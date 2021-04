Mit weitgehenden Durchgriffsrechten und einer strikten Corona-Notbremse will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die dritte Welle der Pandemie noch in den Griff bekommen. Das sieht ein neuer, am Samstag verschickter Entwurf für die geplante Reform des Infektionsschutzgesetztes vor.

Dieser liegt dem Tagesspiegel vor. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnungen für Fälle, in denen die Inzidenz den Schwellenwert von 100 überschreitet, „Gebote und Verbote (…) zur Bekämpfung von Krankheiten, die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht werden, zu erlassen“, wird darin betont. Dazu gehören Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr, Ladenschließungen, neue Kontaktbeschränkungen, Verfügungen für den Schulunterricht und Sportverbote.

Das geplante Durchsetzen einer bundesweiten Corona-Notbremse ohne Ausnahmen stößt auf ein geteiltes Echo. Das meiste werde ohnehin schon so gehandhabt, hieß es dazu in Länderkreisen mit Blick auf die Option von Ausgangssperren und Ladenschließungen ab einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte zudem: „Das Notbremsengesetz im Bund verliert einen großen Teil seiner Wirkung, wenn die Testpflicht in den Betrieben nicht kommt.“ Durch eine bundesweite Pflicht zum zweimaligen Testen pro Woche in den Betrieben könne die Ansteckungsgefahr in der dritten Welle gesenkt werden – aber besonders die Union stellte sich schon in den vorherigen Verhandlungen quer hierbei.

Zudem könnte es bis zu zwei Wochen dauern, bis das Gesetz in Kraft tritt, während immer mehr Intensivstationen von Überlastungen sprechen und Mediziner ein rasches energisches Eingreifen fordern. Bund und Länder konnten sich bisher nicht darauf einigen, auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet scheiterte mit seinem Ansinnen eines „Brücken“-Lockdowns, bis mehr Menschen geimpft sind, die für Montag geplante Bund-Länder-Runde wurde abgesagt.

Ausgangssperre würde auch auf Berlin zutreffen

Daher soll es nun eine bundesweite Regelung per Gesetz statt immer neuer Verhandlungen geben. Der Entwurf liegt dem Tagesspiegel vor, darin sind ab einem Wert von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen verpflichtende Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr vorgesehen.

Das würde nach dem aktuellen Stand auch auf Berlin zutreffen. „Das Land Berlin und die Freie und Hansestadt Hamburg gelten als kreisfreie Städte im Sinne dieser Vorschrift“, wird in dem Entwurf betont, also wird die Stadt als Ganzes betrachtet, nicht einzelne Bezirke.

„Eine wirksame Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus ist ohne Ausgangsbeschränkung erheblich gefährdet“, wird in dem ersten, noch strittigen Entwurf betont. „Zeitlich beschränkte Ausgangsbeschränkungen sind geboten, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Es handelt sich vorliegend nicht um eine Freiheitsentziehung, sondern lediglich um eine Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit zu regelmäßigen Ruhens- und Schlafenszeiten.“

Am Dienstag will das Kabinett die Regelungen beschließen, bereits am Mittwoch soll der Bundestag beraten, der Bundesrat müsste in einer Sondersitzung zustimmen, da die nächste erst am 7. Mai wäre. Strittig waren aber noch diverse Details, auch eine verschärfte Homeoffice-Verpflichtung und wie weit das Durchgriffsrecht des Bundes bis hinunter auf die kommunale Ebene reichen soll, für Sonntag waren auch weitere Beratungen von Kanzleramtschef Helge Braun mit den Staatskanzleien geplant.

Ab 200er Inzidenz nur noch Distanzunterricht

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will nach dem von ihr verursachten Scheitern der letzten Ministerpräsidentenkonferenz und nicht durchdachten Plänen für einen Oster-Lockdown nun in der kommenden Woche das Infektionsschutzgesetz so im Bundestag verändern lassen, dass es einheitliche Regeln gibt. Vor allem hatte sie sich daran gestört, dass einzelne Bundesländer auch bei Inzidenzen über 100 zum Teil noch Einkäufe im Einzelhandel mit Terminvereinbarung und negativem Coronatest zulassen, zudem nicht überall in betroffenen Kreisen strikte Ausgangssperren verfügt werden.

Zudem will der Bund ab einer Inzidenz von 200 verpflichtend, dass Schulunterricht nur noch als Distanzunterricht stattfindet. Ansonsten gilt: „Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen sind bei Teilnahme am Präsenzunterricht zweimal in der Woche nach einem anerkannten Testverfahren auf eine Infektion mit Coronavirus SARS-CoV-2 zu testen.“

Ab 100er Inzidenzen wäre auch Sport verboten

Ausgenommen von einer Ausgangssperre wären medizinische oder veterinärmedizinische Notfälle, berufliche und dienstliche Tätigkeiten, die „Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder Minderjähriger oder die Begleitung Sterbender“ oder „gewichtige und unabweisbare Gründe“. Ab einer 100er-Inzidenz wäre auch bundesweit, „die Öffnung von Ladengeschäften und Märkten mit Kundenverkehr für Handels, Dienstleistungs- und Handwerksangebote ist untersagt, wobei der Lebensmittelhandel einschließlich Direktvermarktung, Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Drogerien und Tankstellen mit den Maßgaben ausgenommen sind“.

Einrichtungen wie Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Kinos, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten müssten schließen; auch Sport wäre untersagt; „davon ausgenommen ist die Ausübung von Individualsportarten, die allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands ausgeübt werden, sowie Profisport wie etwa Bundesliga-Fußball. Wichtig: Unterschreitet eine Stadt oder ein Kreis an drei aufeinander folgenden Tagen die 100er-Inzidenz, so treten ab dem übernächsten Tag wieder die Regeln in Kraft, die davor gegolten haben.