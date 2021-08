100 Ortskräfte kommen in Brandenburg an Brandenburg bereitet sich auf die Ankunft afghanischer Ortskräfte vor, die nach der Machtübernahme der Taliban ausgeflogen worden sind. In der Nacht seien zwei Maschinen im Rhein-Main-Gebiet gelandet, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Donnerstag im rbb-Inforadio. Im Laufe des Morgens würden dann „etwas über 100 Ortskräfte mit einem Konvoi der Bundeswehr“, mit Bussen, bis nach Doberlug-Kirchhain gefahren. Die Menschen könnten dann am nachmittags bis abends eintreffen.



„Wir müssen damit rechnen, dass es sich um traumatisierte, teilweise schwerst traumatisierte Menschen handelt“, sagte Stübgen. „Die haben in den letzten Tagen und Wochen Dinge erlebt, die wir uns gar nicht vorstellen können.“ Sie müssten erstmal zur Ruhe kommen können.



Bei der Erstversorgung sollen Menschen zum Beispiel ein Hygienepaket und andere Dinge bekommen, die sie benötigen, etwa Windeln für Kleinkinder, Kleidung und Medizin. Die Personen kämen dann drei Tage in Quarantäne, sagte Stübgen. Sie würden voraussichtlich bis Dienstag in Doberlug-Kirchhain bleiben und dann in die Bundesländer verteilt. Die Bundeswehr hatte in dieser Woche ihre Rettungsaktion begonnen. (dpa)