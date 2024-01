Neues Staatsbürgerrecht Das überfällige Bekenntnis zur Einwanderungsrepublik

Deutschland hat ein demokratisches Problem. Fast 15 Prozent der hier lebenden Menschen sind keine deutschen Staatsbürger. In Großstädten wie München oder Berlin sind fast ein Drittel der Menschen Ausländer. Rund zwölf Millionen Menschen im Land dürfen demnach nicht wählen, nicht zu Wahlen antreten, nicht frei reisen.

In nur wenigen anderen Ländern in Europa lassen sich anteilig so wenige Ausländer einbürgern wie in Deutschland. Gleichzeitig hat sich ihr Anteil in den vergangenen zehn Jahren: verdoppelt. Für ein demokratisches Gemeinwesen ist das schlecht. 15 Prozent der Menschen leben im Land wie Geduldete, oft mit regelmäßigen Terminen beim Ausländeramt. Sie profitieren nicht von staatsbürgerlichen Rechten. Warum sollten sie sich an staatsbürgerliche Verantwortung gebunden fühlen?

Das am Freitag vom Deutschen Bundestag mit der Mehrheit der Regierungskoalition beschlossene neue Staatsbürgerrecht ist deshalb eine Chance für Deutschland. Einbürgerungsverfahren sollen künftig schneller ablaufen und eine Einbürgerung schon nach fünf statt bisher acht Jahren möglich sein. Besonders gut integrierte Menschen sollen nach drei Jahren den deutschen Pass erhalten können. Das belohnt die Mutigen, die Klugen und Fleißigen.

Antiquiertes Abstammungsrecht

Endlich verabschiedet sich das Land zudem vom antiquierten Abstammungsrecht. Wer nun in Deutschland (als Kind von Menschen mit unbefristeten Aufenthaltsstatus) zur Welt kommt, ist automatisch deutscher Staatsbürger. Staatsbürgerschaft wird damit neu gedacht: Bisher mussten sich selbst in Deutschland geborene, ausgebildete, arbeitende Menschen ausländischer Eltern einem Test unterziehen, wenn sie Deutsche werden wollten.

Sie wurden darin unter anderem nach den drei Farben der deutschen Nationalflagge gefragt. Erst danach (und der Zahlung von 255 Euro) galten sie als: echt deutsch. Dieses absurde Misstrauensvotum fällt künftig weg.

Auch die doppelte Staatsbürgerschaft wird jetzt allen Menschen ermöglicht – und nicht mehr wie bisher nur EU-Bürgern. Es gibt Argumente dagegen. Aber vor allem ein großes dafür: Wer Integration wirklich will, darf sie nicht nur einfordern, sondern muss Menschen einbinden. Je mehr Menschen sich für den deutschen Pass entscheiden, desto besser wird auch das Miteinander gelingen. Das muss der Grundgedanke sein.

Wie in den USA, wo der Pass schon immer das Einende ist, kann auch hierzulande die gemeinsame Staatsbürgerschaft – mit ihren Rechten und Pflichten, mit dem Bekenntnis zum Grundgesetz – in den Mittelpunkt des Gemeinsinns rücken. Natürlich gehört dazu auch der Schutz jüdischen Lebens, von Minderheiten. So ist es nun explizit im neuen Einbürgerungsrecht festgeschrieben.

15 Prozent der hier lebenden Menschen sind keine deutschen Staatsbürger.

Wirklich erleichtert – im Sinne niedrigerer Anforderungen – wurde die Einbürgerung lediglich für die Rentner der Gastarbeitergeneration. Sie brauchen künftig nur noch nachzuweisen, dass sie Deutsch sprechen können. Ein schriftlicher Test fällt weg. Wenn die Union deshalb beklagt, der deutsche Pass würde „verramscht“, sollte man mit Max Frisch antworten: „Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen.“ Diese Menschen standen teils Jahrzehnte am Band, rieben sich für wenig Lohn auf. Härter kann man sich eine Staatsbürgerschaft kaum erkaufen.

Nein, Wunderdinge sollte man von diesem Gesetz nicht erwarten. Vielleicht wird auch der wirtschaftliche Nutzen (Stichwort: Fachkräfteeinwanderung) erst einmal geringer sein, als allerorten betont wird. Allein deshalb, weil die Ausländerämter schon jetzt oft überlastet sind und einem möglichen Ansturm von Einbürgerungswilligen kaum gewachsen. Der Ausländeranteil wird nicht übermorgen auf die Hälfte sinken.

Aber dieser Bundestagsbeschluss könnte trotzdem einmal als historisch in die deutsche Geschichte eingehen. Als Signal an Ausländer und ihre Kinder: Ihr seid hier willkommen! Als Zeichen dafür, dass der Wunsch nach einem einheitlichen „Volkskörper“ bei der Mehrheit im Land der Vergangenheit angehört. Als starkes Bekenntnis zur Einwanderungsrepublik.

Für die Regierungskoalition war dieser Tag vielleicht nicht historisch. Politisch war er dennoch wichtig: Die Koalition hat nach Monaten der Zerstrittenheit gezeigt, dass sie neben Krisenbewältigung auch noch Ideen fürs Land hat und sogar bereit ist, diese ausnahmsweise auch mal gegen Widerstand umzusetzen. Einmal niedergeschrieben wirkt diese Feststellung fast: unglaublich.