Nach Wunsch von rumänischen Regierungschef Berlin hat keine Pläne für Stationierung von Soldaten in Rumänien

Die Bundesregierung plant keine Stationierung deutscher Soldaten in Rumänien. Deutschland sehe sich „nicht verpflichtet“, eine feste Brigade in das Land zu entsenden, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Innerhalb der Nato unterhalte Frankreich eine enge Partnerschaft mit Rumänien, während Deutschland als sogenannte Rahmennation für Litauen zuständig sei.

Der rumänische Regierungschef Ion-Marcel Ciolacu hatte am Dienstag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine den Wunsch nach einer Stationierung deutscher Soldaten in seinem Land geäußert.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), hatte vergangene Woche bei einem Besuch in Vilnius angekündigt, zur Stärkung der Nato-Ostflanke dauerhaft 4000 Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten nach Litauen zu verlegen. (AFP)