Nach dem AfD-Denkzettel Der Kanzler am Scheideweg

Am Morgen danach hat der Kanzler ein kleines Lächeln parat, immerhin. Die neue Woche startet für Olaf Scholz mit den beiden Wahlverlierern vom Vortrag, mit Nancy Faeser und Florian von Brunn, den SPD-Spitzenkandidaten aus Hessen und Bayern. Alle drei lassen sich am Montagmorgen im Willy-Brandt-Haus sehen, umringt von den Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil. Es gibt Blumensträuße für die Verlierer. Dann tagt das SPD-Präsidium.

Alles wie immer also? Das Willy-Brandt-Haus hat ja schon ein paar Wahlschlappen erlebt, Scholz erst recht. Business as usual? Ein gewöhnlicher „Gremientag“?

Von wegen. Der 8. Oktober ist eine Zäsur in der deutschen Politik. Am Tag nach dem Angriff der Hamas auf Israel haben die drei Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP zwei Landtagswahlen krachend verloren: Die SPD fiel auf Rekord-Tiefstände in beiden Ländern, die Grünen mussten zweimal die prozentual stärksten Verluste aller Parteien verkraften, die FDP scheiterte an der Sperrklausel in Bayern und erreichte magere 5,035 Prozent in Hessen.

Blumen für zwei Wahlverlierern: Florian von Brunn und Nancy Faeser mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Willy-Brandt-Haus. © REUTERS/Pool

In Hessen kommen SPD, Grüne und FDP zusammen auf nur noch 35 Prozent, in Bayern gar nur noch auf 26 Prozent. Ein Desaster für die Ampel, für die Regierung Scholz/Habeck/Lindner, eine Denkzettel-Wahl. Einem Bündnis, dem zunehmend die Legitimation abhandenkommt.

Hübsche Ergebnisse gab es dagegen für die Union, vor allem aber einen Durchmarsch für die AfD. Die radikal, teils extrem Rechten haben in zwei westdeutschen, wirtschaftlich stabilen Flächenländern abgesahnt: Platz drei in Bayern, Platz zwei in Hessen, jeweils vor der Kanzlerpartei SPD. Die AfD – die führende Oppositionskraft. Alice Weidel sieht die AfD als „gesamtdeutsche Volkspartei“. Wer will dagegen halten?

Olaf Scholz ist an diesem Montagmorgen mit einer neuen Realität konfrontiert. Der Wahltag war eine Abrechnung mit dem Politikstil der Ampel, dem Dauer-Streit von A wie Atomkraft bis Z wie Zuwanderung. Die Wähler haben aber auch mit der Politik der Ampel abgerechnet, vor allem der Migrationspolitik.

83 Prozent der Wahlberechtigen in Bayern wünschen sich eine andere Asylpolitik.

In Bayern, dem Ende der Balkan-Route, bejahten 83 Prozent der Wahlberechtigten die Frage, ob es eine andere Asyl- und Flüchtlingspolitik geben müsse, damit weniger Menschen ins Land kommen, ermittelte Infratest Dimap. Selbst von den Grünen-Anhängern sagen das fast 50 Prozent.

„Insbesondere bei Älteren und Rentnern, Arbeitern und wirtschaftlich Unzufriedenen ging ihr Wählerrückhalt deutlich zurück“, heißt es in einer Wahlanalyse über die SPD in Hessen, über die die Parteiführung am Montag brütete. Darin ist zu lesen: „Die AfD erfuhr in Hessen wie bereits 2018 überdurchschnittlich große Unterstützung von wirtschaftlich Unzufriedenen, Arbeitern und formal niedrig Gebildeten.“ Das waren mal Wähler der SPD.

Scholz sitzen die Länder im Nacken. Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke, sagte dem Tagesspiegel am Montag, es brauche „jetzt“ eine deutliche Senkung der Migrationszahlen. Schleuserstrukturen dürften nicht darüber bestimmen, wer Zuflucht in Deutschland erhalte. „Dieser Zustand muss beendet werden“. Die Bund-Länder-Runde müsse schnell zusammenkommen. Im nächsten Jahr wird in Brandenburg gewählt.

Kann ein Kurswechsel mit den Streithähnen von FDP und Grünen gelingen?

Und nun, Herr Bundeskanzler? Olaf Scholz steht an einem Scheideweg. Will er weiter Zeuge, ja Förderer, Pate eines bundesweiten Durchmarsches der AfD werden? Will er erleben, wie die Ampel bei der Europawahl 2024 und im Osten noch bitterere Ergebnisse einfahren, wie die AfD stärkste Partei wird? Wenn nicht, dann wird er seine Politik, seinen Politikstil, seine Kommunikation ändern müssen. Aber geht das, mit den Streithähnen FDP und Grüne?

Es passt zu den beiden Juniorpartnern, dass sie sich am Tag nach den Wahlschlappen gegenseitig die Verantwortung dafür zuschieben. Die Ampel habe sich „Steine in den Weg“ gelegt, sagt am Montagmorgen die Politische Geschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, vor der Parteizentrale. Das liege an der FDP, die „immer wieder mit Angriffen“ auf die Grünen agiert habe. Wenig hilfreich, sei das gewesen. Die Ampel müsse geräuscharmer werden.

Wenige Stunden später steht FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner im Hans-Dietrich-Genscher-Haus auf der Bühne und lächelt ein Lindnerlächeln. Süffisant und siegessicher. Diejenigen, die fordern würden, in der Ampel „geräuschärmer“ zu regieren, hätten bereits in den Stunden nach der Wahl „schon wieder Forderungen in die Welt gesetzt“. Soll heißen: Die Grünen provozieren die FDP aus liberaler Sicht nur Stunden nach den katastrophalen Ergebnissen in Hessen und Bayern. Mit Ruheappellen sollten gerade sie sich zurückhalten.

Wie lässt sich der Abwärtstrend der FDP um ihren Vorsitzenden Christian Lindner noch stoppen? © dpa/Bernd von Jutrczenka

Die FDP findet, sie sei in der Ampelkoalition die größte Leidtragende. Schließlich sind es ihre Wählerinnen und Wähler, die mit der Koalition besonders wenig anfangen können. Reihenweise fliegen die Liberalen aus den Parlamenten. Seit den verlorenen Landtagswahlen in Niedersachsen und Berlin gerieren sie sich als Opposition in der Regierung. Doch die Ergebnisse aus Bayern und Hessen lassen einige in der Partei an dem Kurs zweifeln. Eine Alternative aber haben sie nicht.

Langsam gehen der Partei die Strategien aus. Zu Beginn der Koalition waren sie vor allem staatstragend, dafür wurden sie in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen abgestraft. Sie wurden schriller, zuletzt bezeichnete Generalsekretär Bijan Djir-Sarai die Grünen in der Migrationsfrage gar als „Sicherheitsrisiko“. Genutzt hat auch das nichts. Wer will schon eine Partei wählen, die im Koalitionspartner angeblich ein Sicherheitsrisiko sieht, das Bündnis aber dennoch nicht aufkündigt?

Die Ampel hängt wie ein Mühlstein um unseren Hals und zieht uns immer weiter in den Abgrund. Frank Schäffler, FDP Abgeordneter

Es gibt inzwischen FDP-Politiker, die der Ampel überdrüssig sind. Enfant terrible der Partei, Frank Schäffler, zeitweise bekannt als „Heizungsrebell“, schrieb bei der Plattform „X“ der Wahlabend sei für die Liberalen ein „Erdbeben“. „Die Ampel hängt wie ein Mühlstein um unseren Hals und zieht uns immer weiter in den Abgrund“. Die Formulierung finden viele überspitzt, manche ärgern sich darüber. Doch dass die Ampel für die FDP schwierig ist, ist unstrittig.

Daher auch die Spekulationen über ein mögliches Ende des Bündnisses durch die FDP. Am Wahlabend setzte sich FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai in die traditionelle Nachwahlrunde und schien die Koalition infrage zu stellen: Man brauche Lösungen bei den Themen Migration und Wirtschaft. „Dazu werden wir uns zusammensetzen und analysieren, welches gemeinsame Verständnis oder ob wir überhaupt ein gemeinsames Verständnis entwickeln können“, sagte er.

FDP-Chef Lindner fordert eine „Asylwende“

Ohnehin, das Thema Migration. Die FDP will einen noch härteren Kurs in der Bundesregierung durchsetzen, Lindner spricht am Montagmorgen von der „Asylwende“. Statt Geldleistungen für Asylbewerber will die FDP auf Sachleistungen setzen, zudem auf Verbesserungen beim Familiennachzug, wie sie eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart waren, verzichten. Parteivize Wolfgang Kubicki forderte in der „Berliner Morgenpost“ ein „Moratorium bei Einbürgerungen“ und „kein Geld mehr für die Mittelmeer-Seenotrettung“.

Doch damit zettelt er nur den nächsten Streit an. Grünen-Chef Omid Nouripour wiegelt wenige Stunden später schon wieder ab. Seenotrettung werde gebraucht, „weil es eine internationale Verpflichtung ist, Menschen in Seenot zu retten“. Er hoffe, dass alle, „die ein Herz haben“, sich Gedanken machen, wie man mit diesen Menschen umgehe.

Trotzdem, die Grünen-Spitze ist ebenso alarmiert wie SPD und FDP. Denn der Wählerwillen aus Hessen und Bayern bringt auch den massiven Vertrauensverlust der Grünen zum Vorschein. An alle Parteien verloren sie Stimmen, besonders stark aber an CSU und CDU. Eigentlich ist es der Anspruch der Partei, tiefer in genau diese bürgerliche Klientel vorzudringen.

Flüchtlingspolitik führt zum Flügelstreit bei den Grünen

Dass sich die Grünen in der Asyl- und Migrationspolitik bewegen werden müssen, weiß auch der Parteichef. Aus den Ländern, wo die Grünen vielerorts in den Regierungen sitzen, wird Tempo gefordert. Es gebe eine zunehmende Anzahl von Kommunen, die überfordert sei, sagt auch Nouripour. „Es gibt nicht genug Geld, nicht genug Personal, nicht genug Wohnraum.“ Man wolle daher mehr Geld für die Kommunen, keine Arbeitsverbote für Asylbewerber und Migrations- und Abschiebeabkommen.

Auf Omid Nouripour und seine Partei kommen harte Diskussionen zu. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Eine weitere Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten, Sachleistungen für Asylbewerber oder mehr Grenzkontrollen thematisiert Nouripour dagegen nicht. „Wir ringen um den richtigen Weg“, sagt er. Tatsächlich gehen innerhalb der Partei die Vorstellungen über den richtigen Kurs in der Asylpolitik erheblich auseinander.

Im Lager der Realos hat man die Flüchtlingspolitik als das Thema ausgemacht, das über die Zukunft der Grünen entscheidet. Dort wäre man zu erheblichen Kompromissen bereit, selbst eine Schärfung des Asylrechts scheint denkbar.

Doch der linke Flügel hält ebenso energisch am Credo der Humanität fest. Hinzu kommt, dass viele Mitglieder und Mandatsträger eine eigene Fluchtgeschichte haben oder wegen der klaren Haltung der Grünen in die Partei eingetreten sind. Alte Gräben zwischen den Grünen-Flügeln brechen in diesen Tagen wieder auf. „Unserer Partei ist das Thema unglaublich wichtig“, räumt Nouripour ein. Vom Ringen der Grünen scheint auch die Zukunft der Ampel abzuhängen.

Wir haben keine zweite Merkel verdient. Es ist keine Zeit für Politik der ruhigen Hand! Ulrich Lechte, außenpolitischer Sprecher der FDP, fordert einen Kurswechsel vom Bundeskanzler.

Die Liberalen wollen, können sich darauf nicht verlassen. Dort denken am Tag nach der Wahl viele in vertraulichen Gesprächen laut über eine Neuauflage des Koalitionsvertrags nach.

Was viele besonders umtreibt, ist der Aufstieg der AfD. Denn von allen Ampelparteien hat die FDP relativ gesehen am meisten Stimmen an die AfD verloren. Ob man die Wählerinnen und Wähler aber tatsächlich mit der Fokussierung lediglich auf das Thema Migration zurückholen kann, daran zweifeln manche. Laut Nachwahlbefragungen spielte das Thema Wirtschaft für eine knappe Mehrheit der Wählerinnen und Wähler die wichtigste Rolle bei ihrer Entscheidung. Angesichts dessen hätte man in der traditionellen Berliner Runde „auch mal eine Frage zum Thema Wirtschaft stellen können“, forderte Fraktionsvize Konstantin Kuhle auf „X“.

An den Kanzler hat die FDP klare Erwartungen. „Der Kanzler muss seine Positionen deutlicher nach außen vertreten“, sagt der außenpolitische Sprecher der FDP, Ulrich Lechte. „Wir haben keine zweite Merkel verdient. Es ist keine Zeit für Politik der ruhigen Hand!“

Aber kann sich ein Kanzler im 66. Lebensjahr neu erfinden? Schwierig. Doch es gibt ja Ansatzpunkte, etwa in der jüngsten Zeitgeschichte. Gerhard Schröder, dem Scholz mal als Generalsekretär gedient hat, liefert Beispiele. Nach der sogenannten Wahlniederlage der SPD in NRW (sie holte 37 Prozent) im Jahre 2005 führte Schröder Neuwahlen herbei, rettete seine Partei so in die große Koalition. Zwei Jahre zuvor verkündete er die „Agenda 2010“, ein weitreichendes Reformprogramm. Gegen Widerstände. Doch Schröder tat das, was er immer gut konnte: Kämpfen.

Damals ging es um Arbeitslosigkeit, heute beschäftigen die Menschen ihre wirtschaftliche Lage, die Zuwanderung, Wohnungsnot. Scholz müsste mehrfach umsteuern, und seinen Kurswechsel erklären. In einer großen Rede, in einer Regierungserklärung à la Zeitenwende, der Einrichtung eines Runden Tisches mit der Union, mit allen Ländern. Mithin einer konzertierten Aktion. Und mit einer Portion Pathos, um das Volk zu überzeugen. Und mit Kampf?

Doch wie soll das gehen mit FDP und Grünen, den beiden widerspenstigen Partnern? Trotzdem, sie werden zusammenbleiben, jedenfalls vorerst. Wolfgang Kubicki, der sich wiederholt als kein Freund der Ampel gezeigt hat, sagte dem Tagesspiegel ihm seien „lange pädagogische Diskussionen mit den Grünen“ lieber als eine Große Koalition oder Neuwahlen. „Die FDP“, sagte er, „wird das Land nicht in chaotische Zustände stürzen“.