Nach Erfolgen in Bayern und Hessen Weidel sieht AfD als „gesamtdeutsche Volkspartei“

Mit 18,4 Prozent wurde die AfD am Sonntag in Hessen zweitstärkste Kraft, in Bayern kam sie mit 14,6 Prozent auf Platz drei. Für die Partei sind es die bislang besten Wahlergebnisse außerhalb Ostdeutschlands. AfD-Chefin Alice Weidel sieht ihre Partei nach den Landtagswahlen auch im Westen angekommen.

„Die AfD ist kein Ost-Phänomen mehr, sondern eine gesamtdeutsche Volkspartei geworden. Wir sind also angekommen“, sagte Weidel am Montag in Berlin bei einer Pressekonferenz.

Sie bezeichnete die Ergebnisse in Bayern und Hessen als „Doppelwumms“, unter Anspielung auf frühere Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Er hatte Finanzhilfen der Regierung gegen zu hohe Energiepreise als „Doppelwumms“ bezeichnet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„In Deutschland sehen wir einen Wählerschwenk ganz klar von links nach rechts“, sagte Weidel. Die Leute wollten keine Verbotspolitik und Politik gegen die eigenen Interessen weitertragen und dies sei das Ergebnis.

Chrupalla fehlt auf der Pressekonferenz

Weidels Co-Chef Tino Chrupalla nahm an der Pressekonferenz nach der Wahl nicht teil. Weidel teilte mit, dass er noch Arzttermine wahrnehme, aber am Dienstag bei der Sitzung der Bundestagsfraktion wieder dabei sein werde.

Dabei will die AfD eine neue Fraktionsspitze wählen. Das bisherige Führungsduo Chrupalla und Weidel wird sich Weidels Angaben zufolge erneut zur Wahl stellen, um die Fraktion weiter als Doppelspitze zu führen.

Chrupalla war am Donnerstag während einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die AfD sprach von einem „tätlichen Angriff“.

In einem Arztbrief, den Chrupallas Büro nach der Entlassung zur Einsicht zur Verfügung stellte, war von einem Nadelstich die Rede.

Untersuchungen von Blutproben ergaben nach Angaben von Ermittlern zunächst keine besonderen Befunde. Die Ermittlungen laufen noch.

Historiker Winkler: AfD als gesamtdeutsches Phänomen sehen

Die AfD ist nach Ansicht des Historikers Heinrich August Winkler als gesamtdeutsches Phänomen zu betrachten. „Wir haben steigende Stimmenanteile für die AfD auch in den so genannten alten Ländern. Insofern ist es gut, sich klarzumachen, dass es auch eine gemeinsame deutsche Vergangenheit gibt, mit der sich auseinanderzusetzen immer noch notwendig ist“, sagte er im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag).

Winkler verwies zudem darauf, dass die AfD eine westdeutsche Gründung sei und von Westdeutschen dominiert werde.

Mit Blick auf den Umgang anderer Parteien mit der AfD, die vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft ist, mahnte er: „Die demokratischen Parteien, zu denen mittlerweile auch die Linkspartei in den neuen Ländern zu rechnen ist, müssen untereinander kooperationsfähig sein, um einen Anschlag auf die westliche Demokratie und ihre politische Kultur zu verhindern, wie er von der AfD droht.“

Dazu gehören laut Winkler auch neue Kompromisse: „CDU und Linke werden jedenfalls nicht darum herumkommen, über eine Annäherung zu verhandeln, wenn sie denn verhindern wollen, dass die AfD Einfluss auf die Politik der ostdeutschen Länder bekommt.“ (dpa/KNA)