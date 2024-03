Geburtenrate erreicht Tiefstand Wie wird ein Deutschland aussehen, in dem eine Frau nur noch 1,36 Kinder kriegt?

Die Geburtenrate ist in Deutschland auf den tiefsten Stand seit 2009 gefallen: Während 2021 noch 1,57 Kinder pro Frau geboren wurden, kamen im Durchschnitt der Monate Januar bis November 2023 nur noch rund 1,36 Kinder pro Frau zur Welt. Das geht aus einer gemeinsamen Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) und der Universität Stockholm hervor. Es sind Zahlen, die in der Politik für Aufsehen sorgen. Und die die Frage aufwerfen, ob gegengesteuert werden kann.

„Der rapide Absturz der Geburtenrate zeigt aus meiner Sicht einmal mehr die Verunsicherungen bei Familien, ausgelöst durch internationale Krisen und Inflation“, sagte Silvia Breher, familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, dem Tagesspiegel. Der Absturz verdeutliche aber auch, dass das Vertrauen der Familien in die Politik massiv verloren gegangen sei. „Die Ampel schafft es mit ihrer undurchdachten und ideologisch geprägten Gesellschaftspolitik nicht, den Familien Vertrauen zurückzugeben.“

In der Familienpolitik der Ampel stockt es

Breher kritisiert, dass wichtige Projekte nicht vorankommen oder sogar abgesagt werden: „Die Investitionshilfen für den Ausbau von Kitaplätzen werden einfach aufkündigt, große Reformprojekte wie die Ganztagsbetreuung im Grundschulalter dauern ewig.“ Sie fordert eine „pragmatische und bedarfsgerechte Familienpolitik“.

Die Statistik kommt inmitten einer Zeit, in der die Ampel in der Familienpolitik nur wenig vorankommt. Gerade erst hat Familienministerin Lisa Paus (Grüne) von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt ein im Koalitionsvertrag vereinbartes Programm für den weiteren Kita-Ausbau abgesagt. Zu hören ist, dass außerdem das Kita-Qualitätsgesetz, mit dem in den kommenden Jahren investiert werden sollte, auf der Kippe steht. Das Elterngeld wurde nach langem Streit zusammengestrichen. Es sind nicht die Zeiten, in denen viel Geld für Kinder da wäre.

Familienministerin Lisa Paus kommt bei zentralen Projekten nicht voran. © imago/IPON/imago

Bei der Kindergrundsicherung geht es ebenfalls nicht voran. Ministerin Paus hält sie für einen wichtigen Schritt im Kampf gegen Kinderarmut, Fachleute befürchten, dass für Familien alles nur komplizierter wird. Noch haben die Koalitionäre keine präsentablen Lösungen für die zahllosen verwaltungstechnischen Einzelfragen gefunden.

Auch bei der Familienstartzeit gibt es noch keine Einigung. Es geht darum, Väter und Co-Mütter nach der Geburt eines Kindes für zwei Wochen bezahlt vom Job freizustellen. Doch SPD, Grüne und FDP können sich nicht einigen, wer dafür bezahlen soll: alle Arbeitgeber per Umlage oder die Allgemeinheit aus Steuermitteln. Ein erster Vater klagt nun auf Entschädigung, weil es die Startzeit nach EU-Recht längst geben müsste.

Die Familienstartzeit muss endlich kommen. Franziska Krumwiede-Steiner, grüne Familienpolitikerin im Bundestag

Hier setzten am Mittwoch auch die Grünen politisch an. „Als Bündnisgrüne setzen wir die Unterstützung von Familien in den Fokus unserer Politik, denn die aktuellen Krisen verlangen Kindern und Eltern extrem viel ab“, sagte Franziska Krumwiede-Steiner, grüne Familienpolitikerin im Bundestag, dem Tagesspiegel. „Deshalb muss in einem nächsten Schritt endlich die Familienstartzeit kommen.“ Sie sprach sich auch für eine Stärkung der Kinderbetreuung aus.

In meinen Augen ist die Betreuungsinfrastruktur zentral. Michaela Kreyenfeld, Soziologin an der Hertie School

Oder sind es eher die großen globalen Krisen der vergangenen Jahre, die Paare davon abgehalten haben, ein Kind in die Welt zu setzen? „Die meisten Demographen gehen von einem Nachholeffekt aus, das heißt, dass der Einbruch nur vorübergehender Natur ist“, sagt Michaela Kreyenfeld, Soziologin an der Hertie School. „Dennoch hängt es davon ab, welche Krisen sich jetzt noch dazugesellen. In Deutschland kommt der Fachkräftemangel hinzu, der sich nun auch im Mangel an verlässlichen Kitaplätzen zeigt. Auch der angespannte Wohnungsmarkt ist ein Faktor, der bei der Entscheidung zu einem weiteren Kind reinspielen kann.“

Gerade beim Thema Betreuung müsste die Politik aus Kreyenfelds Sicht ansetzen: „In meinen Augen ist die Betreuungsinfrastruktur zentral. Durch den Fachkräftemangel ist der Ausbau nicht nur ins Stocken geraten, sondern die Situation für Eltern hat sich sogar verschlechtert.“

Welche Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme sind zu befürchten? „Die Geburtenrate ist seit vierzig Jahren konstant niedrig, da sollte so ein kleiner weiterer Abfall erst einmal nicht viel verändern“, sagt Peter Haan, Leiter der Abteilung Staat am Wirtschaftsforschungsinstitut DIW Berlin. Konkrete Auswirkungen gebe es eher kurzfristig, und zwar individuell sogar eher im positiven Sinne: Wer in einem geburtenarmen Jahrgang ein Kind bekommt, wird es wohl leichter haben, ein paar Jahre später einen Kita-Platz und dann einen guten Schulplatz zu finden.

„Für die Rentenkasse sind mehr Beitragszahlende natürlich immer besser. Womöglich sehen wir bald einen Nachholeffekt und es kommen wieder mehr Kinder zur Welt. Dann sollte diese kleine Delle langfristig keine Folgen haben“, sagt Haan.

Die Pflege als übersehenes Problem

Ohnehin gerate neben der Rente ein anderes Thema in Vergessenheit. „Die Pflegekassen stehen vor großen Herausforderungen, darum muss sich die Politik in den nächsten Jahren viel mehr kümmern. Genau jetzt müssten bei der Pflege die Weichen neu gestellt werden, damit das System nicht auf den Kollaps zusteuert.“

Rund 80 Prozent der Pflegebedürftigen würden von Angehörigen gepflegt, erklärt Haan. „Die Pflegenden sind oft selbst um die 60 Jahre alt. Die Zahl derjenigen, die dafür noch zur Verfügung stehen, sinkt aber in den nächsten Jahren rein statistisch. Außerdem werden die Leute länger und intensiver als früher auf dem Arbeitsmarkt gebraucht. Bei der Sicherung der Pflege und dem Kampf gegen den Fachkräftemangel gibt es also einen Zielkonflikt.“

Nach Angaben des Bundesinstituts, das nun die neuen Zahlen veröffentlicht hat, war die Geburtenrate in Deutschland in der Corona-Pandemie zunächst stabil geblieben. Sie sank aber ab Januar 2022 auf 1,4 und erholte sich im Sommer 2022 wieder auf 1,5 Kinder pro Frau. 2023 sei die Geburtenrate dann wieder gesunken.

Starker Rückgang ist ungewöhnlich

Der starke Rückgang innerhalb von zwei Jahren sei ungewöhnlich, schreiben die Bevölkerungsforscher. „In der Vergangenheit entwickelte sich der Rückgang der Geburtsraten gleichmäßiger als in den letzten 2 Jahren, weil eine kulturelle Veränderung zugrunde lag: In den 1960er-Jahren kam die Emanzipation der Frau auf, es gab einen Wertewandel und die Pille kam auf den Markt“, sagte Studienautor Martin Bujard von der Universität in Heidelberg dem Tagesspiegel.

Studienautor Martin Bujard ist Familiensoziologe am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. © Peter Paul Weiler

Als möglichen Grund für diese Entwicklung sehen die Bevölkerungsforscher die vielen weltweiten Krisen. Der abrupte Einbruch im Januar 2022 könnte demnach eine Reaktion auf die beginnende Corona-Impfkampagne neun Monate zuvor sein. Viele Frauen hätten ihren Kinderwunsch aufgeschoben, um die neuen, für Schwangere zugelassenen Impfstoffe abzuwarten.

Den verstärkten Geburtenrückgang ab Herbst 2022 führen die Forscher dann auf andere Krisen zurück. „Ähnliches kann man nach dem Krieg in der Ukraine beobachten“, sagt der Heidelberger Familiensoziologe. Der Einbruch der Geburtenrate beginnt etwa neun Monate nach dem Ausbruch des Kriegs im Februar 2022. Die Änderung erfolge so abrupt, dass der Zusammenhang mit dem russischen Angriff nicht von der Hand zu weisen sei, sagt Bujard.

Dauerhaft niedrige Geburtenraten vermeiden

Die Bevölkerungsforscher geben zu bedenken, dass dauerhaft niedrige Geburtenraten zu einer alternden Gesellschaft beitragen. Es ergäben sich Herausforderungen für den Arbeitsmarkt und die Sozialsysteme. „Kinder, die jetzt nicht geboren werden, fehlen in 20 Jahren als Arbeitskräfte“, sagt der Forscher. Eine Rate von 2,1 brauche man, um eine Generation zu ersetzen. Nach Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft gehen jetzt schon über 300.000 Personen mehr in den Ruhestand, als in den Arbeitsmarkt eintreten.

„Bei zu wenig jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt kommt es zu einer Ungleichheit in den Sozialsystemen“, sagt Martin Bujard. Bei den Renten käme Deutschland deshalb schon an gewisse Grenzen. „Es bleiben nur die drei unattraktiven Ansatzpunkte, entweder das Renteneintrittsalter und die Rentenbeiträge zu erhöhen oder die Höhe der Renten zu reduzieren“, sagt der Vize-Direktor des Bundesinstituts.

Für eine Gesellschaft sei es deshalb sehr wichtig, dass die Geburtenrate nicht zu tief sinkt. „In unseren Befragungen im Rahmen des familiendemografischen Panels des BiB sagen die meisten 18- bis 29-Jährigen, dass sie gerne Kinder hätten“, erklärt Bevölkerungsforscher Bujard. Im Schnitt wünschen sich die jüngeren Deutschen 1,9 Kinder, es gebe allerdings verschiedene Gründe, warum dieser Wunsch nicht umgesetzt wird.

Das zeigt der Vergleich mit anderen europäischen Ländern. „Wir sehen nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Ländern eine große Verunsicherung durch die zahlreichen internationalen Krisen als auch einen Geburtenrückgang“, meint der BiB-Wissenschaftler Bujard. Im EU-Durchschnitt lag die Geburtenrate im Jahr 2022 nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat bei 1,46.

Schlechter schneiden südeuropäische Länder wie Spanien oder Italien ab, die eine sehr traditionelle Familienpolitik betreiben. In Deutschland werden familienpolitische Reformen wie das Elterngeld und der Ausbau der Kindertagesbetreuung mit dem Anstieg in den 2010er Jahren in Verbindung gebracht.

Und so steht die Politik auch heute wieder vor der Frage: Kann und muss sie etwas tun, damit mehr Kinder auf die Welt kommen? Diese Debatte folgt wohl ebenso langen Linien wie die demographische Entwicklung.