laumann bespricht kritische Themen nicht gerne auf dem Marktplatz – wie er es selbst bezeichnet –, sondern sucht Kompromisse eher im kleinen Kreis.

Als die CDU ihren Reformvorschlag für das Bürgergeld vorstellte, verteidigte der Arbeitnehmervertreter das Dokument in den eigenen Reihen. Häufig wird dann erzählt, ohne Laumanns Einfluss wäre der Kurs der Partei wesentlich wirtschaftsliberaler ausgefallen.

Das treibt mich an, so etwas gegen alle Widerstände durchzusetzen. Dennis Radtke, Mitglied des EU-Parlamentes

Aber nur Schlimmeres zu verhindern, das reicht den Mitgliedern der CDA allmählich nicht mehr. Sie wollen, dass sich ihr Kurs mehr in der Politik der Christdemokraten wiederfindet: „Radtke ist einer, der Klartext redet, ein Kämpfer. Er wird der Arbeitnehmerseite Gehör verschaffen“, sagt jemand aus dem Bundesvorstand.

Offiziell hat sich Laumann noch nicht dazu geäußert, ob er noch einmal antritt. Schon vor zwei Jahren war Laumanns Nachfolge Thema, er entschied sich fürs Weitermachen. Auf Nachfrage des Tagesspiegels zu seinem Verbleib weicht Laumann aus. Hört man sich im Vorstand und der Vereinigung um, wünschen sich viele den Generationswechsel.

Bei der Bundestagung der CDA Mitte September wird neu gewählt. Gibt der NRW-Minister das Amt ab, würde kein Weg an Radtke vorbeiführen. Er hat den größten Landesverband hinter sich, hat Arbeitskämpfer-Stallgeruch aus seiner Zeit bei der Industriegewerkschaft für Bergbau, Chemie, Energie. Ein Industriezweig, der wie kaum ein anderer in Deutschland von der Wirtschaftstransformation betroffen ist.

Sozialflügel ist in der CDU-Spitze unterrepräsentiert

Dem Ersten Stellvertreter, Christian Bäumler aus Baden-Württemberg, wird keine Kampfkandidatur gegen Radtke zugetraut. Ein Selbstläufer würde seine Kandidatur trotzdem nicht werden. Obwohl CDU-Parteichef Merz sonst nicht den Ruf hat, sich in die Belange der parteinahen Vereinigungen einzumischen, halten es viele für möglich, dass er im Hintergrund seinen Parteifreund Laumann zum Weitermachen bewegen will.

„Es wäre klug, wenn Merz das Gespräch suchen würde“, raten Teile des CDU-Vorstands. Von ihm hätte Merz weniger Widerstand zu erwarten, Laumann ist keiner, der öffentlich den Finger in die Wunde legt.

CDU-Chef Friedrich Merz mit seinem Generalsekretär Carsten Linnemann. Beide gelten in der CDU als Vertreter des Wirtschaftsflügels. © dpa/Michael Kappeler

Im CDU-Präsidium gibt es eine deutliche Unwucht zugunsten der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, bis auf Laumann vertreten alle Mitglieder die Ziele der Wirtschaftsvereinigung. Durch seine Wahl zum Parteivize wurde er noch mehr zum Vorzeigegesicht für die angeblich soziale Seite der Christdemokraten.

Einer wie Radtke, der auf europäischer Ebene stärkere Tarifbindung für Arbeitnehmer ausgehandelt und gegen massive Lobbyarbeit die Besserstellung von Lieferdienst- und Taxifahrer erreicht hat, stellt sich gern in den Wind. „Das treibt mich an, so etwas gegen alle Widerstände durchzusetzen“, sagte Radtke nach einer Taxifahrerdemo im März dem Tagesspiegel.

Wenn er seine Vorstellung von sozialer und arbeitnehmerfreundlicher Politik demnächst im Wahlprogramm der CDU unterbringen will, dürfte der Bochumer auf ähnliche Widerstände treffen.